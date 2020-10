Selvitys: Naisvankien olosuhteissa puutteita jo vuosia – Suomella vaikeuksia täyttää kansainvälisiä suosituksia

Kansainvälisten suositusten toteutumiseen on suomalaisissa vankiloissa vielä matkaa. Tämä selviää Rikosseuraamuslaitoksen selvityksessä (siirryt toiseen palveluun), jossa selvitettiin naisvankien olosuhteita suomalaisissa vankiloissa.

Rikosseuraamuslaitoksen tekemän selvityksen mukaan naisvankityötä ei Suomessa johdeta, ohjata tai organisoida suunnitelmallisesti. Alalla ei juuri ole järjestetty koulutusta naisvankityöhön liittyen, ja myös asenteet naisvankeja kohtaan koetaan vihamielisiksi. Selvityksen mukaan monet ongelmat ovat kestäneet vuosia ja niihin puuttuminen on hidasta.

Selvityksen teki hämeenlinnalaisen Vanajan vankilan ja Hämeen yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Kaisa Tammi-Moilanen. Selvityksessä haastateltiin useita kymmeniä naisvankeja sekä henkilöstöä yhdeksässä eri vankilassa.

– Edellinen selvitys tehtiin vuonna 2008. Nyt kuitenkin herättiin siihen, että pitäisi saada kokonaiskuva siitä, mikä tilanne oikeastaan on ja mitä sille voitaisiin tehdä.

Naisvankilan henkilökunnalla puutteita koulutuksessa

Vain noin joka kymmenes vanki on nainen. Heidät on sijoitettu Suomessa yhdeksään eri vankilaan. Näistä ainoastaan kaksi, Hämeenlinnan ja Vanajan vankilat, on naisille. Muissa vankiloissa miehet ja naiset sijoitetaan saman laitoksen eri osastoille.

Naisten rikosten taustalla ovat usein erilaiset traumat sekä väkivalta. Iso joukko naisvangeista on vaikeasti ja syvästi traumatisoituneita, ja näihin kohtaamisiin tarvitaan erityisosaamista ja ymmärrystä. Toistaiseksi alan koulutuksissa ei käsitellä naisvankeja lainkaan. Ei ole esimerkiksi tietoa siitä, miten voi kohdata parisuhdeväkivaltaa tai seksuaaliväkivaltaa kokeneita naisia.

Hämeenlinnassa marraskuussa avautuva uusi naisvankila on moderni rakennus, jonka seinien suunnittelun ytimessä ovat naisvangit ja heidän tarpeensa. Mutta henkilökunnan koulutuksessa erityisvaatimukset eivät toistaiseksi ole näkyneet.

Tällä hetkellä naisvankeja on yhdeksässä eri vankilassa ympäri Suomen. Hämeenlinnan uusi naisvankila otetaan käyttöön marraskuun alussa. Petri Niemi / Yle

– On surullista, että avataan naistenvankila joka on toteutettu hienosti, mutta sitten henkilökunnalta puuttuu kokonaan koulutus kohdata naiset heidän vaatimallaan tavalla. Jostain syystä tämä ala on ollut sokea sille, että nämä puitteet eivät ole vielä riittävät, vaan tarvitaan erityisosaamista kohdata myös ihmiset.

Kaisa Tammi-Moilanen painottaa, että ongelman juuret ovat syvällä alan toiminnoissa ja vanhakantaisissa asenteissa.

– Alalla pitää käydä laajasti läpi henkilökunnan koulutusta, jotta meillä on kautta linjan osaamista erilaisten naisten kohtaamiseen. Siinä on meillä vielä tehtävää.

Ratkaisuna hyvä johtaminen, keskittäminen ja koulutus

Rikosseuraamuslaitos valmistelee organisaatiouudistusta vuodelle 2022. Nyt naisvangit unohtuvat organisaation joka tasolla. Tähän pitäisi kiinnittää huomiota myös uudistusta tehtäessä.

– Naisvankityö pitää olla vastuutettu läpi koko organisaation, ihan kuten mikä tahansa muukin asia, sanoo Tammi-Moilanen.

Yksi keskeinen ratkaisu olisi naisvankien keskittäminen muutamaan yksikköön. Nyt naisvangit hajautetaan eri yksiköihin ympäri Suomea. Ongelmia on ilmennyt esimerkiksi turvallisuuteen liittyvissä asioissa, mutta hajauttaminen myös hajauttaa osaamista.

– Naisvankien keskittämisellä saataisin hyötyjä niin henkilökunnan koulutuksen kuin työn kehittämisenkin näkökulmista, sanoo Tammi-Moilanen.

Kolmas keino on koulutuksen lisääminen ja naisvankien erityistarpeiden huomioiminen. Nyt koulutukset on suunniteltu miesvankien tarpeista käsin. Naisille tyypillisemmät ongelmat jäävät liian vähälle huomiolle, eikä vartijoilla ole työkaluja tai ymmärrystä toimia haastavissa tilanteissa.

– Tiedon puute näkyy myös huonoina ratkaisuina ja ehkä ikävä kyllä joskus jopa asenneongelmina.

