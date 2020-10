Retkeilyluotsi opastaa ja muistuttaa hyvistä tavoista – Tampereella kehitetty vapaaehtoistoiminta puuttuu luonnossa liikkumisen ongelmiin

Lisääntynyt luonnossa liikkuminen aiheuttaa lieveilmiöitä retkipaikoille, kun kaikki laavuja ja reittejä käyttävät eivät hallitse retkietikettiä ja jokamiehenoikeuksia.

Pirkanmaalla ongelmaan haetaan ratkaisua retkeilyluotseista. Kiinnostus tänä syksynä järjestettyyn vapaaehtoiskoulutukseen oli niin kova, että kurssipaikat täyttyivät muutamassa tunnissa.

– Retkeilyluotsi on retkeilijä tai luonnossa liikkuja, joka on huolestunut retkeilyn lieveilmiöistä ja haluaa opastaa muita retkeilyalueiden kestävään käyttöön, sanoo Petri Mäkelä Tampereen kaupunkiseudulla retkeilytyötä tekevästä Ekokumppanit Oy:stä.

Petri Mäkelä sytyttää tulia vuoden retkikohteessa Kintulammilla Tampereella. Matias Väänänen / Yle

Retkeilyluotsit toimivat Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan alueella. Heillä on valtuudet opastaa esimerkiksi tulipaikoilla ja reiteillä. Käytännössä retkeilyluotsi voi puuttua esimerkiksi roskaamiseen, tulien pitämiseen tai koirien irti pitoon.

Koulutus antaa luotsille valmiudet kohdata ihmisiä maastossa oman retkeilyn ohessa.

– Parhaimmillaan retkeilyluotsi toimii niin, ettei kukaan edes tiedä, että kyseessä on retkeilyluotsi. Hän osaa tuoda esille faktoja ja ohjata toimimaan jatkossa hyvällä tavalla, Petri Mäkelä kertoo.

Luvattomat tulet huolettavat luotsia

Tamperelainen Marika Viinikka on yksi ensimmäisistä retkeilyluotseista. Hän huoltaa työkseen laavuja Kangasalla ja harrastaa retkeilyä vapaa-ajallaan.

Marika Viinikka käy retkeilyalueilla usein sekä työssä että vapaalla. Hän osallistui ensimäiseen retkeilyluotsikoulutukseen. Matias Väänänen / Yle

Viinikka käy usein esimerkiksi Kangasalan Mustijärven laavulla, jossa törmää silloin tällöin ikäviin ilmiöihin. Useimmiten havainnot liittyvät tulien tekemiseen metsäpalovaroitusaikana.

– Vaikka tulentekopaikka on betorirenkaan sisällä, kyseessä on silti avotuli. Kun alueelle on annettu metsäpalovaroitus, tulenteko on kiellettyä, Marika Viinikka sanoo.

Nuotioita on tehty luvattomasti myös tulentekopaikkojen ulkopuolelle. Viinikan mukaan syynä voi olla koronavirus – ihmiset eivät halua istua saman tulen ääressä vaan tekevät nuotionsa muutaman metrin päähän.

Käytännössä luotsin työ on ollut neuvomista käytännön asioissa.

– Muistutan, että kaikki luontoon tuotu roska on myös vietävä sieltä pois. Tai, että kännykällä voi helposti tarkistaa, onko alueella metsäpalovaroitusta, Viinikka kertoo.

Valiettavan usein retkeilyalueilla tehdään nuotioita myös virallisten tulentekopaikkojen ulkopuolelle. Matias Väänänen / Yle

Tähän mennessä kohtaamiset ihmisten kanssa ovat sujuneet hyvin eikä kukaan ole närkästynyt neuvoista.

– Usein ihmiset ovat vain ajattelemattomia, tai eivät tiedä esimerkiksi metsäpalovaroituksesta, Marika Viinikka sanoo.

Retkeilyluotsit voivat kantaa tunnusta asussaan ja jakaa retkeilymateriaalia. Marika Viinikalle nimikyltti on antanut varmuutta neuvoa muita.

– Ihmiset ymmärtävät ehkä paremmin, kun luotsina olen ikään kuin töissä alueella, hän sanoo.

Koulutus kiinnostaa valtakunnallisesti

Retkeilyluotsin koulutus syntyi Ekokumppaneiden aloitteesta yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, Tunturikerho Kolbman ja Suomen Ladun kanssa. Tänä syksynä koulutetut vapaaehtoiset saavat todennäköisesti uusia kollegoita jo ensi keväänä.

Neuvojen lisäksi retkeilyluotsi voi jakaa myös retkeilyoppaita ja muuta materiaalia. Matias Väänänen / Yle

Pirkanmaalla toteutettu koulutus on herättänyt kiinnostusta myös valtakunnallisesti. Petri Mäkelä ei näe estettä laajentaa toimintaa muuallekin Suomeen

– Näyttää siltä, että tällaiselle on tarvetta. Kunhan koulutus on saatu materiaaleineen hyvään pakettiin, sitä voidaan jakaa myös muille, hän sanoo.