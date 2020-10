Syyte: Naantalilainen kattoremonttiyritys jätti suojakypärät, putoamissuojat ja telineet pois lukuisilla työmailla – aikaisempikaan tuomio ei muuttanut toimintatapoja

Syyttäjä vaatii vähintään 40 000 euron yhteisösakkoa naantalilaiselle kattoremontteja tekevälle yritykselle, ankaraa sakkorangaistusta yrityksen toimitusjohtajalle ja sakkoja yrityksen työnjohtajalle työturvallisuusrikoksesta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee tapausta keskiviikkona.

Syyttäjän mukaan yrityksen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa olleilla työmailla on ollut lukuisia työturvallisuusrikkeitä. Haastehakemuksessa mainitaan 11 työmaata, joissa puutteita on havaittu.

Työmailla on esimerkiksi työskennelty ilman asianmukaisia putoamissuojauksia paikoissa, joissa putoamiskorkeus on ollut useita metrejä. Lisäksi kulkutienä katoille ja telineille on ollut usein käytössä pelkästään tavalliset nojatikkaat. Työntekijöillä ei tarkastetuilla työmailla ole aina ollut myöskään valjaita tai suojakypäriä.

Työnjohtajalla on ollut samanaikaisesti useita työmaita, joita hän ei syyttäjän mukaan ole käytännössä pystynyt valvomaan.

Syyttäjän mukaan aluehallintoviraston kirjallisesti antamat käyttökiellot, kehotukset ja ohjeet eivät ole vaikuttaneet yhtiön toimintatapoihin, vaan töitä on jatkettu samalla tavalla.

Taustalla aiempi tuomio

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut yrityksen, sekä nyt syytteessä olevan toimitusjohtajan ja työnjohtajan aikaisemmin vastaavasta teosta syksyllä 2017.

Annetun tuomion jälkeen yhtiön työmailla on aloitettu tarkastukset, joissa nyt oikeudessa olevat puutteet on huomattu.

Uudet epäilyt työturvallisuusrikokset ovat tapahtuneet 2017 loppuvuoden ja 2019 loppuvuoden välisenä aikana.