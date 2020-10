Marja Sannikka: Annamme Suomea ilmaiseksi pala palalta

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

Suomalaisessa kaivostoiminnassa on erikoisia piirteitä. Hämmästyttävintä on se, että kaivosyhtiöt voivat tulla maahan, viedä voitot ja jättää sotkut valtion siivottaviksi. Näin ei tietenkään pitäisi tapahtua, mutta siitä huolimatta niin vaan käy.

Esimerkiksi kanadalaisen kaivosyhtiön Belvedere Miningin Hituran kaivoksen konkurssin jälkeen valtio joutui tulemaan apuun ja siivoamaan pohjavesiä vaarantavia jätteitä yli 20 miljoonalla (siirryt toiseen palveluun).

Australialainen kultaa louhinut Dragon Mining taas jätti jälkeensä jättimäisen laittoman kaatopaikan, jota se ei halua siivota. Sen sijaan yhtiö on kiinnostunut etsimään uutta kultasuonta ympäristövaikutusten takia suljetun kaivoksen läheltä.

Toinen erikoisuus on, ettemme peri arvokkaista mineraaleistamme veroa. Kun riskit ovat kovat, luulisi, että valtio perisi mineraaleista myös kunnon hinnan. Mutta ei, annamme ne lähes ilmaiseksi. Mineraaleja ei omista valtio tai maanomistaja vaan ne löytänyt yhtiö.

Toisin on monissa muissa maissa, esimerkiksi suurissa kaivosmaissa Australiassa ja Kanadassa. Näissä maissa yritys maksaa veroa arvometallien käytöstä.

Eipä siis ihme, että Suomi on kaivostoimijoille tehdyn kyselyn mukaan maailman houkuttelevin alue kaivosinvestoinneille. Parhaillaan täällä on nelisenkymmentä toimivaa kaivosta, ja intoa perustaa uusia on.

Hallitus uudistaa parhaillaan kaivostoiminnan lainsäädäntöä. Miten kaivostoimintaa tulisi sinun mielestäsi säädellä? Tule kertomaan, mitä ajattelet aiheesta. Olen mukana keskustelussa kello 21:een saakka.

Marja Sannikka

Kirjoittaja on politiikasta ja yhteiskunnasta kiinnostunut toimittaja, jonka mielestä totuutta täytyy katsoa silmiin, jotta maailmaa voi muuttaa paremmaksi

