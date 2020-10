Miten Bidenin tai Trumpin valinta vaikuttaa Suomeen? 7 kuvaa kertoo, millaisen talouden uusi Yhdysvaltojen presidentti saa edeltäjiltään

New Jerseyn Newarkissa jonotettiin ruoka-apua autoletkoissa lokakuun puolivälissä. Koronaviruksen aiheuttaman laman vuoksi ihmisillä on pulaa ruuasta etenkin etnisten vähemmistöjen asuinalueilla. Ruokapulasta kärsivien lapsiperheiden määrä on kolminkertaistunut koronakriisissä. Justin Lane / EPA