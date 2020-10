Kaupunginjohtaja: koulurakentaminen maksimilainalla nostaisi Ähtärin velkaantuneimpien kuntien kärkikastiin

Ähtärin perusopetuksen koulurakentaminen keräsi keskiviikko-iltana 21.10 parikymmentä kiinnostunutta paikan päälle Pirkanlinnaan ja viitisenkymmentä verkkoyhteyden päähän kuulemaan ja keskustelemaan perusopetuksen koulurakentamis-vaihtoehdoista.

Kauan hiertänyt koulukiista saa päätöksensä, kun Ähtärin kaupunginvaltuusto päättää joulukuussa 2020, rakennetaanko täysin uutta vai hyödynnetäänkö myös vanhaa.

Tarjolla on kolme vaihtoehtoa: Täysin uusien koulutilojen rakentaminen, hybridimalli-Otsonkoulu ja hybridimalli-Sairaalanmäki.

Hybrideissä rakentamisessa hyödynnettäisiin myös Sairaalanmäen vanhan aluesairaalan tiloja sekä Otsonkoulun käyttökelpoisia osia.

Malleja esitellyt arkkitehti Jorma Keskikiikonen Motiivi Oy:stä pitää itse pitkän päälle parhaimpana vaihtoehtona uudisrakentamista.

– Sillä saadaan nykyaikaiset tilat. Tosin näissä (hybridimalleissa) voidaan purkaa pois väliseiniä ja saada mielenkiintoisia ja nykyaikaisia opetusympäristöjä, Keskikiikonen toteaa.

Hän myös korostaa, että hybridimalleissakin on omat hyvät puolensa. Uuden ja vanhan ydistämisellä ja kunnolla tehdyllä peruskorjauksella saadaan Keskikiikosen mukaan tiloille parikymmentä vuotta lisää aikaa.

– Sairaalanmäelle oppilaat pääsevät nopeammin ja vanha koulu voidaan purkaa omassa aikataulussaan. Plussaa ovat myös riskittömämmät lattiarakenteet.

Otsonkoulu-hybridissä jouduttaisiin luokkasiiven ensimmäinen kerros purkamaan sorapintaan asti. Toisaalta siellä on myös tiloja, joissa pärjättäisiin vain lattiapinnan vaihdolla.

Moni haluaisi purkaa kokonaan Otsonkoulun ja rakennuttaa tilalle täysin uuden koulurakennuksen. Hanne Leiwo / Yle

Otsonkouluun on tehty jo aiemmin paljon remontteja, esimerkiksi ikkunat ja salaojitus on uusittu. Otsonkoulun etuna pidetään myös hyviä ulkotiloja.

Kuulolla ollut yleisö ei lämmennyt vanhojen tilojen kunnostamiselle, vaan pikemmin epäili, saadaanko niistä edes terveitä.

Onko vanhojen tilojen käyttö riskialtista?

– Se on tuhannen taalan kysymys, johon kukaan ei osaa lopullisesti vastata, Keskikiikoinen toteaa.

Koulusuunnitelmat euroina

Ähtärin koulusuunnitelmat on laskettu 350-400 oppilaalle. Todennäköisesti oppilasmäärä on lähivuosina 300.

Neliömäärä on jyvitetty uudisrakennuksen mukaan eli runsaalle 5300 neliömetrille.

– Uudisrakennus tulisi näillä neliöillä maksamaan 12,3 miljoonaa euroa, sanoo Keskikiikoinen.

Otsonkoulun laajennusvaihtoehdon hintalapuksi arkkitehdin laskelmissa on saatu 7,9 miljoonaa ja Sairaalanmäen seitsemän miljoonaa euroa.

Vanhan koulun purkaminen kokonaan tarkoittaa yllämainittujen hintojen päälle 300 000 euroa lisäkuluja. Otsonkoulun laajennusvaihtoehdossa purkamiskulut olisivat 100 000 euroa.

Heidi Raskin lapsi on viimeistä vuotta alakoulussa. Hän toivoo, että Ähtäri rakentaa täysin uuden koulun. Tarmo Niemi / Yle

Mistä rahat?

Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki lateli salissa kylmiä lukuja.

Jos koulurakentaminen on tehtävä pelkällä lainalla ja maksimimäärällä, se nostaisi kaupungin lainamäärän 3800 eurosta per asukas 6600 eroon per asukas.

– Jos tähän kaupungin velan mukaan lasketaan konsernivelka, määrä nousee 12 300 euroon per asukas, ja sillä lukemalla pääsee jo valtakunnan kärkisijoille, Pienimäki toteaa.

Koulurakentamisen rahoitusvaihtoehtoina ovat omaisuuden realisointi tai lainanotto.

Pienimäen mukaan realisoitavissa ovat Koillis-Satakunnan sähkön osakkeet ja Ähtärin Vesi- ja energiaosuuskunnasta lämpöliiketoiminta.

Kaupunki päätti aiemmin tänä vuonna, että vesiliiketoiminnasta ei luovuta.

Ähtärillä on kolme suurta investointia lähivuosille eli perusopetuksen koulukeskus, lukion tilat Tuomarniemelle ja viiden miljoonan euron uimahalli, johon voidaan saada korkeintaan 1,2 miljoonan euron valtionavustus.

– Nämä investoinnit tekevät yhteensä 17 miljoonaa ja maksimi valtionavustuksella 15,8 miljoonaa euroa, Pienimäki laskee.

Tunteet eivät kiehahtaneet

Koulumallien esittelyilta ei herättänyt yleisössä suuria tunteita. Keskustelu oli maltillista, vaikka mielipiteitä löytyi.

Yleisö myisi sähköosakkeet ja rakennuttaisi uuden koulun. Uudisrakennuksen arveltiin tuovan Ähtärille positiivista imagoa.

Koululaisten vanhemmista ja opetushenkilökunnasta koostunut ryhmä ehti jo luovuttaa Ähtärin kaupunginvaltuustolle lähes 500 nimen adressin täysin uusien koulutilojen puolesta maanantaina 19.10.

Lähes 500 nimeä uuden koulukeskuksen puolesta Ähtärissä – adressi luovutetaan valtuustolle illalla

Vanhempainyhdistys Varpaat Ry:n vahva viesti on, että lasten ja koulujen henkilökunnan terveys ei saa jäädä rahan jalkoihin.

Samaa mieltä on myös alakoululaisen äiti Heidi Raiski. Hän oli allekirjoittanut adressin ja oli myös kuuntelemassa keskiviikko-illan antia.

– On aiheellista saada uusi koulurakennus Ähtäriin. Aina, kun lähdetään korjaamaan vanhaa, voi tulla lisää yllätyksiä, hän miettii.

Kaupunki haluaa osallistaa kaikki halukkaat päätöksentekoon kiperässä kouluasiassa.

Kuntalaisilla tai yhteisöillä on mahdollisuus antaa kirjallinen lausunto ohjausryhmälle paperilla tai sähköpostitse 16. marraskuuta mennessä. Paperiversiot voi postittaa kaupungintalolle.

Jos valtuusto päätyy joulukuussa täysin uuden koulurakennuksen rakentamiseen, on mietittävä myös koulun paikka. Ykkösvaihtoehtona on tällä hetkellä Otsonkoulun alue.