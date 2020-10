Thaimaa lakkauttaa hallintoa kritisoivan tv-kanavan – parlamentti kokoontuu erityisistuntoon ensi viikolla

Thaimaassa oikeusistuin on tiistaina päättänyt lakkautaa maan hallintoa kritisoivan verkkotelevisioaseman.

Thaimaan hallitus on syyttänyt kanavaa protestien lopettamiseksi määrättyjen sääntöjen rikkomisesta. Ministeriön tiedottaja Putchapong Nodthaisong on kertonut Reutersin mukaan, että tv-kanava on myös levittänyt "väärää tietoa" ohjelmissaan.

Jo kolme kuukautta mieltään osoittaneet thaimaalaiset ovat vaatineet maan pääministerin Prayut Chan-o-Chan hallituksen eroa ja monarkian uudistamista.

Voice TV -kanavan päätoimittaja Rittikorn Mahakhachabhorn on kertonut, että kanava jatkaa lähetyksiään kunnes se saa oikeusistuimen päätöksen. Mahakhachabhornin mukaan kanava on pohjannut työnsä journalistin ohjeisiin ja työ jatkuu yhä.

Kanavan omistaa entisten pääministereiden perhe

Voice TV on Shinawatran perheen omistuksessa.

Sekä Thaksin Shinawatra että hänen siskonsa Yingluck Sinawatra ovat olleet aiemmin Thaimaan pääministereitä. Nykyinen päämininsteri Prauyt syrjäytti Yingluckin vallankaappauksen yhteydessä vuonna 2014.

Thaksin ja hänen siskonsa Yingluck pakenivat tuolloin maasta korruptioepäilyjen vuoksi. Shinawatrat ovat pitäneet epäilyjä "poliittisina".

Thaimaa kertoi maanantaina, että myös kolme muuta mediaa on tutkimusten alla.

Thaimaan tapahtumia voidaan pitää vakavana uhkana sananvapaudelle. Järjestöt ovat jo aiemmin kritisoineet (siirryt toiseen palveluun)voimakkaasti maan tapaa kieltää mielenosoitukset ja niitä koskeva "vahingollinen" uutisointi.

Parlamentti suostuu hätäistuntoon

Thaimaan viime kuukausien mielenosoituksia ovat johtaneet nuoret thaimaalaiset. Protestit ovat vain yltyneet sen jälkeen, kun hallitus viime viikolla kielsi kokoontumiset ja pidätti mielenosoittajia ja protestien johtohahmoja.

Pääministeri Prayut on sanonut, ettei hän aio jättää tehtäväänsä kapinoiden vuoksi.

Maan parlamentti kokoontuu kuitenkin ensi viikolla hätäistuntoon kriisin vuoksi. Pääministerillä on takanaan enemmistö parlamentista.

Prayut johti maan sotilasvallankaappausta vuonna 2014 ja palasi valtaan epäreiluiksi koettujen vaalien jälkeen viime vuonna. Mielenosoittajien mukaan Thaimaan sotilasvallan alla kirjoitettu perustuslaki ei ole demokraattinen.

Aktivistien vaatimuksiin on kuulunut myös monarkian uudistus, jota ei aiemmin ole uskallettu ottaa teemaksi.

Kuningasperheen avoin uhmaaminen on uutta Thaimaassa, jossa kuninkaan loukkaaminen on ankarasti rangaistava majesteettirikos. Majesteettirikoslain kumoaminen on yksi mielenosoittajien vaatimuksista.

Aiemmin aiheesta:

Thaimaan kaduilla jälleen tuhansia mielenosoittajia

Thaimaan poliisi ampui mielenosoittajia vesitykeillä – "Voimankäyttö vain lisää mielenosoittajien määrää"

Lähteet: Reuters, AP