Trump haukkui kampanjapuhelussa terveysviraston johtajaa "katastrofiksi, joka on ollut virastossaan 500 vuotta"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kutsunut maan terveysviraston pääjohtajaa Anthony Faucia "katastrofiksi, joka on ollut virastossaan 500 vuotta", kertoi uutiskanava CNN maanantaina (siirryt toiseen palveluun).

Presidentti myös nimitteli kampanjaväelleen soittamassaan puhelussa Faucia ja tämän henkilökuntaa idiooteiksi.

– Ihmiset ovat väsyneitä covidiin. He ovat sitä mieltä, ettei sillä ole väliä, kunhan heidät jätetään rauhaan. He ovat väsyneitä: he ovat väsyneitä Fauciin ja kaikkiin näihin idiootteihin, Trump sanoi kanavan mukaan.

– Fauci on ihan kiva tyyppi, vaikka onkin ollut virassa 500 vuotta. Mutta hän on katastrofi: jos olisin kuunnellut hänen neuvojaan, meillä olisi nyt puoli miljoonaa kuollutta, hän jatkoi.

Myöhemmissä repliikeissään Trump nosti Faucin mahdollisten neuvojen tuottaman kuolleiden määrän aina 800 000:n asti.

Fauci on johtanut terveysvirastoa vuodesta 1984.

Trump vähätteli virusta

Trump vähätteli koronavirusta jo aikaisemmin sunnuntaina Nevadassa pitämässään tilaisuudessa, kertoi Guardian. (siirryt toiseen palveluun)

Trump muun muassa väitti, että koronavirustilanne olisi "muuttamassa suuntaa" ilman rokotettakin. Hän myös vaati jälleen, että osavaltiot purkaisivat koronarajoituksiaan.

– Tilanne on kääntymässä, oli rokotetta tai ei, kannattajilleen puhunut Trump sanoi.

Todellisuudessa koronatartuntojen leviäminen on Yhdysvalloissa yhä jatkanut kiihtymistään. Perjantaina maassa todettiin yli 68 000 koronatartuntaa, mikä oli suurin lukema sitten heinäkuun.

Yhdysvalloissa on todettu eniten tartuntoja maailmassa, yli 8,1 miljoonaa. Maailmanlaajuisesti maassa on kuollut myös eniten ihmisiä koronaan liittyen.

Valtaosalla Trumpin kampanjatilaisuuteen osallistuneista ei ollut maskeja, eikä turvavälejä pidetty.

Trump myös pilkkasi vastaehdokastaan, demokraattien Joe Bidenia siitä, että tämä luottaa tieteentekijöihin.

Biden vastasi Trumpille Twitterissä.

– Käyttäkää maskia, peskää kätenne ja äänestäkää Trump ulos, hän tviittasi.