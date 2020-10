Helsinkiläisessä hoivakoti Tilkassa koronaa – viisi asukasta sai tartunnan, kolme menehtyi

Kolme asukasta on menehtynyt lokakuussa koronaan yhdessä Helsingin suurimmista hoivakodeista. Kaupungin mukaan tartunnat hoivakodissa on saatu jo kuriin.

Ylen tietojen mukaan kyse on Helsingin Huopalahdessa sijaitsevasta Esperi Caren hoivapalvelukeskus Tilkasta.

Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari Helsingin kaupungilta vahvistaa, että koronatartuntoja on todettu yhdessä yksityisessä hoivakodissa.

Ensimmäinen varmistettu tartunta asukkaalla havaittiin 1. lokakuuta. Tartuntoja todettiin yhteensä viidellä asukkaalla, joista kolme menehtyi tartunnan seurauksena.

Tartuntoja oli hoivakodin sisällä kahdessa eri yksikössä ja altistuneita asukkaita oli yhteensä 20. Myös viisi työntekijää sai tartunnan.

Korona pääsi hoivakotiin oireettoman työntekijän kautta. Siltarin mukaan hoivakodissa on toimittu asianmukaisesti asukkaiden suojaamisessa.

– Kyse ei ole lainkaan laiminlyönnistä, vaan huonosta tuurista.

Hoivapalvelukeskus Tilkassa on useita hoivayksiköitä yhteensä noin sadalle asukkaalle. Se on yksi Helsingin suurimmista hoivakodeista.

Maanantaina uutisoitiin, että Vaasan Sundomissa sijaitsevassa Kårkullan hoivakodissa on todettu useita koronavirustartuntoja sekä asukkailla että henkilökunnalla.

Ei uusia tartuntoja viikkoon

Arviointitoiminnan johtajan mukaan tartunnat on saatu helsinkiläisessä hoivakodissa kuriin, sillä uusia tartuntoja ei ole todettu viimeisen viikon aikana.

Muissa Helsingin yksityisissä hoivakodeissa ei ole todettu syksyllä tartuntoja.

– Muuten on hyvin rauhallista. Keväästä on opittu aika lailla, se on ihan oikeasti vaikuttavaa. Käsihygieniassa ollaan huolellisia, suojavarusteita käytetään oikein ja turvaväleistä huolehditaan, Siltari kertoo.

Esperi Caren laatujohtaja Eeva Ketola vahvistaa, että hoivapalvelukeskus Tilkassa on todettu koronatartunta, mutta hän ei kommentoi tartuntojen määrää, kuolemantapauksia tai sitä miten korona on levinnyt hoivakodissa.

– Noudatamme yksityisyyden suojaa, se on Esperin linjaus. Ei HUSissakaan anneta kenenkään sydäninfarkteista tietoa. Yksittäisiä asioita emme kommentoi.

Ketolan mukaan tilanne Tilkassa on tällä hetkellä rauhallinen.

– Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että valtakunnallisesti meillä on todella vähän näitä tartuntoja. Olemme tehneet kaiken mahdollisen, mitä voidaan tehdä, Ketola toteaa.

Tartuntoja aiemmin myös kaupungin omissa hoivakodeissa

Helsingin kaupungin hoivapalveluiden johtajan sijainen Maarit Rautio kertoo, että kaupungin omissa hoivakodeissa ei ole tällä hetkellä tartuntoja.

Aiemmin syksyllä tartuntoja todettiin Kontulan ja Kustaankartanon seniorikeskuksissa, mutta tartunnat saatiin nopeasti rajattua eikä yksikään tartunnoista johtanut kuolemaan.

– Kustaankartanossa todettiin yksi tartunta ja Kontulassa tartuntoja oli yhdeksän, Rautio kertoo.

Keväällä Kontulan seniorikeskuksessa todettiin kymmenen koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta.

Rautio kiittelee, että kevääseen verrattuna suojavälineitä on nyt riittävästi. Lisäksi tartuntojen rajaamisessa auttaa mahdollisuus testata laajasti asukkaita ja työntekijöitä.

– Tilanne on tällä hetkellä oikein rauhallinen. Suojaustoimenpiteiden avulla pystytään tällä hetkellä ylläpitämään suhteellisen normaalia toimintaa.

Helsingin kaupunki ei ole toistaiseksi kiristänyt esimerkiksi vierailukäytäntöjä hoivakodeissa. Mahdollisia toimenpiteitä tarkastellaan viikoittain.

– Tärkeää on, että myös omaiset käyttäisivät suojavälineitä, Rautio muistuttaa.

Samoilla linjoilla on arviointitoiminnan johtaja Siltari. Hänen mukaansa joidenkin omaisten kanssa asiasta on jouduttu käymään paljon keskustelua.

– Tehdään kaikkemme, että tartunnat jäävät tähän. Mutta kyllähän tämä uhkaavaa on, kun virus on joka puolella.

