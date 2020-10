Analyysi: Finnairin irtisanomiset kertovat siitä, että koronan toinen aalto tekee lentoyhtiöiden tilanteesta yhä tukalamman

Koronapandemiasta on tullut lentoliikenteen historian suurin kriisi, jolle ei vielä näy loppua, kirjoittaa Ylen ilmailutoimittaja Jari Tanskanen.

Euroopan lentoyhtiöt varautuvat ennätyksellisen vaikeaa talveen. Kesän jälkeen matkustajamäärät ovat kääntyneet laskuun, kun monissa maissa on alkanut koronan toinen aalto.

Lentoyhtiöille talvesta on tulossa kevättä vaikeampi siksi, että yhtiöiden kassat ovat huvenneet alkuvuoden aikana jo sille tasolle, että edessä ovat suuret irtisanomiset ja lomautukset. Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA arvioi, että lentoyhtiöt tekevät loppuvuoden aikana noin 77 miljardin dollarin tappion.

Monet yhtiöt huomaavat, että vajaan vuoden aikana ne ovat supistuneet saman kokoisiksi, kuin mitä ne olivat 1970- tai 1980-luvuilla.

Lue lisää: Finnair vähentää 600 Suomessa – luottamusmies ihmettelee, miksi vain lentävä henkilökunta selviää lomautuksilla

Finnair on yksi vanhimmista eurooppalaisista lentoyhtiöistä, ja vuosien varrella sen organisaatio on kasvanut raskaaksi. Tilanne on samankaltainen kaikilla pitkään alalla toimineilla verkostolentoyhtiöillä. Moniin muihin lentoyhtiöihin verrattuna Finnairin tilanteen tekee helpommaksi se, että kriisin alkaessa yhtiöllä oli vahva kassa, joka kestää pandemian pitkittymisen ensi vuoden syksyyn asti.

Mutta haasteita tulee eteen elpymisvaiheen alkaessa ensi vuonna.

Euroopassa palautuu ensimmäisenä vapaa-ajan matkustus, ja pienellä organisaatiolla toimivat lentoyhtiöt, kuten Ryanair ja Wizz Air toipuvat kriisistä perinteisiä verkostolentoyhtiöitä nopeammin. Molempien halpalentoyhtiöiden kassa on lisäksi vielä vahva, joten ne kestävät tappiollisia reittejä monia muita yhtiöitä paremmin.

Lentoyhtiöt ovat perinteisesti houkutelleet matkustajia koneisiinsa halvoilla lentolipuilla. Näin tapahtunee nytkin, sillä koronakriisin jälkeen yhtiöiden on tärkeää osoittaa matkustajille, että ne lentävät jälleen.

Finnairin irtisanomiset kohdistuvat muuhun kuin lentävään henkilökuntaan. Yhtiöllä on tarve keventää organisaatiota, ja näin saada painettua lentojen tuotantokustannuksia alemmas, jotta se pystyy paremmin kilpailemaan matkustajista myös hinnoilla.

Talvella lennetään ennätyksellisen vähän

Euroopan ilmatilaa valvova Eurocontrol ennakoi, että talvikauden aikana lentoliikenne tulee vähenemään Euroopassa noin puoleen siitä, mitä se oli ennen koronapandemiaa. Suomessa liikenteen pudotus on tätäkin jyrkempää, ja Finnair on peruuttanut jopa 90 prosenttia lennoistaan. Syyskuussa yhtiö kuljetti vain yhdeksän prosenttia siitä matkustajamäärästä, joka lensi koneissa vuoden 2019 syyskuussa.

Matkustajien luottamusta lentomatkustamiseen vähentää erityisesti epävarmuus kohdemaiden matkustusrajoituksista.

– Suomen matkustusrajoitukset ovat olleet Euroopan tiukimpia, ja siksi lennämme vähemmän kuin muut eurooppalaiset yhtiöt, kertoi toimitusjohtaja Topi Manner syytä Finnairin lentojen vähäisyyteen.

Finnair voisi Mannerin mukaan lentää jopa kolminkertaisen määrän lentoja, jos Suomi hyväksyisi EU:n yhteiset matkustusrajoitukset

Yhdysvalloissa lentomatkustus jo elpyy

Pohjois-Amerikassa toimivat lentoyhtiöt ovat jo kovin erilaisessa tilanteessa, kuin eurooppalaiset kilpailijansa.

Yhdysvaltojen lentoasemien turvatarkastuksista vastaava The Transportation Security Administration (TSA) kertoi sunnuntaina tarkastaneensa miljoona lentomatkustajaa, mikä on suurin määrä sitten maaliskuun 2020, jolloin koronapandemia hiljensi maan lentoliikenteen.

TSA:n mukaan matkustajamäärät ovat selvässä kasvussa, vaikka ovatkin vielä kaukana koronaa edeltävästä matkustuksesta.

Lue myös:

Finnair vähentää 600 Suomessa – luottamusmies ihmettelee, miksi vain lentävä henkilökunta selviää lomautuksilla

"Pahimmassa tapauksessa Finnair on vasta alkua ja Vantaan talous romahtaa samalla", sanoo kaupunginjohtaja – Vantaa sittenkin yhä kiihtymisvaiheessa, leviämisvaiheen kriteereistä täyttyy vain osa

Finnairin toimitusjohtaja matkustusrajoituksista: "Jos emme pian pysty lisäämään lentoja kuten kilpailijat, yhtiö pienenee pysyvästi"