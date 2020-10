Postin yt-neuvottelut on saatu päätökseen – enintään 90 työntekijää irtisanotaan

Vielä neuvottelujen alussa Posti arvioi, että pysyvä kokonaisvähennystarve on enintään 130 työntekijää

Posti Group on saanut syyskuussa alkaneet yt-neuvottelut päätökseen. Yhtiö aikoo päättää enintään 90 vakinaista työsuhdetta.

Päättyneet yt-neuvottelut koskivat pääasiassa asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskenteleviä henkilöitä.

Vielä neuvottelujen alkaessa Posti Group arvioi pysyväksi kokonaisvähennystarpeeksi enintään 130 työntekijää. Yhtiön tiedotteen mukan neuvotteluissa päädyttiin siihen, että muutokset voidaan toteutta aiemmin arvioitua pienemmillä henkilöstövähennyksillä. Posti on perustellut yt-neuvotteluita toimintamallin muutoksella.

– On erittäin valitettavaa, että nyt toteuttavalla toimintamallimuutoksella on henkilöstövaikutuksia. Tuemme henkilöstöämme muutoksen keskellä. Liiketoimintaryhmiemme asiakastarpeet ja kilpailukeinot eroavat jatkossa toisistaan entistä enemmän. Meidän on huolehdittava siitä, että toimintamallimme vastaa näihin tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Posti Groupin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto tiedotteessa.

Rahtiliikennetoiminta ja Transval eivät olleet neuvotteluiden piirissä. Posti työllistää yhteensä noin 22 000 henkilöä.

