Puolustusvoimissa todettu yli 20 uutta koronatartuntaa viimeisen kahden viikon aikana

Karjalan prikaatissa on todettu viimeisen kahden viikon aikana 8 uutta koronatartuntaa varusmiehillä.

Pääesikunnan tietojen mukaan viimeisten vajaan kahden viikon aikana Puolustusvoimissa on todettu uusia koronavirustartuntoja 20 varusmiehellä ja kolmella henkilökuntaan kuuluvalla.

Uusia tartuntoja on todettu Kaartin jääkärirykmentissä 3, Karjalan prikaatissa 8, Panssariprikaatissa 1, Porin prikaatissa 2, Uudenmaan prikaatissa 5 ja Ilmasotakoulussa 1. Varusmiehet ovat yleensä sairastuneet lomajaksoilla, eivätkä he ole monissa tapauksissa ehtineet altistaa muita henkilöitä varuskunnissa.

Jos tartunnan saanut varusmies on kuitenkin ehtinyt olla lähikontaktissa muiden varusmiesten tai henkilökuntaan kuuluvien kanssa on altistuneet kartoitettu, pidetty erillään muista sekä mahdollisten oireiden havaittua testattu, kerrotaan Pääesikunnasta.

Yksi uusista henkilökuntaan kuuluvista sairastuneista toimii kouluttajan tehtävässä perusyksikössä. Kyseisen perusyksikön varusmiehet eivät ole altistuneet koronatartunnalle. Varusmiehet ovat nyt palvelusvapaalla ja pois varuskunnasta kaksi viikkoa. Pääesikunnan tietojen mukaan sairaana on tällä hetkellä noin 30 henkilöä.

Puolustusvoimat jatkaa koronaviruksen torjuntaa palkatun henkilökunnan ohjeistuksella sekä varusmiespalveluksen sopeuttamistoimilla. Puolustusvoimat tarkistaa tarvittaessa omaa ohjeistustaan.

Varmistettuja koronavirustartuntoja on Puolustusvoimissa ollut 87. Sairastuneista varusmiehiä on 51 ja henkilökuntaan kuuluvia 36. Luku sisältää myös jo parantuneet henkilöt. Tilanne on päivitetty Puolustusvoimien sivulle 19.10.2020 kello 13.00.