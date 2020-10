Lehti: Joe Bidenin Kiina-yhteyksiä esillä pitäneellä Donald Trumpilla aiemmin tuntematon kiinalainen pankkitili

Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla on aiemmin tuntematon kiinalainen pankkitili, uutisoi The New York Times -sanomalehti (siirryt toiseen palveluun). Tieto perustuu lehden hallussa oleviin Trumpin verotietoihin ja on osa lehden juttusarjaa, joka käsittelee presidentin mahdollisia taloudellisia epäselvyyksiä.

Lehden mukaan Kiinassa oleva pankkitili liittyy Trumpin aiempiin yrityksiin ulottaa liiketoimensa Kiinaan. Tämä yritys ei NYT:n mukaan ole ollut erityisen menestyksekäs.

Trumpin Kiina-yhteyksien kiinnostavuutta lisää se, että osana hänen vaalikampanjaansa on pyritty nostamaan epäilyksiä vastaehdokas Joe Bidenin ja tämän pojan Hunterin Kiina-yhteyksistä.

Esimerkiksi elokuussa Trump julisti, että Joe Bidenin vaaliohjelma on tehty Kiinassa eli “Made in China”.

Senaatin republikaanien aiemmin julkaisemassa raportissa kiinnitettiin huomiota siihen, että Hunter Biden on avannut pankkitilin yhdessä kiinalaisen liikemiehen kanssa.

New York Timesin mukaan Trump on vuosikymmenen ajan pyrkinyt luomaan liikesuhteita Kiinassa ja asioinut esimerkiksi valtio-omisteisten kiinalaisyhtiöiden kanssa.

Lehti kirjoittaa, ettei Trumpilla tiedetä olevan nyt julki tulleen kiinalaisen pankkitilin lisäksi ulkomaisia pankkitilejä muualla kuin Britanniassa ja Irlannissa. Britannian ja Irlannin pankkitilejä hallinnoivat Trumpin omistamat golf-yhtiöt.

Kiinassa olevaa pankkitiliä hallinnoi Trump International Hotels Management LLC, joka verotustietojen mukaan maksoi Kiinassa vuosina 2013–15 veroja 188 561 dollarin edestä.

Trumpin ulkomaiset pankkitilit eivät ole mukana tämän presidenttinä tekemässä julkisessa ilmoituksessa henkilökohtaisesta omaisuudestaan.

Trumpin asianajajan Alan Gartenin mukaan kiinalainen tili avattiin samassa yhteydessä, kun Trump avasi Kiinassa toimiston mahdollisten hotellisuunnitelmien toteuttamiseksi. Tiliä tarvittiin paikallisten verojen maksamiseen. Toimistolla ei Gartenin mukaan ole ollut aktiivista toimintaa vuoden 2015 jälkeen.

Tili on edelleen käytössä, mutta Garten vakuuttaa NYT:lle, ettei sitä ole käytetty mihinkään muihin tarkoituksiin kuin verojen maksamiseen. Garten ei kerro mikä pankki on kyseessä.

Kiinan suurin valtio-omisteinen pankki ICBC vuokrasi viime vuoteen asti New Yorkin Trump Tower -pilvepiirtäjän kolmea kerrosta.

Lue myös:

Joe Biden julkaisi omat verotietonsa juuri ennen ensimmäistä vaaliväittelyä

Tappiollisia yrityksiä, isot velat – The New York Timesin 5 kovinta väitettä Trumpin rahatilanteesta ja veronvälttelystä

New York Times: Trump maksoi edellisenä vaalivuotena vain 750 dollaria liittovaltion tuloveroja

Trump suomi rajusti Bidenin "katastrofaalisia virheitä" ehdokkuuspuheessaan: "Bidenin ohjelma on Made in China"