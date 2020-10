Yritykset koronakriisissä: Stora Enso pitää palkkaneuvottelujen siirtymistä yrityksiin positiivisena asiana

Stora Enson johdon mielestä palkkaneuvottelujen siirtyminen yrityksiin on positiivinen muutos.

Stora Enson johdon mielestä palkkaneuvottelujen siirtyminen yrityksiin on positiivinen muutos. Sofi Nordmyr / Yle

Yhtiön mukaan Suomessa vuorotyötä tekevien paperityöläisten vuosityöaika on 26 tuntia vähemmän kuin Ruotsissa ja 100 tuntia vähemmän kuin Saksassa.

Suomessa Metsäteollisuus ry on ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun), että se irtautuu työehtosopimustoiminnasta, ja palkat työehdot sovitaan yrityksissä. Kuinka merkittävä asiana Stora Enso pitää tätä? Stora Enson talousjohtaja ja Suomen maajohtaja Seppo Parvi vastaa.

– Näemme tämän positiivisena asiana, koska muutos lisää paikallista dialogia ja sopimista.

On sanottu, että Ruotsissa metsäteollisuus saa työvoimaa halvemmalla kuin Suomessa. Kuinka suuri Suomen ja Ruotsin välinen hintaero on Stora Enson tietojen mukaan?

– Kysymys on koko metsäteollisuuden kilpailukyvystä, johon vaikuttaa moni asia. Palkka on vain yksi tekijä monien muiden mukana. Kilpailukyvyn muita elementtejä ovat muun muassa puukustannukset, logistiikka, verotus ja työaikajärjestelyt, kuten työaika. Suomessa vuorotyötä tekevien paperityöläisten vuosityöaika on 26 tuntia vähemmän kuin Ruotsissa ja 100 tuntia vähemmän kuin Saksassa.

Millaisissa tehtävissä työvoiman hintaero on Suomen ja Ruotsin välillä Stora Ensossa suurin?

– Emme raportoi tämäntyyppisiä lukuja.

Mikä on esimerkiksi paperikoneenhoitajan keskipalkka tehtaillanne Suomessa ja Ruotsissa?

– Emme raportoi tämäntyyppisiä lukuja.

Lähdemme yhdessä keskustelemaan keinoista, kuinka voimme parantaa yhtiön ja sen eri yksiköiden kilpailukykyä Suomessa, kertoo Stora Enson talousjohtaja ja Suomen maajohtaja Seppo Parvi. Jussi Koivunoro / Yle

Kuinka Stora Enso aikoo kuroa yritysnäkökulmasta ruotsalaisten eduksi olevan työvoiman hintaeron umpeen, kun metsäteollisuusyrityksissä itse sovitaan palkat ja Metsäteollisuus ry ei niitä sovi?

– Kysymys on koko metsäteollisuuden kilpailukyvystä, johon vaikuttaa moni asia, kuten puukustannukset, logistiikka, verotus, työaikajärjestelyt, joustavuus ja niin edelleen. Lähdemme yhdessä keskustelemaan keinoista, kuinka voimme parantaa yhtiön ja sen eri yksiköiden kilpailukykyä Suomessa.

Kuinka paljon Stora Ensolla on työntekijöitä Suomessa, Ruotsissa ja kaiken kaikkiaan maailmanlaajuisesti?

– Suomessa noin 6500, Ruotsissa hieman yli 5000. Koko yhtiössä noin 25 000.

Kuinka merkittävä osa kustannuksistanne on henkilöstökuluja?

– Vuonna 2019 henkilöstökulut yhtiössä olivat 1 331 miljoonaa euroa.

Stora Enso kertoi tänään kolmannen neljänneksen tuloksestaan: Sekä liiketulos että liikevaihto alenivat vuodentakaisesta.

Lue myös:

Paperi painoi Stora Enson tulosta – laskua tuli lähes 29 prosenttia

Metsäteollisuus hylkäsi tessin: laskeeko tai nostaako se palkkoja muilla aloilla? 6 helppoa kysymystä ja vastausta dramaattisesta irtiotosta

Yle seurasi: Metsäteollisuuden Hämälä A-talkissa: "Meidän täytyy monella sektorilla uusiutua" (siirryt toiseen palveluun)