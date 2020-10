Koronavirus siirtyi Hämeenlinnassa potilaan mukana keskussairaalasta terveyskeskuksen vuodeosastolle

Sasa Kadrijevic / All Over Press

Todennäköisesti potilas on on saanut tartunnan sairaalahoidon aikana.

Kanta-Hämeessä todettiin maanantaina todettiin yksi uusi COVID-19-tartunta. Tartunnanlähde on epäselvä, mutta on todennäköistä, että tartunta on saanut alkunsa sairaalahoidon aikana.

Potilas on siirretty Kanta-Hämeen keskussairaalan osasto 6A:lta Hämeenlinnan Vanajaveden sairaalan osasto 1:lle, jossa potilas alkoi oireilla kaksi päivää siirron jälkeen.

– Potilas oli yli viikon hoidossa keskussairaalassa ja häntä hoidettiin usean henkilön kanssa samassa potilashuoneessa, kertoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä.

Keskussairaalassa potilasta hoitaneet lääkärit ja hoitajat on testattu, eikä heillä ole tartuntaa. Myös potilashuoneessa olleet toiset potilaat on testattu, eikä heilläkään ole tartuntaa.

– Vaihtoehtona on oireeton tartunta, Järvelä sanoo.

Sairaalaosasto karanteeninomaisiin oloihin

Vanajaveden sairaalan osasto 1 on siirtynyt tartunnan seurauksena karanteeninomaisiin olosuhteisiin. Vierailut on kielletty osastolle ja kaikkien osastolla hoidossa olevien potilaiden tilaa tarkkaillaan erityisen huolellisesti ja testataan tartuntojen varalta.

Myös potilaan hoitoon osallistunutta henkilökuntaa testataan oireettoman tartunnan kantajuuden varalta sekä keskussairaalassa että Vanajaveden sairaalassa.

Tähän tiistaipäivään mennessä on Kanta-Hämeessä todettu yhteensä 262 COVID-19-tartuntaa. Koronatartunnoista 144 on todettu syyskuun alun jälkeen. Sairaanhoitopiirin mukaan tartunnan lähteitä on jäljitetty sekä naapurimaakuntiin että ulkomaille, mutta kaikkia ketjuja ei ole pystytty jäljittämään.

Sairaalahoidossa on Kanta-Hämeessä tällä hetkellä viisi COVID-19-potilasta, joista yksi tehohoidossa. Aiemmin tehohoidossa ollut keski-ikäinen potilas on pystytty siirtämään osastohoitoon, mutta toinen vanhempi potilas on puolestaan jouduttu siirtämään tehohoitoon.