Nyt puhuvat viikonlopun reiveihin osallistuneet nuoret: Videopätkä ei näytä koko totuutta

Ylen haastattelemien alle kolmikymppisten nuorten aikuisten mielestä Tapahtumakeskus Telakan viime perjantain reiveistä on annettu julkisuudessa vääränlainen, jopa sensaatiohakuinen kuva. Hollantilaisartistien Sefan ja Soundrushin tähdittämästä, nopeatempoiseen frenchcore-tanssimusiikkiin keskittyneestä tapahtumasta julkaistiin viikonloppuna video, jossa ihmiset ovat esiintymislavan edessä sumpussa.

Tapahtumaa arvostelivat voimakkaasti Twitterissä muun muassa Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Nasima Razmyar ja pormestari Jan Vapaavuori.

– Videopätkä ei näytä koko totuutta. Tanssilattian puolella oli tuollaisia piikkejä ainoastaan hetkittäin, ja ne painottuivat ulkomaalaisten artistien settien loppupuolelle. Kun esimerkiksi alkuillasta esiintyi pienempi kotimainen artisti, tanssilattiallla oli ehkä joitakin kymmeniä ihmisiä. Loput istuivat pöydissä, Joonas toteaa.

Taru on samaa mieltä.

– Minun mielestäni media ei ole antanut tapahtumasta oikeaa kuvaa. Tapahtumapaikka on iso enkä kokenut, että järjestelyissä olisi ollut mitään moitittavaa. Ei tällaisissa bileissä voi tietenkään määrätä ihmisiä pitämään koko ajan turvavälejä, mutta tämä ei johtunut järjestäjästä.

Nick Salahubin mukaan videolla nähty sumppu kesti muutaman minuutin.

– Ihmiset elivät juuri siinä ainutlaatuisesssa hetkessä ja unohtivat koronan pieneksi hetkeksi. Muutoin kaikille annettiin paljon tilaa, eikä tapahtumassa ollut minkäänlaista rynnimistä tai tuuppimista. En myöskään huomannut jonoja, koska esimerkiksi sisäänkäyntiä oli rytmitetty aluehallintoviranomaisten ja THL:n säädöksien mukaan.

Nuoria syyllistetään

Tarun mielestä frenchcore-tapahtumasta noussut kohu on yksi esimerkki tapahtuma-alan mustamaalaamisesta.

– Sitä tässä ikään kuin haettiin. Kun bileaikatauluja aikaistettiin, tuntui siltä, ettei hauskaa saisi enää pitää ja ettei mitään saisi järjestää. Kun sitten tuollainen aikaistettujen säädösten mukaan tehty tapahtuma onnistuu, siitä nostetaan meteliä.

Tarun mukaan ihmiset tarvitsevat muutakin kuin kotioloja, etenkin jos pitää keikoilla käymisestä.

– Olen nuori ihminen, joka tykkää elää kuten nuoret elävät. Tottahan jokainen itse päättää siitä, tuleeko tapahtumaan vai ei, ja ottaako sitten samalla pienen riskin altistumiselle.

Joonaksen mukaan frenchcore-tapahtuman nostamisessa tikun nokkaan on kyse nuorten syyllistämisestä.

– Tavallaan ymmärrän kyllä, että tässä tilanteessa on oltava rajoituksia. Mielestäni nämä uudet rajoitukset eivät kuitenkaan ratkaise tilannetta. Kun baarit aukesivat ensimmäisen kerran lockdownin jälkeen, käväisin Helsingin keskustassa. Baareissa keski-ikäiset ihmiset kaatuilivat toisten pöytiin. On väärin syyttää nuoria, koska keski-ikäiset ovat tuossa kunnossa, oli kello sitten 23 tai neljä aamulla.

Nick Salahubin mielestä nyt halutaan antaa vaikutelmaa, etteivät nuoret vähääkään välitä säännöistä ja rajoituksista.

– Mieleen tulevat kielletään kaikki -meemit.

Tapahtumat tuovat hyvää mieltä

Nuorten aikuisten mukaan tapahtumista seuraa hyvää oloa pitkäksi aikaa.

– Olen edelleenkin perjantaista hyvällä tuulella: lavalla oli lempiartistejani, jotka heittivät hyvät setit. Tapahtumaa on tullut muisteltua ja frendien kanssa on keskusteltu, että olipa hyvät bileet. Kun menen ulos, minulle kyse on sosiaalisesta kanssakäymisestä, ei siitä, että juon itseni humalaan, Joonas toteaa.

Korona on vaikuttanut myös ulkomaisilla festivaaleilla vierailleen Tarun elämään.

– Kyllähän tämä tilanne turhauttaa varmaan kaikkia. Perjantaina oli kuitenkin oikein iloinen ja hyvä tunnelma, varsinkin kun tämän korona-ajan keskellä ei ihan hirveästi mitään pippaloita ole ollut.

Tapahtuman järjestäjä, Harri Andersson kirjoitti sunnuntaina vastineen, jossa hän pahoittelee perjantaina syntyneitä lyhytaikaisia kohtaamisia:

"Tapahtumassa sattuneisiin lyhytaikaisiin kohtaamisiin on pyritty tapahtuman aikana puuttumaaan, mutta seurueita ja seurueiden rajoja on ollut erittäin hankala erottaa toisistaan. Olemme pahoillamme ettemme ole paremmin pystyneet lyhytaikaisia kohtaamisia estämään. Lyhytaikaisia kohtaamisia saattaa sattua, kun pääartisti saapuu lavalle tai poistuu lavalta, videolla nähty tilanne on juuri tällainen."

Joonas ja Taru eivät halua esiintyä jutussa koko nimellään asiasta nousseen kohun vuoksi. Heidän koko nimensä ovat Ylen tiedossa.