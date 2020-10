Seksuaalirikoslainsäädännön uudistus viivästyy – Henriksson: "Tämän hallituskauden tärkein lainsäädäntöhanke, joka minun pöydälläni on"

Seksuaalirikoslain uudistusta lykätään ensi syksyyn, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Alun perin eduskunnan oli tarkoitus saada esitys lain uudistuksesta ensi keväänä.

– On käynyt ilmi, että tämä [hanke] tulee vaatimaan niin paljon työtä, että se jonkin verran viivästyy, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kertoo Ylelle.

Oikeusministeriön työryhmän mietintö sai lausuntokierroksella yli 50 lausuntoa.

– Voidaan sanoa, että vain näiden lausuntojen läpikäyminen, mikä pitää tehdä huolellisesti, tulee viemään virkamiesten aikaa koko marraskuun, Henriksson jatkaa.

Henrikssonin mukaan lain uudistuksella on kaksi keskeistä tavoitetta: rikoksen uhrin aseman turvaaminen ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten tiukentaminen.

Uudistus sitoo raiskauksen määritelmän suostumukseen. Tulevaisuudessa yhdyntää pidetään raiskauksena, jos molemmat osapuolet eivät ole mukana vapaaehtoisesti.

Lisäksi ministeriön työryhmä ehdotti kesällä, että nykyisen 16 vuoden suojaikärajan lisäksi suojeltaisiin erityisesti alle 12-vuotiaita lapsia. Heidän kohdallaan vapaaehtoisuutta ei arvioitaisi ollenkaan. Uudistuksen taustalla on muun muassa tapaus, jossa yhdyntä 10-vuotiaan kanssa tuomittiin raiskauksen sijaan törkeänä hyväksikäyttönä.

Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) uusi 12 vuoden ikäraja sai lausuntokierroksella paljon huomiota. Kriitikot ovat olleet huolissaan siitä, että uudistus voisi lieventää 12–15-vuotiaiden tuomioita ja käytännössä laskea suojaikärajaa.

Henriksson vakuuttaa, että syytä huoleen ei ole.

– Suojaikärajaa ei tulla laskemaan, se on ollut alusta lähtien selvä asia. Mitään sellaista esitystä en tule antamaan, mikä voitaisiin tulkita sillä tavalla.

– Tämä on varmasti yksi asia, mitä pitää nyt sitten katsoa tarkemmin ja mistä se johtuu että tässä on osa lausunnonantajista ymmärtänyt sen tällä tavalla.

Henrikssonin mukaan lakiuudistuksen viivästyminen johtuu siitä, että se halutaan valmistella huolellisesti.

– On erittäin hyvä, että on tullut näin paljon lausuntoja. Se kertoo siitä, että tämä on ajankohtainen ja tärkeä hanke ja tärkeä asia monelle. Se on minullekin – olen sanonut, että tämä on tämän hallituskauden tärkein yksittäinen lainsäädäntöhanke, joka minun pöydälläni on.

