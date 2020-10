Herätys: Sotilaallinen epävarmuus Itämerellä sai Ruotsin huolestumaan, Nasan luotain kosketti asteroidia, etätyö pahentaa kansantautia

Valko-Venäjän tilanne lisää epävarmuutta Itämerellä – Ruotsi kouluttaa jälleen varusmiehiä Gotlannin saarella

Ruotsi on viime vuosina jälleen panostanut puolustukseen, johon tehtiin kahtena edeltävänä vuosikymmenenä säästöjä. Yleinen asevelvollisuus jäädytettiin Ruotsissa 2010, mutta tilanne muuttui Venäjän vallattua Krimin. Asevelvollisuuskin palautettiin vuonna 2017. Gotlannissa aloitettiin tänä kesänä 15 vuoden tauon jälkeen varusmiesten kouluttaminen, ja Gotlannin rykmenttiä johtava eversti Mattias Ardin pitää sitä tärkeänä koko Ruotsille saaren strategisen sijainnin vuoksi.

Nasan historiallinen näytteenotto asteroidilta sujui suunnitelmien mukaan – lähipäivinä selviää, saatiinko ainesta kerättyä riittävästi

GIF-animaatio näyttää Bennu-asteroidin pinnanmuodot. NASA / Goddard / University of Arizona

Yhdysvaltain avaruusvirasto Nasan ensimmäinen näytteenotto asteroidilta sujui suunnitellusti. Toistaiseksi tiedetään ainakin, että näytteenoton kannalta oleelliset typpisäiliöt toimivat, mutta viimeinen varmistus siitä, että ainesta saatiin riittävästi, tehdään lauantaina. Pintakosketus Bennu-asteroidiin tehtiin Suomen aikaa hieman kello yhden jälkeen aamuyöstä.

Etätöiden yleistyminen uhkaa tehdä meistä yhä passiivisempia, vaikka liikumattomuus on jo kansantauti

Normaalisti askeleita tulee työpaikalla huomaamatta, kun kävelee esimerkiksi kopiokoneelle tai käy tauolla. Kotona ollessa askelmäärä voi jäädä murto-osaan työpaikalla saavutetusta askelmäärästä. Tiina Jutila / Yle

Etätöiden aikana yhtäjaksoinen istuminen ilman taukoja on lisääntynyt. Pitkän ajan kuluessa muuttunut tilanne voi maksaa yhteiskunnalle miljoonia, sillä liikkumattomuus on jo nyt kansantauti. Keho on luotu niin, että päivässä pitäisi tulla koko ajan pientä liikettä.

Vähäinenkin oire saattaa laukaista huolen koronasta ja muiden tartuttamisesta

Kaikki koronavirukseen liittyvät oireet voidaan helposti pandemia-aikana tulkita viruksen aiheuttamaksi taudiksi. Anna Wikman / Yle

Yksittäinen aivastus tai aamuisin käheä kurkku – oireita, jotka tavallisena syksynä voisi ohittaa olankohautuksella, mutta jotka tänä syksynä saattavat herättää pelkoa. Viruspandemiaan liittyi keväällä huolta ja pelkoa sairastumisesta, ja nyt huolestuneisuus lisääntyy, kun epidemia leviää. Pelot sairastumisesta tai toisten sairastuttamisesta ovatkin yllättävän yleisiä, sanoo psykoterapeutti.

Amfetamiinia käytetään Suomessa nyt enemmän kuin koskaan – jätevesitutkimus paljastaa myös korona-ajan vaikutukset huumevirtoihin

THL:n tekemä jätevesitutkimus tuottaa tietoa huumeiden käytön alueellisesta esiintyvyydestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Kuvituskuva Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamolta. Antro Valo / Yle

Koronan aiheuttama notkahdus huumeiden käytössä viime keväänä jäi ohimeneväksi ilmiöksi. Kesällä yhteiskunnan avauduttua amfetamiinin käyttö alkoi jälleen lisääntyä ja on pysynyt syksyn aikana korkealla tasolla.

Sää muuttuu hyvin sateiseksi

Lumi-, räntä- ja vesisateita leviää yöllä maan etelä- ja keskiosiin. Aamuliikenteessä kannattaa varautua liukkauteen.

Etelärannikolla sataa vettä, muualla lunta tai räntää. Idässä ja pohjoisessa sää jatkuu vielä keskiviikkona poutaisena.

Torstaiksi lumisateet ovat levinneet maan pohjoisosiin. Lisäksi tuuli voimistuu. Maan etelä- ja keskiosissa on pilvistä ja sateista.

