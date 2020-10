Hoitokodin 10 asukkaasta kahdeksan sairastui koronaan Vaasassa – tartuntoja myös henkilökunnalla

Kårkullan hoivakodissa koronatartuntoja on todettu sekä asukkailla että henkilökunnalla.

Vaasan Sundomissa sijaitsevassa Kårkullan hoitokodissa on todettu koronavirustartuntoja sekä asukkailla että henkilökunnalla.

Hoitokodissa on 10 asukasta ja heistä kahdeksalla on todettu tartunta. Työntekijöistä yhdeksällä on todettu koronatartunta.

– Tilanne on [hoitokodissa] rauhallinen. Sairaalahoidossa on käsitykseni mukaan tällä hetkellä yksi henkilö, mutta hänenkään tilanteensa ei ole kriittinen, sanoo Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

Kaukorannan mukaan muut tartunnan saaneet ovat eristyksissä hoitoyksikössä tai kotonaan.

Vaasan kaupungin hoitokodit ovat Kaukorannan mukaan tähän asti säästyneet virustartunnalta. Kårkullan tapaus on ensimmäinen.

Kaukoranta arvelee viruksen tulleen hoivakotiin oireettoman työntekijän mukana "ulkopuolelta".

– Tämä on todennäköisesti se tulevaisuuden skeema. Meillä todetaan hoitokodeissa tapauksia, sitä kautta että oireeton työntekijä on saanut viruksen ihan yksityiselämästään ja tuo sen työpaikalleen.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilkka-Pohjalainen, jonka mukaan ensimmäiset tartunnat todettiin hoivakodissa tiistaina 13. lokakuuta. Koko yksikkö asetettiin silloin karanteeniin.

Vaasan sairaanhoitopiiri on koronaepidemian suhteen leviämisvaiheessa ainoana sairaanhoitopiirinä Suomessa.

Pohjanmaalla 22 uutta tartuntaa

Vaasan sairaanhoitopiirin maanantaiaamun tiedotteen mukaan Pohjanmaalla on viimeisen vuorokauden aikana todettu 22 uutta koronavirustartuntaa.

Sunnuntaiaamun ja maanantaiaamun välillä varmistuneista tartunnoista noin puolet on vaasalaisilla ja loput sairaanhoitopiirin muiden kuntien alueella.

Sairaanhoitopiirissä on sairaalahoidossa (siirryt toiseen palveluun) muutamia koronapotilaita.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on seurattu koronavirustartunnan ilmaantuvuuden lukuja. Maanantaiaamun tietojen mukaan ilmaantuvuus on 295/100 000 asukasta viimeisen kahden viikon ajalta.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 818 koronatartuntaa epidemian aikana.

Sairaanhoitopiirin ohjeistus koronatartuntaa epäileville sekä Pohjanmaan alueen voimassa olevat suositukset ja rajoitukset löytyy täältä (siirryt toiseen palveluun).

