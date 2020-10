Riihimäellä asukkaat saaneet outoja oireita juomavedestä – asukas: "Eihän tällaista voi kukaan normaali ihminen kestää"

Riihimäellä osa kaupunkilaisista on kärsinyt pahanmakuisesta vedestä jo toista kuukautta. Asukkaat kertovat saavansa vedestä muun muassa vatsaoireita ja ihottumaa.

Kaupunkilaiset ovat keskustelleet asiasta kiivaasti riihimäkeläisten Facebook-ryhmässä. Ylen tavoittama riihimäkeläinen Sari Nenonen kertoo kärsineensä veden aiheuttamista oireista jo toista kuukautta.

– Saan vatsaoireita muutenkin herkästi. Nyt olen kuitenkin huomannut, että se on jokapäiväistä ja kokoaikaista. Eihän tällaista voi kukaan normaali ihminen kestää.

Myös riihimäkeläinen Anu Paasio kertoo, että on saanut vatsaoireita juomavedestä. Paasio on juonut pullotettua vettä pidemmän aikaa.

– Välillä maku ja haju on ollut voimakkaampaa ja välillä miedompaa. En tiedä onko se kloori, mikä irrottaa putkistoista homeen ja mullan hajua. Vesi on todella pahaa eikä sitä voi juoda.

Myös lemmikit ovat saaneet vedestä ripulin oireita ja esimerkiksi Nenonen ei uskalla juottaa vettä pienille kissoille.

Riihimäkeläinen Bianca Hösli kuvailee myös vettä mullan tai homeen hajuiseksi, ei niinkään kloorin hajuiseksi. Hänellä vatsa reagoi heti pilaantuneen tuntuiseen veteen. Myös Höslin kotieläimille vesi aiheutti ripulia. Nyt hän käyttääkin kaupasta ostettua vettä.

Syypää Herajoen vedenottamon klooraus?

Riihimäen vesi tiedotti syyskuun alussa, että Herajoen vesilaitokselta lähtevä talousvesi kloorataan toistaiseksi. Yhdessä Herajoen vesihuoltolaitoksen raakavesikaivoista on havaittu pieniä pitoisuuksia koliformisia bakteereja. Lokakuun 9. päivä Riihimäen vesi kertoi, että klooraamista jatketaan toistaiseksi.

Makuhaittoja on ilmennyt eniten Riihimäen eteläisissä osissa, mihin talousvesi tulee juuri Herajoelta.

Riihimäen veden vesihuoltojohtaja Jarmo Rämö kertoo, että selkeää syytä bakteerien päätymiseen Herajoen vesihuoltolaitoksen raakavesikaivoon ei ole löydetty.

– Heti kun bakteeripitoisuudet nousivat, niin aloimme perkaamaan lähettyvillä olevia avo-ojia. Yleensä koliformiset bakteerit viittaavat siihen, että jostain pääsee pintavesiä pohjaveteen.

– Ongelma on hyvin paikallinen eli laajemmin pohjavesialueella ei ole mitään ongelmia havaittu.

Herajoen vedenottamon kaivon lähellä uusittiin jätevesiviemäri samoihin aikoihin kuin veden hajuhaitat ilmenivät. Timo Leponiemi / Yle

Ongelmakaivon lähellä, vain muutaman kymmenen metrin päässä kulkeva jätevesiviemäri uusittiin samoihin aikoihin kuin veden hajuongelmat ilmenivät.

Riihimäen veden mukaan vesi on ollut koko ajan juomakelpoista

Kaupunkilaiset ovat suivaantuneita Riihimäen tavasta hoitaa ja tiedottaa asiasta. Paasion mukaan hänen tuttavansa oli tiedustellut asiaa kaupungilta. Kaupunki oli kehottanut "sekoittamaan veteen mehua".

– Meillä on sen verran monta ihmistä ja kissaa täällä, että ei minulla ainakaan ole varaa kantaa kaupasta vesiä. Toimittakaa meille raikasta ja puhdasta vettä, täräyttää Nenonen viestin kaupungille.

Rämö kertoo, että homeen ja mullan hajut johtuvat siitä, että kloori on hajonnut vesijohtoverkostossa ja irrottanut saostumia.

– Tällä hetkellä on hieman arvoitus, miksi haju on niin voimakas. Herajoen vesi on rauta- ja mangaanipitoista ja on epäily, että kun kloori reagoi näiden kanssa, niin se aiheuttaa hajua ja makua.

Rämön mukaan talousvesi on kuitenkin ollut kaiken aikaa täysin juomakelpoista. Sitä on analysoitu tiuhaan ja se on täyttänyt kaikki laatuvaatimukset.

Homeinen haju tuntuu nenään

Parmalan alueella, lähellä Herajoen vedenottamoa asuva Petra Odelma havaitsi veden maakellarimaisen homeisen hajun jo pari kuukautta sitten. Vettä hän joi ensimmäiset pari viikkoa, mutta sen jälkeen vettä ei enää tehnyt mieli juoda ja vedenkulutus väheni. Lopulta perheessä siirryttiin ostoveteen.

– Kun hanavettä ei ole juotu, ei vesi ole myöskään aiheuttanut terveysongelmia. Sen sijaan alueen Facebook-ryhmässä on kerrottu vatsaoireista.

Terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula uskaltaa maistaa asukkaan tuomaa vesinäytettä, mutta löytää siitä jotain outoa.

Vaikka vesinäytteissä ei ole havaittu mitään terveydelle haitallista, on siinä kellarimainen haju, myöntää Riihimäen terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula. Timo Leponiemi / Yle

– Kieltämättä tässä pieni tunkkainen haju on, mutta kun tätä maistelee, niin on se huonompilaatuista kuin muualta otettu vesi. On tässä hieman kellarimainen, ehkä homeinen maku, myöntää Sukula.

Kloorauksen lopettamiseen lupa

Myös asuinalueille kuljetettavat vesisäiliöt ovat olleet pohdinnassa ja ylimääräistä vedenjakelupistettä ovat asukkaatkin halunneet.

– Asiaa on käsitelty kaupungin terveysvalvonnan kanssa, mutta säiliöihin liittyy aina suuret saastumis- ja terveysriskit.

Rämö pahoittelee asiakkaille asiasta aiheutunutta haittaa ja lupailee, että maun pitäisi parantua viikonloppuun mennessä. Terveysvalvonta on antanut luvan lopettaa laitokselta lähtevän veden klooraamisen.

– Voimme siirtyä siihen, että vain kyseiseltä kaivolta lähtevää vettä kloorataan. Muutoksen pitäisi vaikuttaa veden makuihin ja hajuihin, kertoo Rämö.