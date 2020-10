Haaviston virkarikosepäilyn käsittely viivästyy eduskunnassa koronatoimien vuoksi – asia käsitellään marraskuussa

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasian käsittely viivästyy eduskunnassa koronavarotoimien vuoksi. Perustuslakivaliokunta siirtää asian käsittelyn marraskuun alkuun.

Valiokunnan piti päättää jo viime perjantaina, jatkaako se vielä asiantuntijakuulemisia. Korona-altistusten vuoksi paikalla ei kuitenkaan ollut yhtään perussuomalaisten kansanedustajaa. Asian käsittelyssä noudatetaan parlamentaarisia voimasuhteita.

Perustuslakivaliokunta selvittää, rikkoiko Haavisto velvollisuuksiaan ministerinä tai menetteli muutoin lainvastaisesti, kun hän halusi siirtää ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen uusiin tehtäviin.

Haaviston ja Tuomisen välillä oli erimielisyyttä siitä, miten al-Holin leirillä olleita autettaisiin takaisin Suomeen.

Rikoksesta epäiltynä Haavisto on ollut jo helmikuusta lähtien, jolloin perustuslakivaliokunta pyysi valtakunnansyyttäjää aloittamaan esitutkinnan. Tutkinta siirtyi keväällä poliisille. Esitutkinnan aikana poliisi on kerännyt aineistoa ja esimerkiksi kuulustellut Haavistoa. Tässä jutussa kerrotaan, mitkä ovat tutkinnan eri vaiheet, kun kysymyksessä on ministeri.

