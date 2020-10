Honkarakenne käynnistää yt-neuvottelut irtisanomisista Karstulassa, 25 työpaikkaa vaarassa

Hirsitalovalmistaja Honkarakenne on ilmoittanut aloittavansa yt-neuvottelut väen vähentämisestä Karstulan tehtaalla.

Honkarakenne Oyj kertoo aloittavansa työvoiman vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut Karstulan tehtaallaan. Yhtiö työllistää Karstulassa noin sata henkilöä ja Suomessa vajaat 170.

Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä on noin 65 työntekijää ja mukana ovat kaikki muut tuotannon työntekijät paitsi tuotannon esimiehet. Neuvottelut eivät koske myöskään toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä.

Honkarakenne kertoo tiedotteessaan, että tavoitteena on muun muassa parantaa yhtiön kilpailukykyä.

Yhtiön alustavan arvion mukaan neuvottelut voivat johtaa enimmillään 25 työntekijän irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen. Lisäksi 40 työntekijälle voi tulla muutoksia työehtoihin.

Honkarakenteen toimitusjohtaja Marko Saarelainen kertoo, että yhtiö on viimeiset kolme vuotta investoinut Karstulaan.

– On ollut investointivelkaa. Ei ole pystytty vastaamaan täysillä markkina- ja tuotemuutokseen. Uusilla investoinneilla pystytään nyt tehostamaan toimintaa ja vastaamaan markkinoilla vallitsevaan tuotekysyntään, sanoo Saarelainen.

Saarelaisen mukaan yhtiö aikoo uudistaa hirsirunkotuotantonsa. Tällä hetkellä tuotantolinjoja on useita, mutta jatkossa tavoitteena on vain yksi linja.

Hirsitalomarkkina on kehittynyt viime vuosina suotuisasti. Saarelaisen mukaan jo neljännes pientaloista on hirsitaloja. Pientaloissa hirsi on tuplannut markkinansa kymmenessä vuodessa.

Karstulan tehtaan tulevaisuus on ainakin toistaiseksi turvattu.

– Olemme keskittäneet tuotantommme viime vuosina Karstulaan. Ei varmasti oltaisi seitsemää miljoonaa sinne investoitu, jos tulevaisuus ei näyttäisi positiiviselta, sanoo Saarelainen.

Karstulan tehtaan pääluottamusmies Juha Sekki sanoo, että Honkarakenteen yt-ilmoitus ei yllättänyt työntekijöitä.

– On ollut jo pitemmän aikaa tiedossa, että näin tulee käymään, kun runkolinjaan on tehty uudistuksia. Ajankohtaa vain ei ole aiemmin kerrottu, Sekki toteaa.

Pääluottamusmies Sekki arvioi, että väen vähennykset toteutuvat ensi vuoden alusta alkaen. Hän uskoo, että irtisanottujen määrä jää neuvottelujen jälkeen pienemmäksi kuin 25 henkeä. Osa vähennyksistä toteutunee eläköitymisten kautta.

– Meillä on aika paljon vanhempaa väkeä tuotannossa, Sekki kertoo.

Juha Sekki arvioi työtä vaille jäävien tilanteen tukalaksi Karstulassa. Paikkakunnan työllisyysnäkymät ovat hänen mukaansa heikot, ja koronakriisi heikentää tilannetta vielä entisestään.

Honkarakenteen Karstulan tehtaan yt-neuvottelut alkavat ensi viikon tiistaina.

Juttuun lisätty toimitusjohtajan kommentit klo 10.10.

Juttuun lisätty pääluottamusmiehen kommentit 10.23