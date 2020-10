Vantaa on tilastojen mukaan koronaepidemian leviämisvaiheessa, kerrotaan kaupungin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoo suorassa lähetyksessä uusista koronalinjauksista.

Miten Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kommentoi Finnairin ilmoitusta työpaikkojen vähentämisestä. Voit katsoa tiedotustilaisuuden suorana jutun pääkuvaa klikkaamalla.

Tiedotustilaisuudessa käsitellään myös koronan vaikutuksia kaupungin talouteen ja työllisyyteen.

Finnair kertoi tänään saaneensa päätökseen syyskuussa aloittamansa yt-neuvottelut. Ne johtavat 600 työpaikan vähentämiseen Suomessa koronapandemian vaikutuksen vuoksi. Lisäksi Suomen ulkopuolelta vähennetään 100 työpaikkaa.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen toteaa, että kyseessä ovat Suomen suurimmat irtisanomiset tällä hetkellä.

– Aviapolis-alue on merkittävä kansantaloudellisesti. Lentoasema-alue on työllistänyt suoraan tai välillisesti jop 100 000 ihmistä. Alue on vastuussa jopa neljästä prosentista koko Suomen bruttokansan tuotteesta, Viljanen toteaa.

– Joidenkin arvioiden mukaan elpyminen tapahtuisi vasta vuonna 2024 ja tämä olisi kauhukuva koko Suomelle.

Ritva Viljasen mukaan uhkana on, että Helsinki menettää asemansa porttina Aasiaan. Hänen mukaansa Vantaa tekee kaikkensa tukeakseen Finnairia. Esimerkiksi Vantaan ammattiopisto Varia valmistautuu kouluttamaan henkilökuntaa sote-alalle.

– Pahimmassa tapauksessa Finnair on vasta alkua ja Vantaan talous romahtaa samalla, sanoo kaupunginjohtaja.

Lisäksi Vantaa tarjoaa uravalmennusta irtisanotuille. Viljanen sanoo, että Vantaalla avoimia työpaikkoja on 1 500.

Samanaikaisesti työttömyysprosentti on kaksinkertaistunut Vantaalla vuoden takaiseen verrattuna. Työttömyysprosentti on tällä hetkelllä 14,3.

Vantaalla työttömiä on tällä hetkellä 17 500 ja lomautettuja on 4 800. Kaikkein kovimmin on pahentunut alle 25-vuotiaiden työttömyys, joka on noussut vuoden takaiseen verrattuna yli 100 prosenttia.

Finnairin yt-neuvottelujen piirissä oli 2 800 työntekijää eli yhtiön koko henkilöstö Suomessa pois lukien matkustamopalveluhenkilöstö ja lentäjät. Finnairilla on tällä hetkellä yhteensä 6 500 työntekijää.

Henkilöstövähennykset toteutetaan ensi maaliskuun loppuun mennessä. Lisäksi Finnair jatkaa lähes koko henkilöstönsä lomautuksia Suomessa.

Kaupunginjohtajan koronainfossa katsotaan lentoaseman tilannetta ja kerrotaan myös muun muassa koronakoirien löytämistä positiivisista näytteistä.

