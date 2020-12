"Brexit oli täydellinen katastrofi, mutta haluan itse jo siirtyä eteenpäin" – Joel Willans ja tuhannet Suomessa asuva britit varautuvat tulevaan

– Lentokentällä joudun eri jonoon kuin muu perheeni.

Joel Willans, 48, aloittaa pienistä asioista, joilla brexit on muuttanut hänen elämäänsä. Mutta on niitä suurempiakin.

Willans on melko tyypillinen Suomessa asuva britti. Työikäinen mies, jonka toi tänne silloinen tyttöystävä, nykyinen vaimo. Ja hänet pitivät täällä lapset ja Helsingin elämäntyyli.

Toisaalta Willans on myös yksi Suomen tunnetuimmista briteistä. Hänen meemikanavallaan Very Finnish Problemsilla on Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä yli 550 000 seuraajaa ja samalla humoristisella otteella Britannian EU-eroa seuraavalla Very Brexit Problemsilla myös yli 200 000.

Ennätysmäärä brittejä hakenut Suomen kansalaisuutta – kielitaito monelle kynnyskysymys

Suomessa asuu noin 5 000 britannian kansalaista. Heidän asemansa muuttuu vuoden vaihteessa, kun EU-eron siirtymäaika umpeutuu.

Kesäkuussa 2016 järjestetyn brexit-äänestyksen jälkeen heistä noin 800 on saanut kansalaisuuden ja noin 2 800 rekisteröinyt oleskelunsa. Lokakuun alusta lähtien britit ovat voineet hakea erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta (siirryt toiseen palveluun), joka turvaa elinikäisesti heidän oleskelunsa, työntekonsa ja sosiaaliturvansa Suomessa.

– Muuton yleisimmät syyt ovat työ ja perhe. Iso-Britanniasta muuttaa paljon korkeakoulutettuja ja erityisesti miehiä, jotka tulevat Suomeen esimerkiksi asiantuntijatehtäviin, kertoo muuttoliiketutkija Saara Koikkalainen Itä-Suomen yliopistosta.

Kuten oheinen graafi näyttää, briteille on myönnetty Suomen kansalaisuuksia brexit-äänestyksen jälkeen enemmän kuin sitä edeltävän 20 vuoden aikana yhteensä.

Myös Willans aikoo hakea kansalaisuutta. Vasta sen saatuaan hän voi äänestää Suomessa ja matkustaa ja asua myös muissa EU-maissa entiseen tapaan.

– Suhtaudun nyt eri tavalla Suomen kansalaisuuteen: nyt olen ehdottomasti motivoituneempi oppimaan suomea.

Koikkalainen on ollut mukana keräämässä Brits in Europe -aineistoa, jonka 745 vastaajasta 32 asui Suomessa. Myös näissä vastauksissa nousivat esiin brittien kielivaikeudet.

– Tämä voi olla esteenä myös Suomen kansalaisuuden hakuprosessissa, sillä kieltä ei ole tarvinnut oppia, kun työelämässä pärjää englannilla.

Willansilla on sama kokemus.

– Helsingissä saa kohteliaampaa palvelua brittienglannilla kuin huonolla suomella!

Brexit herättää epävarmuutta ja ristiriitaisia tunteita

– Ikävin vaikutus on tähän mennessä ollut epävarmuus tulevasta, kuvaa Saara Koikkalainen Brits in Europe -aineiston antia.

– Esimerkiksi moni mainitsee, ettei enää tule palaamaan Britanniaan, vaikka se oli jossain vaiheessa suunnitelmissa.

Sastamalainen Steven Buckingham on asunut Suomessa 15 vuotta. Hän äänesti EU-eron puolesta.

Kaikki eivät kuitenkaan seuraa tilannetta samalla kauhulla.

Sastamalainen yrittäjä Steven Buckingham, 41, on ainoastaan Iso-Britannian kansalainen, mutta hänellä on suomalainen äiti ja hän on asunut Suomessa 15 viime vuoden ajan.

– Koen itseni englantilaiseksi, joka osaa suomea.

Buckingham äänesti brittien EU-eron puolesta.

– Olen sitä mieltä, että ihmiset ovat erilaisia eri paikoissa. Ymmärrän molemmista kulttuureista jonkin verran, ja tiedän, että suomalainen ajattelee monesta asiasta eri tavalla kuin englantilainen. Kummassa paikassa olenkin, puolustan sen ainutlaatuisuutta.

Vaikka Buckinghamilla ei ole Suomen kansalaisuutta, tilanne ei huoleta häntä.

– Kun muutin tänne, päätin tietoisesti siirtyä suomalaiseen järjestelmään. Miksi marisisin, että menetän Britannian etuja, kun olen itse katkaissut siteeni sinne.

– Toisaalta ymmärrän, että minun voi olla muita brittejä helpompaa sopeutua Suomen systeemiin, koska se on minulle entuudestaan tuttu.

Very Brexit Problems -sivuston meemit kuvaavat, mitä Joel Willans ajattelee junnaavista brexit-neuvotteluista. Joel Willans

– Rakastan Iso-Britanniaa, ja voisin sulattaa brexitin helpommin, jos se tekisi Iso-Britanniasta hyvinvoivamman ja paremman paikan, kuvailee puolestaan Joel Willans.

– Mutta valitettavasti asia on päinvastoin, siitä tulee köyhempi ja sulkeutuneempi paikka.

– Totta kai brexit on edelleen täydellinen katastrofi, mutta se on jatkunut niin kauan, että tässä vaiheessa pitää siirtyä eteenpäin.

