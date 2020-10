Hoitokotitartunnat säikäyttivät Pohjanmaalla – infektiolääkäri koronan leviämisestä riskiryhmiin: Nyt on skarpattava entisestään

Maan pahimmalla korona-alueella Pohjanmaalla on viime päivinä todettu koronatapauksia neljässä vanhusten ja vammaisten palveluyksikössä.

Vaasan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Juha Salonen sanoo, että viruksen leviämistä riskiryhmiin on osattu pelätä.

– Viimeisen viikon aikana on ollut nähtävissä, että tapauksia alkaa esiintyä kaikissa ikäryhmissä.

Salosen mukaan tartuntatapaukset ovat lisääntyneet varsinkin 70- ja 80-luvuilla syntyneiden työikäisten keskuudessa. Samalla on kasvanut riski, että korona leviää työntekijöiden mukana myös vanhusten ja vammaisten hoitolaitoksiin.

Salonen on tilanteesta huolissaan ja hänen viestinsä onkin, että nyt on skarpattava entisestään.

– Suojaustoimenpiteistä on huolehdittava ja erityisen tärkeää on, että vähänkään oireisena ei mennä töihin ja että testiin mennään heti, jos on oireita.

Ylilääkäri rauhoittelee

Pohjanmaalla on Vaasan hoitokodin lisäksi todettu koronatartuntoja vanhusten palveluyksiköissä Mustasaaressa ja Närpiössä. Näistä tapauksista huolimatta virus ei ole laajasti levinnyt vanhusväestön joukkoon.

– Onneksi koko sairaanhoitopiirissä tartuntatapausten joukossa on toistaiseksi ollut erittäin vähän yli 70-vuotiaita, heidät voidaan laskea melkein yhden käden sormilla, toteaa Salonen.

Vaasassa kaikki vanhusten palveluyksiköt ovat välttyneet tartunnoilta. Vierailut niissä on kielletty ja asukkaita on suojattu virukselta kaikin mahdollisin keinoin.

Kaupungin koti- ja laitoshoidon johtaja Leif Holmlund kiittää palveluyksiköiden henkilökuntaa.

– He ovat olleet tunnollisia ja välttäneet altistumista myös vapaa-ajallaan.

Myös infektiolääkäri Juha Salonen toteaa, että suojaustoimenpiteet hoitoyksiköissä on viety niin pitkälle kuin mahdollista. Silti tartuntoja voi tulla.

– Pitää muistaa, että virus voi tarttua oireettomastakin työntekijästä. Ja kaikki on inhimillistä, aina voi tapahtua lipsahduksiakin.

Ilmaantuvuus selvässä laskussa

Salosen mukaan koronan ilmaantuvuus on Pohjanmaalla ollut sitä luokkaa, että viruksen leviäminen jossakin vaiheessa johonkin hoitolaitokseen on ollut hyvin todennäköistä.

– Tosiasia on, että Vaasan opiskelijatapahtumien jälkeen meillä on kolmen viikon aikana 700 ihmistä todettu positiivisiksi. Vaikka heidät on laitettu eristykseen ja lähikontaktit karanteeniin, niin aina niitä jatkotartuntoja ehtii tapahtua, ennen kuin nämä toimenpiteet on tehty.

Viime päivinä uusien koronatapausten määrä on Pohjanmaalla ollut laskusuunnassa. Määrä kasvoi maanantaista tiistaihin enää kymmenellä.

Ilmaantuvuusluku eli tapausten määrä kahden viikon ajanjaksolla sataatuhatta asukasta kohti on pudonnut selvästi 330:sta 260:een.

– Pudotus on melkoinen, mutta vaara ei ole ohi.

Salonen muistutaa, että koronatapauksia on edelleen Vaasan sairaanhoitopiirissä paljon enemmän kuin missään muussa sairaanhoitopiirissä Suomessa.

– Se tarkoittaa sitä, että täällä on todellinen riski saada koronavirustartunta.

