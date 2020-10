Sairaalan tapaturma-aseman hoitohenkilökunnasta puolet altistunut koronavirukselle – työ Töölössä jatkuu silti, suu-nenäsuojainten turvin

Töölön tapaturma-aseman henkilökuntaan kuuluvalla on todettu koronavirustartunta. Noin puolet hoitohenkilökunnasta ja joitakin lääkäreitä on voinut altistua viime viikonlopun aikana.

Korona-altistuksen on HUSin infektiosairauksien ylilääkärin Asko Järvisen mukaan saanut 26 henkilöä. Hän selittää korkeaa määrää sillä, että koronatartunnan saanut henkilö oli viikonloppuna töissä useammassa vuorossa. Potilaita ei hänen mukaansa ole altistunut.

– Hoitohenkilökunnalla on maskit käytössä kaikissa hoitotilanteissa, joten potilaitahan tässä ei ole altistunut. Ongelmana on kahvihuoneet ja taukotilat, missä hoitohenkilökunta on tuttujen kesken. Tuttua osataan pelätä vähemmän, Järvinen sanoo.

Altistunut henkilökunta jatkaa työssään, koska kaikkien altistuneiden asettaminen karanteeniin vaarantaisi tapaturma-aseman toiminnan jatkuvuuden. Altistuneet työntekijät käyttävät jatkuvasti kirurgista suu-nenäsuojainta, eivätkä he hoida vaikeasti immuunipuutteisia potilaita. Mikäli työntekijälle tulee oireita, hänen tulee välittömästi poistua työpaikalta.

Husin Asko Järvinen ei pidä todennäköisenä, että altistuneet henkilökunnan jäsenet saisivat koronatartunnan.

– Minulla ei ole tiedossa, että siellä olisi ketään oireisena tällä hetkellä, hän kertoo.

Töölön sairaala on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista traumakeskuksista, sen vastuualueella asuu noin kaksi miljoonaa ihmistä. Potilaskäyntejä tapaturma-asemalla on vuosittain noin 20 000.

Sairaalan leikkausjonoihin tapauksella ei ole ollut päivystysalueen ylilääkärin Kaisa Virtasen mukaan vaikutusta.

– Tällä hetkellä tilanne on normaali. Tapaturmapuoli on ailahtelevainen. Odottelemme ensimmäisiä liukkaita, jolloin olosuhteiden vuoksi potilaita tulee enemmän, ylilääkäri Kaisa Virtanen kuvailee.

Sairaalan leikkausjonot ovat olleet viime kuukausina henkilöstöpulan vuoksi pitkiä. Pahimmillaan potilas joutui syyskuussa odottamaan leikkausta jopa neljä päivää.

Lue myös:

Tapaturmapotilaat voivat joutua odottamaan leikkausta jopa useita päiviä – Töölön sairaalan kirurgi: "Turhauttavaa katsella tätä tilannetta"