Ylen tiedot: Ravintolarajoituksille etsitään kuumeisesti mallia, ruokaravintoloiden rajoitukset olisivat keveämmät kuin yökerhojen

Ravintoloiden koronarajoituksia rakennetaan kovalla kiirellä eduskunnassa.

Ravintoloiden aukioloa ja paikkamääriä säätelevä määräaikainen laki on voimassa vain lokakuun loppuun asti. Rajoituksia jatkava lakiesitys juuttui perustuslaillisiin ongelmiin, ja nyt lakiesitystä korjataan pika-aikataululla.

Ylen tietojen mukaan valmisteilla on malli, jossa rajoituksia säädeltäisiin sen mukaan, onko ravintola ruokaravintola vai tulevatko tulot lähinnä alkoholin myynnistä. Lisäksi asiakaspaikkoja ja aukioloa säädettäisiin alueen tartuntatilanteen mukaan.

Koronaviruksen takia eduskunta on säätänyt tartuntatautilakiin pykäliä, joilla ravintoloiden aukioloa ja paikkamääriä on rajoitettu.

Tällä hetkellä ravintolat saavat suuressa osassa maata myydä alkoholia puoleen yöhön asti ja niiden on suljettava ovensa kello yksi. Alueilla, joilla tartuntoja on paljon, ravintoloiden anniskelu päättyy jo klo 22 ja ovet suljetaan klo 23, ja näillä alueilla ravintolaan saa tulla vain puolet asiakasmäärästä.

Perustuslakivaliokunta vaati jaottelemaan rajoitukset alueellisesti tartuntatilanteen mukaan sekä ravintolatyypeittäin, niin että rajoitukset ottavat huomioon tartuntariskin suuruudeen. Muuten laki rajoittaa liikaa perustuslain takaamaa elinkeinovapautta.

Lakiesityksen korjaaminen on kesken. Ylen tietojen mukaan ruokaravintoloiden rajoitukset olisivat kevyemmät kuin esimerkiksi yökerhojen, joissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ( THL ) mukaan tartuntoja on levinnyt.

Esillä on ollut tapa, jossa ravintolat luokiteltaisiin sen mukaan, kuinka suuri osa ravintolan tuloista tulee ruoan myynnistä.

Lisäksi erikseen pitäisi löytää sopivat aukioloajat esimerkiksi huoltoasemien ravintoloille. Jos huoltoasemilta saa ruokaa ympäri vuorokauden, se voi taas syrjiä muita ravintoloita, joita säänneltäisiin tiukemmin.

Ongelmana ovat ravintolat, jotka esimerkiksi päivällä myyvät ruokaa ja ilta-aikaan muistuttavat yökerhoja.

Tiukemmat rajoitukset siellä missä enemmän tartuntoja

Perustuslakivaliokunta vaati myös, että rajoitukset säädetään alueittain. Siksi Ylen tietojen mukaan pohditaan mallia, jossa rajoitukset noudattelisivat perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevien alueiden rajoja.

Tiukimmat rajoitukset olisivat leviämisalueella, löyhemmät kiihtymisalueella ja kaikkein lievimmät siellä, missä tartuntoja ei juuri ole.

Myös paikkamääriä säädeltäisiin sen mukaan, kuinka paljon alueella on tartuntoja. Huomiseen mennessä pitäisi ratkaista myös se, aukeavatko ravintolat rajoituksetta niillä alueilla, missä tartuntoja ei juuri ole. Tästä on Ylen tietojen mukaan erilaisia kantoja. Koska korona-ajan laki on määräaikainen ja voimassa ensi vuoden helmikuun lopulle, lailla saatetaan rajoittaa ravintoloiden aukioloa koko maassa lievästi, jotta tartuntoja onnistuttaisiin ennaltaehkäisemään.

Ravintoloiden jaottelun kuvataan olevan lakiteknisesti vaikeaa. Jos laki ei ehdi voimaan ajoissa, ravintolat aukeavat rajoituksetta koko maassa marraskuun alussa.

Rajoituksia hiotaan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Lakiesitys yritetään saada korjattua jo huomenna tiistaina, jotta se ehditään käsitellä ennen kuun loppua.