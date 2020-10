Koronaviruksen leviäminen minkkitarhalle voi tarkoittaa koko tilan eläinten lopettamista – Ruokavirasto tekee päätöksen Tanskan mallista ensi viikolla

Tanskassa ja Hollannissa miljoonia minkkejä on jouduttu lopettamaan taudin leviämisen estämiseksi ihmisiin ja muille tarhoille.

Tanskassa ja Hollannissa miljoonia minkkejä on jouduttu lopettamaan taudin leviämisen estämiseksi ihmisiin ja muille tarhoille. Yle

Pohjanmaalla ihmisten koronatartunnat ovat lisääntyneet ja myös riski taudin siirtymisestä minkkeihin on kasvanut.

Ruokavirasto harkitsee aiheuttaisiko koronaviruksen leviäminen minkkitarhalla Suomessa tilan kaikkien eläinten lopettamisen kuten Tanskassa on tehty.

Tanskassa ja Hollannissa miljoonia minkkejä on jouduttu lopettamaan taudin leviämisen estämiseksi ihmisiin. Tarhaeläimistä minkki on erityisen herkkä virustartunnalle.

Tartuntoja on todettu kymmenillä minkkitiloilla.

– Tanskan ja Hollannin tilanne aiheuttaa huolta. Suomessakin on mahdollista, että minkit saavat tartunnan tarhan työntekijöiltä. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella ihmisten koronavirustartunnat ovat lisääntyneet. Alueella myös riski taudin siirtymisestä minkkeihin on kasvanut, sanoo Ruokaviraston eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osaston johtaja Terhi Laaksonen.

Ruokavirasto tekee päätöksen niin sanotusta Tanskan mallista ensi viikolla. Virasto on tilannut selvityksen riskiarvioinnin yksiköltä. Selvityksessä on, miten minkkien tartunta vaikuttaisi ihmiseen ja millaisia toimenpiteitä tartuntatapauksessa suositellaan.

Virasto voi määrä eläimet lopetettavaksi eläintautilain perustella, vaikka korona on niin uusi tauti, ettei siitä ole ehditty säätää tarkemmin eläintautilainsäädännössä.

Laissa on kuitenkin käsite "uusi vakava eläintauti". Sen perusteella päätös voidaan tehdä.

Toistaiseksi Suomen 700 turkistarhalla ei ole todettu koronavirusta. Kaikista tiloista minkkitarhoja on hieman alle 200 ja niissä on yli 1,2 miljoonaa minkkiä.

Vasta vähän tarhoja testattu

Suomen turkistarhoilla laajoja näyttenottoja ei ole vielä tehty. Eläimiä on testattu vain noin 10 tarhalla.

– Tällä hetkellä näytteenotto perustuu epäilyyn. Jos minkeillä on oireita tai tarhan työntekijä on sairastunut koronaan, silloin testataan. Myös muiden tautien selvittämisen yhteydessä testi on otettu, kertoo Laaksonen Ruokavirastosta.

Suomen tarhoista valtaosa sijaitsee pohjalaismaakunnissa. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella koronatartuntojen määrä jatkaa kasvuaan ja alueelle suunnitellaankin eläinten laajempaa testausta.

Terhi Laaksosen mukaan Tanskassa koronaviruksen on todettu tarttuvan minkistä ihmiseen melko helposti ja myös tarhassa virus on levinnyt eläimestä toiseen hyvin tehokkaasti.

– Tanskassa koronan on havaittu tarttuvan myös minkistä takaisin ihmiseen, mutta se on harvinaisempaa, toteaa Laaksonen.

Laaksosen mukaan Tanskassa on saatu selville, että korona on levinnyt tarhalta toiselle myös jollain muulla tavalla kuin ihmisen kuljettamana. Epäiltyinä levittäjinä ovat kissat ja linnut, mutta varmuutta asiasta ei ole saatu.

Turkistarhojen suojaustoimet ovat tällä hetkellä tiukat. Kasvosuojat tulivat käyttöön alkukesästä ja hygieniatoimenpiteet ovat tarkat eläimiä hoidaettaessa. Ylimääräisiä vierailijoita tiloille ei oteta.

