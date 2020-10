Miten vältetään viime kevään kaltaiset epidemiat laitoksissa? Kysyimme tämän ja 6 muuta kysymystä – Kirsi Varhila: "Erityistä varovaisuutta riskiryhmien kanssa"

Vaasassa, Kårkullan hoivakodissa, on todettu 18 koronatartuntaa.

Hoivakodissa on kymmenen asukasta, ja heistä kahdeksalla on tartunta. Henkilökunnasta kymmenen on saanut tartunnan.

Yksi ihminen on sairaalahoidossa, mutta hänen tilansa ei ole kriittinen.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Vaasassa todetaan koronatartuntoja hoivakodissa. Myös Mustasaaressa ja Närpiössä palvelutalon asukkaalla on todettu koronatartunta.

Kysyimme STM:n kansliapäälliköltä Kirsi Varhilalta, miten vältetään viime kevään kaltaiset epidemiat laitoksissa.

Miten selittyy se, että Vaasassa lähes kaikilla hoivakodin asukkailla on koronatartunta?

– Alueella, jossa tartuntoja on paljon, ne voivat levitä myös riskiryhmien palveluihin esimerkiksi oireettomien työntekijöiden tai omaisten kautta. Kun kyse on hauraasta riskiryhmään kuuluvasta asiakaskunnasta, saattavat tartunnat helposti levitä yksikössä. Sen vuoksi varovaisuutta fyysisissä kontakteissa suositeltiin erityisesti tällaiselle asiakaskunnalle jo keväällä.

Miten vältetään viime kevään kaltaiset epidemiat laitoksissa?

– Alueilla, jolla tartunnat ovat alkaneet levitä, on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta riskiryhmien, kuten ympärivuorokautisen hoidon asukkaiden kanssa toimittaessa. Tarvittavia toimia voidaan alueellisesti ottaa käyttöön tartuntatautilain toimivaltuuksien mukaisesti. Viime keväänä muutamia valitettavia poikkeuksia lukuun ottamatta vältyttiin laajoilta tartuntaryppäiltä asumispalveluissa ja laitoshoidossa.

Mitä kevään tapauksista on opittu?

– Kevään kokemusten perusteella tiedetään, että välttämällä fyysisiä kontakteja voidaan riskiryhmiä suojata tartunnoilta. Lähikontaktissa työskenneltäessä käytetään suojaimia, jolla suojataan asiakkaita mahdollisesti oireettomien henkilökunnan jäsenten tartunnoilta.

Asiakkaiden mahdollisuus tavata läheisiään on kuitenkin mahdollistettava turvallisilla järjestelyillä, koska sosiaalisten kontaktien puute aiheuttaa toimintakyvyn laskua. Samoin toimintakykyä tulee yksiköissä pitää yllä poikkeuksellisista tilanteista huolimatta.

Mitä muutoksia on tehty?

– Valmiuslain käytöstä luopumisen jälkeen torjuntatoimissa nojaudutaan tartuntatautilakiin, jonka mukaan kuntien ja sairaanhoitopiirien valtakunnallisesta ohjauksesta vastaa THL. THL:n sivuille on koottu ohjeistuksia (siirryt toiseen palveluun), joita voidaan soveltaa alueilla paikallinen tilanne huomioiden. Pääpiirteissään ohjeet ovat samoja kuin keväälläkin.

Ovatko ohjeet ajan tasalla vai suunnitellaanko jotain uutta?

– Hallitus arvioi viimeksi suosituksia antaessaan myös tarvetta suositella riskiryhmien suojaamista koskevia toimenpiteitä. Harkinnassa päädyttiin kuitenkin siihen, että tarvittavat ohjeistukset löytyvät jo THL:stä eikä uusille suosituksille ole tässä vaiheessa tarvetta.

Onko hoitolaitoksille jotain erityisohjeita, jos ne sijaitsevat koronatartuntojen kiihtymis- tai leviämisalueella?

– Mahdollisten paikallisten ohjeistusten tarve arvioidaan tartuntatautilain mukaisesti kuntien, aluehallintoviranomaisten ja sairaanhoitopiirien toimesta. Viime kädessä vakavassa tilanteessa vierailuista vastaa toimintayksikön johtaja.

Saako esimerkiksi vierailut hoitaa normaalisti?

– Vierailut tulee lähtökohtaisesti sallia ja ne pitää hoitaa turvallisesti niin, että läheisiä voi tavata yksikön tarkoitukseen varatuissa sisätiloissa. Saattohoidossa olevien ja kriittisesssä tilanteessa olevien omaisille vierailut pitää aina sallia. Heidän tapaamisensa voidaan toteuttaa heidän asuintiloissaan turvallisia järjestelyjä noudattaen.

