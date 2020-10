Herätys: Loimaalle syntyi lemmikkiruokakeskus, latinoäänet voivat ratkaista USA:n vaalit, asiakaspalvelijat kohtaavat seksuaalista häirintää

Kotimaista lemmikkien ruokaa tulee lisää markkinoille – Loimaalla satsataan kananmunaan

Loimaalla tuotantoaan aloittava Rovio Pet Foodsin tehdas on Suomen toinen pelkästään kotimaista koiran nappularuokaa valmistava laitos. Tehtaan raaka-aineet tulevat läheltä. Esimerkiksi kananmuna valikoitui proteiinin lähteeksi, koska sitä on Loimaalla saatavana yllin kyllin. Kaupunkiin on muodostunut sattumalta lemmikkiruokien tuotantokeskittymä, kun myös Dagsmark Petfood muutti sinne lisäämään tuotantoaan.

Yhdysvaltain vaalitulos voi olla kiinni latinoista

Mariachi-orkesteri esiintyi meksikolaisravintola Casa Sanchezissa Los Angelesissa lokakuun alussa. Etualalla trumpetisti Ubaldo Hernandez, viulua soittaa Adrian Vaca. Johanna Juntunen

Latinalaisesta Amerikasta Yhdysvaltoihin muuttaneiden siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä äänet saattavat olla ratkaisevia vaa'ankieliosavaltioissa, jotka ovat viimeisten gallupien valossa kääntyneet demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin suuntaan. Latinoäänestäjille yhteinen tärkeä vaaliteema on talous. Se menee tärkeydessä jopa Meksikon rajamuurin ja maahanmuuton ohi.

Komission ehdottamat uudet tulonlähteet saavat varovaista kannatusta suomalaismepeiltä

Muovimaksu saa kannatusta mepeiltä. Arkistokuva Sveitsin Biltenistä viime vuodelta. Gian Ehrenzeller / EPA

Euroopan unioni etsii uusia tapoja rahoittaa koronaelvytystä ja muita menoja. Uudet maksut kohdistuisivat esimerkiksi ympäristölle haitalliseen toimintaan ja suuryrityksiin. Lähes kaikki suomalaismepit kannattavat jo vireillä oleva muovimaksua sekä hiilen rajamaksua, kun taas esimerkiksi digivero jakaa mielipiteitä.

“Asiakas laski housut alas ja paljasti sukupuolielimensä” – palvelualojen naiset kyllästyivät seksuaaliseen häirintään

Endia Patterson työskentelee ravintolassa järjestyksenvalvojana. Henrietta Hassinen / Yle

Seksuaalinen häirintä on palvelualoilla yleistä, mutta sitä ympäröi hiljaisuus. Tässä jutussa puhuvat naiset, joiden mitta on täynnä.

Luvassa laajalti poutaa

Sää on enimmäkseen poutaista mutta melko kylmää koko maassa. Pohjanmaan rannikolla tulee räntäkuuroja. Ajokeli on aamulla huono maan keski- ja eteläosissa tienpintojen jäätymisen vuoksi.

