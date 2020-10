Metsähallitus: Kansallispuistoissa voi yhä retkeillä turvallisesti, UKK-puiston traaginen onnettomuus on ääriharvinainen

Urho Kekkosen kansallispuistossa Itä-Lapissa sattunut metsästysonnettomuus on herättänyt keskustelua metsästyksen ja retkeilyn yhteensovittamisesta. Metsähallituksen mukaan pohjoisessa mennään toistaiseksi nykymallilla, jossa metsästys on pääosin sallittua myös suojelualueilla ja kansallispuistoissa.

Metsähallituksen luontopalvelujen mukaan kansallispuistoihin uskaltaa yhä lähteä retkeilemään turvallisesti. Viikonloppuna sattunut maastopyöräilijän kuolema metsästäjän luodista on saanut monet pohtimaan retkeilyn turvallisuutta metsästyskauden aikana.

Metsähallitus toteaa tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että tapaus on äärimmäisen harvinainen.

– Meillä ei ole tietoa, että missään kansallispuistossa olisi koskaan tapahtunut vastaavaa. Retkeilemään on siis yhä turvallista lähteä, tiedotteessa todetaan.

Metsähallituksen luontopalvelujen Lapin aluejohtaja Jyrki Tolonen pitää tapahtunutta onnettomuutta hyvin valitettavana. Hänen mukaansa Metsähallituksessa käydään ja on jo käyty sen seurauksena keskustelua metsästyksen ja retkeilyn turvallisuudesta.

Onnettomuus on herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa ja niin metsästäjien kuin pyöräilijöidenkin foorumeilla. Mielipiteenvaihto on ollut paikoin kiivasta ja esille on nostettu muun muassa pohdinta siitä, pitäisikö metsästysalueita ja metsästäjien liikkumista luonnossa rajoittaa.

Tolosen mielestä metsästäjät ja retkeilijät sopivat samoille alueille jatkossakin.

– Meillä on niin valtavat alueet kansallispuistoissa ja niiden lähellä, että kun retkeilyreittien ja matkailukeskusten lähellä ei metsästetä, niin kyllä sinne pitäisi sopia. On kuitenkin syytä muistaa, että aina ja kaikissa paikoissa metsästäjän pitää varmistua turvallisuudesta, Tolonen sanoo.

Kemihaarassa kulkijat ovat harvassa

Itä-Lapissa sijaitsevan Urho Kekkosen kansallispuiston noin 350 000 vuosittaisesta kävijästä vain hyvin pieni osa liikkuu seudulla, jossa onnettomuus sattui.

– Kemihaaran alueella kävijöitä on koko vuoden aikana noin kaksi–kolme tuhatta. Se ei ole kovin suosittua aluetta, sillä tuossa luvussa ovat mukana kaikki kesän kalastajat ja retkeilijät myös. Ja kun alue on aika laaja, niin aika harvassa siellä retkeilijöitä on, Tolonen sanoo.

Paikallisilla on metsästysoikeus kansallispuiston alueelle, mutta ei heitäkään Tolosen mukaan liiku puistossa kovin usein.

– Savukosken kunnan alueella on ehkä noin 700 metsästyskortin haltijaa ja heistä arvioisin, että noin puolet metsästää. Ja kun ottaa huomioon, että tuolle alueelle tulee Savukoskelta matkaa lähes 100 kilometriä, voi sanoa että ei siellä kovinkaan moni aivan päivittäin käy.

Metsästysonnettomuus sattui kansallispuiston erämaisessa osassa, jossa kävijöitä on vain pari–kolme tuhatta vuosittain. Leena Luotio / Yle

Tolonen muistuttaa, että sekä onnettomuuden uhriksi joutunut kolmikymppinen maastopyöräilijä että laukauksen ampunut metsästäjä olivat liikkeellä luvallisilla alueilla.

Esimerkiksi Lapissa suojelualueiden osuus pinta-alasta on huomattava ja metsästys on pääsääntöisesti sallittua suojelualueilla ja kansallispuistoissa. Etelä-Suomen kansallispuistoissa metsästys on monin paikoin luvanvaraista (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

Pyörävuokraamo pohtii huomioliivien jakamista

Moni luonnossa liikkuja joka ei ole metsästämässä pukeutuu syksyisin näkyviin huomiovaatteisiin helpottaakseen havaituksi tulemista. Tätä on pohdittu myös Saariselällä sijaitsevassa maastopyörävuokraamossa.

Lapin Luontolomat Oy:n toimitusjohtajan Tanja Ohenojan mielestä huomioliivi lisäisi turvallisuutta muuallakin kuin niillä alueilla, jossa maastopyöräilijä voi törmätä metsästäjään.

– Nyt kun illat pimenee meilläkin aika aikaisin, niin heijastimilla varustettu huomioliivi toisi asiakkaalle lisäturvaa. Samalla tapaa kuin kypärä kuuluu vuokrahintaan olisi ihan varteenotettava vaihtoehto antaa asiakkaalle myös huomioliivi, jotta asiakas tulisi huomatuksi liikenteessäkin, Ohenoja miettii.

Suomen riistakeskuksen hallinnollisten palvelujen päällikkö Sauli Härkönen ei näe liiveille välttämätöntä tarvetta, vaikka värilliset vaatteet toki helpottavatkin havaituksi tulemista.

– Huomioliivejähän käytetään jo monesti tieliikenteessä ja siinä mielessä en näe mitään estettä etteikö sellaista voisi laittaa päälleen vaikka liikkuu metsässäkin. Korostan kuitenkin, että lähtökohtaisesti metsässä liikkuminen – oli metsästäjä tai ulkoilija – on turvallista, Härkönen sanoo.

