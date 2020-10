Yökerhoille ja pubeille tiukemmat, ruokaravintoloille ja kahviloille löyhemmät koronarajoitukset, aukioloajat määritellään alueen epidemiatilanteen mukaan – katso suorana sote-valiokunnan info

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut mietintönsä valmiiksi ravintoloiden rajoituksista.

Valiokunnan puheenjohtajan Markus Lohen (kesk.) mukaan mietintö on yksimielinen.

Ravintolat jaetaan marraskuun aluesta alkaen kahteen eri ryhmään sen perusteella, mikä ravitsemisliikkeen pääasiallinen tarkoitus on.

Tiukimmat rajoitukset tulee niihin ravintoloihin, joiden ensisijainen tarkoitus on tarjoilla alkoholijuomia.

Näitä ovat Lohen mukaan lähinnä yökerhot, anniskeluravintolat ja pubit.

Näissä asiakasmääriä voidaan rajoittaa enintään 50 prosenttia eli puoleen asiakasmäärästä.

Perusteena on erilainen tartuntariski erilaisissa ravintoloissa.

– Tiukimmat rajoitukset kohdistetaan koronavirusepidemian torjumiseksi sellaisiin ravitsemusliikkeisiin, joihin liittyy suuri todennäköinen riski asiakkaiden välisten kontaktien syntymiseen, Lohi sanoi tiedotustilaisuudessa.

Löyhemmät rajoitukset tulee Lohen mukaan ruokaravintoloihin, kahviloihin ja lounasruokaloihin. Niiden asiakasmäärää voidaan rajoittaa enintään 25 prosenttia eli neljänneksellä ravintolan maksimimäärästä.

Toinen rajoitusperuste on tartuntojen määrä alueella.

Viime viikolla Lohi totesi, että uusi laki muotoillaan rakenteellisesti niin, että rajoitukset ovat lähtökohtaisesti voimassa vain alueilla, joilla rajoitukset ovat välttämättömiä. Koronaviruksen perus-, kiihtymis- ja leviämisalueilla rajoitukset olisivat siis eri tasoilla.

Valtioneuvosto voi säätää täsmällisemmistä rajoituksista asetuksella.

Aukotonta luokittelua vaikea saada

Uusi laki tarvitaan, jotta ravintoloiden koronarajoitukset eivät rajoitukset riko perustuslain turvaamaa elinkeinonvapautta.

Perustuslakivaliokunta edellytti viime viikon lausunnossaan, että rajoitukset tulee määrittää sekä alueellisesti tartuntatilanteen mukaan että sen perusteella, millaisesta ravintolasta ja siten tartuntariskistä on kyse.

Tiedetään, että tartuntoja on tullut yökerhoista paljon, mutta aukotonta luokittelua erilaisten ravintoloiden välille on vaikea tehdä. Valiokunnalla on ollut edessään erilaisia pohjaehdotuksia.

Yksi niistä perustuu alkoholin ja ruuan myyntikatteisiin. Tämäkään linjaus ei ole ongelmaton, sillä monessa ruokaravintolassa ruoka-annoksia suurempi kate tulee kalliiden viinien myynnistä.

Valiokunnan kiire johtuu siitä, että nykyinen tilapäinen laki raukeaa lokakuun lopussa. Koska eduskunnalla on istuntotauko ensi viikolla, valiokunnan on saatava mietintönsä nyt valmiiksi, jotta uusi laki ehtii voimaan ennen tilapäisen raukeamista.