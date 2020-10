Puolassa kiistellään abortista – Tuomioistuin voi evätä oikeuden abortoida sikiö vakavan epämuodostuman perusteella

38-vuotias Keski-Puolassa asuva Katarzyna sai huhtikuussa selville, että lapsi, jota hän odotti, kärsi vakavasta geneettisestä sairaudesta.

Hän kertoo tarinansa uutistoimisto Reutersille (siirryt toiseen palveluun).

Lääkärien ennuste oli, että lapsi todennäköisesti kuolisi synnytyksen yhteydessä tai pian sen jälkeen.

Katarzyna päätti keskeyttää raskauden.

Aborttioikeuden varmistamiseen ja oikean lääkärin löytämiseen meni viisi viikkoa. Katarzynan piti tavata yhteensä kymmenen lääkäriä ennen kuin löysi yhden, joka suostui tekemään hänelle abortin.

Kokemus ravisutti Katarzynaa ja hän päätti, ettei koskaan enää halua raskaaksi.

– En usko, että selviäisin toista kertaa siitä avuttomuuden tunteesta, ja siitä, että lääkärit halveksivat minua, jos jokin menee huonosti, hän sanoo.

Voi hyvin olla, ettei Katarzynan kaltaisilla naisilla jatkossa edes tule olemaan oikeutta tehdä aborttia.

Puolassa tiukka aborttilainsäädäntö

Puolassa maan perustuslakituomioistuin ottaa huomenna torstaina kantaa kiisteltyyn lakiesitykseen, joka veisi naisilta oikeuden aborttiin tapauksissa, joissa sikiö on vakavasti epämuodostunut.

Lakiehdotus oli parlamentin käsittelyssä huhtikuussa, ja se herätti silloin laajaa vastustusta sekä ihmisoikeusjärjestöiltä että eurooppalaisilta politiikoilta.

Ihmiset ottivat osaa maanlaajuiseen naisten Black Friday -protestiin, joka vastusti aborttilain tiukentamista maaliskuussa 2018 Varsovassa, Puolassa. Marcin Obara / EPA

Laki ja oikeus -puolue päätti viedä asian perustuslakituomioistuimen päätettäväksi. Päätöstä on arvosteltu siksi, että koronapandemian viedessä kaiken huomion asiasta ei ole voitu käydä riittävää julkista keskustelua.

Puolassa on yksi Euroopan tiukimmista aborttilainsäädännöistä. Abortti on sallittu vain, jos raskaus on aiheutunut raiskauksen tai insestin seurauksena, raskaus on vaarallinen äidin terveydelle tai jos sikiössä on vakavia epämuodostumia.

Maassa tehdään vuosittain noin tuhat aborttia, ja niistä 90 prosenttia on tapauksia, joissa sikiö on epämuodostunut.

Maan perustuslaki takaa lääkäreille oikeuden kieltäytyä tekemästä abortteja vedoten uskonnollisiin syihin.

Kriitikoiden mukaan perustuslakituomioistuin on politisoitunut

Konservatiivinen Laki ja oikeus -puolue lupasi valtaan noustessaan vuonna 2015 viedä maata vanhoillisempaan suuntaan. Puolue kannattaa aborttioikeuden rajaamista.

Näin on sanonut muun muassa puolueen johtaja Jaroslaw Kaczynski. Niin ikään Laki ja oikeus -puolueeseen kuulunut ja sitä lähellä oleva presidentti Andrzej Duda on lakiehdotuksen kannalla.

– Vammaisen sikiön tappaminen on murha, hän sanoi keväällä (siirryt toiseen palveluun), kun lakiehdotusta käsiteltiin Puolan parlamentin alahuoneessa Sejmissä.

Korkeimman oikeuden uudistamista koskevaa lakiehdotusta vastustavat senaattorit heiluttivat lappuja, joissa luki "itsenäinen oikeuslaitos", Puolan senaatissa 22. heinäkuuta 2017. Leszek Szymanski / EPA

Lakiehdotuksen vieminen perustuslakituomioistuimen päätettäväksi herättää Puolassa närää, sillä tuomioistuimen koetaan olevan Laki ja oikeus -puolueen käsissä.

– Tuomioistuin on politisoitunut ja sen tuomarit on nimitetty lain vastaisesti, vasemmistolainen oppositiopoliitikko Barbara Nowacka sanoo.

Hänen kanssaan samaa mieltä on myös 22 tuomioistuimen entistä jäsentä. (siirryt toiseen palveluun)

Ja Euroopan unioni. Se on arvostellut Puolaa (siirryt toiseen palveluun) useaan otteeseen perustuslakituomioistuimen poliittisesta ohjaamisesta.

Euroopan parlamentin entinen puhemies Martin Schultz kutsui viisi vuotta sitten Puolan hallituksen toimia vallankaappaukseksi. (siirryt toiseen palveluun)

Enemmistö vastustaa aborttioikeuden rajoittamista

Suuri osa puolalaisista on katolilaisia, ja abortti on katolisten oppien vastainen (siirryt toiseen palveluun). Tukemalla aborttioikeuden rajaamista Laki ja oikeus -puolue vetoaa erityisesti katolisen kirkon oppeja tiukasti noudattavaan kansanosaan.

Nowackan mukaan (siirryt toiseen palveluun)Laki ja oikeus -puolue on kuitenkin kiitollisuudenvelassa maan äärivanhoillisille ryhmille, mikä on osasyy sille, että se on uusien aborttirajoitusten kannalla.

Noustessaan valtaan vuonna 2015 puolue puhui nimenomaan katolisista arvoista luvatessaan palauttaa Puolan perinteisten arvojen tielle.

Valtapuolueen kannalta tilanteen tekee hankalaksi se, että vain 15 prosenttia puolalaisista on aborttioikeuden tiukentamisen kannalla.

Aborttipäätöksen vieminen tuomioistuimeen on Puolan opposition mukaan valtapuolueelta temppu, jolla se ottaa etäisyyttä ajamaansa, mutta epäsuosittuun lakimuutokseen.

