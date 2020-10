Analyysi: Monitoimihalli jakoi kaupunkilaiset edistyksellisiin ja säilyttäjiin – vasta tulevaisuus kertoo, kuka oli oikeassa

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto teki maanantaina merkittävän päätöksen. Se linjasi, että uusi jäähalli vanhan ja rapistuvan tilalle rakennetaan vanhaan paikkaan – Kisapuistoon.

Keskelle omakotitaloaluetta. Tekojään ja harjoitushallin kupeeseen.

Sinne, missä sijaitsevat ne lappeenrantalaisille kuuluisat, ilmaiset parkkipaikat. Päätös oli selvä – 38 puolesta, 11 vastaan. Näin myös yksi jäähallin pääkäyttäjistä, jääkiekon SM-liigassa pelaava Saipa, jäi pettyneiden puolelle, eikä saa uutta hallia kaupungin ydinkeskustaan.

Päätös oli lopulta odotettu. Lukuisat ulostulot ennen valtuustoa kertoivat, että Kisapuisto on suosikki suurimmalle osalle valtuutetuista. Se oli myös lautakuntien ja harrastajien suosikki. Ja Kisapuiston kannalle kääntyi myös kaupunginhallitus – vastoin kaupunginjohtajan esitystä.

Uuden jäähallin saaminen kaupunkiin on puhuttanut niin päättäjiä kuin kaupunkilaisiakin viime vuodet. Eri osapuolet ovat lyöneet toista aina uusilla argumenteilla. Sama linja jatkui myös valtuustossa, jossa sirkushuveja saatiin, vaikka asia oli vakava. Nelituntinen kokous nosti tunteet pintaan useammalla valtuutetulla, ja sanan säilällä lyötiin surutta.

Halliväännössä keskustan sijoituspaikkaa puolustettiin kaupungin kehittämisellä, vetovoimatekijöillä ja elinvoimaan satsaamisella. Aivan viime hetkiin asti tehtiin töitä ulkopuolisten sijoittajien löytämiseksi. Lopulta Liiga-Saipa Oy:n viiden miljoonan euron ja yksittäisten sijoittajien yhteensä 1,8 miljoonan euron satsaukset eivät riittäneet. Kisapuiston kannattajat eivät elinvoimatekijöitä, paikallisia rahoittajia ja päätöksentekoon vaadittua lisäaikaa ostaneet. He halusivat jääurheilukeskuksen, missä kaikki lajit on koottu yhteen.

Lopullisessa päätöksenteossa pitäydyttiin tutussa ja turvallisessa. Kukaan ei voi mennä takuuseen tehdystä lopputuloksesta – varsinkaan vuosien päähän.

Uusi jäähalli – ei siis monitoimiareena – rakennetaan tulevien vuosien aikana Kisapuistoon. Sen suunnitelmat ovat vielä vähintään atomeina, muun muassa lopullisen koon, käyttömenojen ja aikataulun suhteen. Jääkiekon Liigassa pelaava Saipa on jo julkisesti kertonut, että sen tulevaisuus uhkaa muuttua kohtalokkaasti Kisapuistossa (siirryt toiseen palveluun). Uusi vuokrataso saattaa olla sille liikaa. Keskustahallissa muun muassa ravintolatoiminta olisi tuonut kaivattua piristystä Saipan talouteen.

Jos Etelä-Karjala haluaa olla tulevina vuosina ja vuosikymmeninä edistyksellinen, kansainvälinen ja vetovoimainen, sen keskuskaupunkiin Lappeenrantaan täytyy satsata. Niitä vetovoimatekijöitä pitää olla, jotta täällä halutaan olla ja elää. Ja että tänne myös saataisiin toivottua muuttoliikettä.

Mitä ne vetovoimatekijät sitten olisivat? Ehkä se monitoimiareena kauppakeskusten kupeessa aivan kaupungin ytimessä olisi ollut sellainen? Lyhyt matka rautatie- ja linja-autoasemalta. Hyödyt keskustan hotellien ja kauppojen läheisyydessä. Kiinnostavat tapahtumat monitoimiareenalla, jonka muuttaminen jäähallista muuhun käyttöön olisi vienyt noin 12 tuntia.

Kuulemma Kisapuistokin kelpaa tähän. Vetovoiman kannalta sitä varmasti toivovat kaikki. Kisapuistoon ei kuitenkaan ole tulossa monitoimiareenaa. Toki tulevissa suunnitelmissa tämä voi vielä muuttua.

Toivottavasti vetovoimaa on ja sitä pystytään lisäämään. Ettei käy niin kuin uhkakuvissa, joissa väkimäärä jatkaa vähenemistään ja ilmapiiri sukeltaa sen mukana. Jokainen käpertyy omaan koloonsa pitämään huolta omista oikeuksistaan ja eduistaan. Ja viimeinen sammuttaa valot.

Kautta historian muutoksia on syntynyt ennakkoluulottomien päätösten kautta. Nyt saatiin vihdoin päätös. Ehkä rakentamaankin päästään lopullisten selvitysten jälkeen, ja hallikin valmistuisi jo vuonna 2024. Eikä tarvitsisi enää pelätä lumisia talvia ja lumen kolaamista vanhan hallin katolta.

Koska elämme demokratiassa, ennätti moni valtuutettu jo kokouksen jälkeen todeta, että päätös on tehty ja pulinat pois. Ja juuri niin sen täytyy olla. Oli taistelu kuinka kovaa hyvänsä, nyt on mentävä eteenpäin ja varmistettava, että tehty päätös on hyödyksi kaupungille ja halli lopulta hyödyksi kaikille käyttäjille. Myös SaiPalle.

Nyt tehty päätös ei ollut välttämättä ennakkoluuloton tai rohkea. Se on kuitenkin nyt tehty. Tulevaisuus näyttää, kuka voitti ja kuka hävisi.