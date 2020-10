Talousvaikeuksissa olevan Terhokodin puolesta kerätty yli 50 000 nimeä – puolisonsa menettänyt Johanna Kirjonen: "Se ei ole vain ihmisen saattamista kuolemaan"

Saattohoitopaikka Terhokodin säilyttämisen puolesta kerätty adressi luovutetaan tänään maanantaina perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.).

Terhokodin puolesta -adressi (siirryt toiseen palveluun) on kerännyt kuukaudessa yli 50 000 allekirjoitusta ihmisiltä, jotka haluavat saattohoitokodin toiminnan jatkuvan ennallaan. Adressi luovutetaan ministerille tänään kello 14.

Helsingin Lassilassa sijaitseva Terhokoti on ollut taloudellisissa vaikeuksissa, ja sitä uhkaa lakkauttaminen.

Yli 30 vuotta toiminut saattohoitokoti aloitti reilu kuukausi sitten yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko henkilökuntaa eli 41 henkilöä. Syynä on Terhokodin pitkään jatkunut tappiollinen toiminta, joka johtuu potilasmäärän vähenemisestä.

Terhokodin puolesta -adressin tavoitteena on, että Terhokoti saisi jatkaa toimintaansa edelleen itsenäisenä saattohoitokotina. Adressia edelsi vetoomus, joka keräsi vajaassa kahdessa vuorokaudessa 500 allekirjoitusta tunnetuilta kulttuuriväen vaikuttajalta.

Adressissa vedotaan HUSiin, jotta se päättäisi Terhokodin hoitopäivämaksun korottamisesta hoidon kustannuksia vastaavalle tasolle.

Nykyisin hoitopäivän hinta on 419 euroa, ALS-potilailla 597 euroa. Terho-säätiön hallituksen puheenjohtaja Annikki Thodén on aiemmin kertonut, että säätiö on joutunut käyttämään vuosittain 600 000–900 000 euroa säätiön omaisuutta toiminnan ylläpitämiseen.

Lisäksi adressin tekijät toivovat, että HUS ohjaisi saattohoitopotilaita nykyistä tehokkaammin Terhokodin palvelujen piiriin.

Terhokoti kulkee omaisen rinnalla kuukausia kuoleman jälkeen

Yksi adressin alullepanija, Johanna Kirjonen, totesi maanantaina Ylen Aamussa, että allekirjoituksista käy ilmi ihmisten kiitollisuus Terhokodissa saatua saattohoitoa kohtaan.

– Ja toisaalta huoli siitä, mitä tapahtuu Suomessa saattohoidolle, jos Terhokodin kaltainen toimija lopettaa toimintansa, Kirjonen kertoo.

Terhokotia ylläpitää voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen säätiö nimeltä Terho-säätiö.

Puolisonsa menettänyt Johanna Kirjonen muistutti, että Terhokoti auttaa myös omaisia. He saavat apua esimerkiksi paperiasioissa, mutta myös henkistä tukea.

– Siellä on saatavana apu sekä ennen kuolemaa että kuoleman jälkeen. Olemme saaneet apua perhetyöntekijältä, joka on sanoittanut kuolemaa ja tätä tilannetta myös lapsille ja auttanut myös minua tässä asiassa.

– Terhokoti kulkee matkassa vielä usean kuukauden ajan kuoleman jälkeen, se ei ole vain ihmisen saattamista kuolemaan, vaan auttaa myös läheisiä takaisin elämään, mikä on erittäin hienoa, Kirjonen sanoo.

