Kun Irina Björklund teki elämänsä roolin, otsikoihin ei noussut rauhantyö vaan hiusten väri – "Nauratti ja mietin vain, miten määritellään tyylikkäästi harmaantunut"

Ranskassa asuva Irina Björklund kiertää parhaillaan Suomea kansanmusiikkiyhtye Pauanteen kanssa. Musiikki on saanut innoituksensa Rauhantekijä-sarjasta.

Ranskassa asuva Irina Björklund kiertää parhaillaan Suomea kansanmusiikkiyhtye Pauanteen kanssa. Musiikki on saanut innoituksensa Rauhantekijä-sarjasta. Juha Kivioja / Yle

Miten peittää tunteita, jos ei tiedä millaisia ne ovat?

Tätä kysymystä Irina Björklund joutui pohtimaan tehdessään pääroolia Rauhantekijä-sarjassa. Hänen hahmonsa Ann-Mari Sundell on raudanluja neuvottelija, jonka tunteet eivät saa paljastua kiperien keskustelujen aikana.

Päästäkseen hahmonsa "pään sisään" Björklund ryhtyi kirjoittamaan ajatuksiaan paperille. Millaisia tuntemuksia syntyy ihmisessä, jonka arkipäivää ovat joukkohaudat, sodat ja pakolaisleirit? Mitä hän ajattelee rakkaudesta, uskonnosta ja maailmantilasta?

Tekstiä alkoi syntyä.

– Ann-Marilla on työnsä takia niin tiukat raamit, että minun oli pakko luoda hänelle päänsisäinen maailma. Siten tiesin, mitä peittää, Björklund kertoo hymyillen, sillä oikeasti hän ei ole lainkaan kivikasvoinen ja vakava.

Ann-Marin rooli on Irina Björklundille, 47, tärkeä. Tähänastisen uran tärkein. Eikä hahmo jäänyt pelkästään televisioruutuun vaan pääsi jopa levylle nimeltä Barely Ann-Mari. Björklund muokkasi Ann-Marin ajatukset lyriikoiksi ja teki yhdessä kansanmusiikkiyhtye Pauanteen kanssa levyllisen biisejä.

Nyt hän kiertää yhtyeen kanssa Suomea keikkaillen.

Irina Björklund on tehnyt aiemminkin yhteistyötä Pauanteen kanssa. Kuvassa mukana Janne Haavisto ja Tero Pennanen. Juha Kivioja / Yle

Etelä-Ranskassa asuva Björklund matkusti Suomeen keikkojen takia, vaikka pelkästään karanteeneihin kuluu aikaa kuukausi. Koronasta huolimatta yleisöä on riittänyt.

– Tilanne tekee keikoista tavallista ainutlaatuisempia. Haluaa antaa todella kaikkensa yleisölle, joka on uskaltautunut tulla paikalle.

Nirso roolien suhteen

Rauhantekijä-sarja on poikkeuksellisen näyttävä ja kallis suomalaistuotanto. Kansainvälinen tekijäjoukko kuvasi sarjaa ympäri maailmaa, enimmäkseen kuitenkin Gran Canarialla.

Viisi kuukautta auringossa, ei hullumpaa.

– Joo, se voi kuulostaa hienolta. Tosiasiassa se oli aika raskasta, kun kaikki muut ihmiset ympärillä lomailivat ja bilettivät, ja itse halusi rankan työpäivän jälkeen vain nukkua ja lukea seuraavan päivän repliikkejä.

Rauhantekijä-sarja alkaa sillä, kun Irina Björklundin esittämä Ann-Mari Sundell puhuu suunsa puhtaaksi Suomen asekaupoista YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa. MRP Matila Röhr Productions / Yle

Björklundilla on sarjassa päärooli, mutta Rauhantekijä on tärkeä hänelle nimenomaan aiheen vuoksi. Rauhan sanoman levittäminen tekee työstä vielä merkityksellisemmän.

– Vaikka urani loppuisi tähän, niin olisin onnellinen. Nyt tuli tehtyä jotain, jolla on syvällinen merkitys.

Björklund luonnehtii itseään nirsoksi roolien suhteen. Hänen on vaikea näytellä hahmoa, jossa ei ole mitään sisältöä. Sellaisiakin hän on joutunut tekemään, kun tienestit ovat olleet tiukassa. Muistot ovat niin epämiellyttäviä, että Björklund tuntuu aidosti unohtaneen, mitä elokuvia ne olivat.

– Yksi oli sellainen, jossa piti opetella hirvittävä määrä vuorosanoja, mutta niissä ei ollut mitään sisältöä.

Enää hän ei ole tehnyt sellaisia virheitä.

Keski-ikäiset naisnäyttelijät ovat usein valittaneet mielekkäiden roolien vähäisyyttä. Björklundilla on eri näkemys.

– Sain elämäni roolin vasta nyt. Muutenkin tuntuu, että nyt tulee työtarjouksia, joissa on jotain purtavaa. Minulle on auennut nyt vanhempana mielenkiitoisempia näkymiä. Enää ei tarvitse olla vain se jonkun tyttöystävä.

Siitäkin Björklundilla on kokemuksia. Tosin ei huonoimmasta päästä, sillä hän esitti The American-elokuvassa (2010) George Clooneyn esittämän hahmon tyttöystävää.

Tyylikkäästi harmaa vai mummo?

Kun Rauhantekijä-sarja julkistettiin viime kesänä ja Björklundia haastateltiin eri viestimiin, otsikoihin ei noussut rauhan asia vaan – Björklundin hiusten väri.

– Se vain nauratti. Pohdin, että mitenköhän media määrittelee sen, kuka on harmaantunut tyylikkäästi ja kuka on mummoutunut, Björklund nauraa ja haroo harmaata tukkaansa.

Björklund ei ota otsikoita liian vakavasti. Mutta ei hän julkisuudesta pidä.

Hän ja moni muu saman ikäpolven näyttelijä sai kovan koulun Levottomat-elokuvan (2000) yhteydessä. Se oli aikansa nuorisoelokuva ja sitä pidettiin silloin rohkeana.

– Sen jälkeen ei huvittanut olla pätkääkään julkisuudessa. Yritän vastustaa julkisuudessa olemista viimeiseen asti. Tietysti silloin, jos kyseessä on päärooli tai musiikki, se kuuluu työnkuvaan. Mutta jos olen pienemmässä osassa, niin silloin ohjaaja ja muut saavat vastata kysymyksiin.

Irina Björklund haluaa antaa haastatteluja vain silloin, kun on joku syy. Nyt syy on musiikki. Petteri Bülow / Yle

Levottomat-elokuvan jälkeen Björklundilla ja hänen näyttelijäpuolisollaan Peter Franzénilla kävi uskomaton tuuri. He voittivat arpajaisissa Green Card -luvan Yhdysvaltoihin. Sen turvin saa pysyvän oleskeluluvan ja mahdollisuuden tehdä töitä.

Los Angelesissa sai kulkea tuntemattomana, eikä tarvinnut antaa haastatteluja.

Innostus sahansoittoon syttyi jo nuorena

Kilpailu pienistäkin rooleista on Hollywoodissa kuitenkin kovaa. Björklund kävi casting-tilaisuuksissa, mutta huomasi pian, etteivät ne olleet häntä varten.

– Inhosin niitä. Siellä seistään kuin jossain karjajonossa ja joku huutaa ovella "next"! Sitten pitäisi minuutissa todistaa olevansa sopiva rooliin. Se ei kerta kaikkiaan sopinut mielenmaisemaani.

Rooleja putoili sekä kotimaasta että Yhdysvalloista. Joutilasta aikaa oli kuitenkin paljon. Silloin Björklund löysi jälleen musiikin.

– Joutilaisuus avasi uuden väylän luovuuteen. Oravanpyörässä sellaiseen ei ole mahdollisuutta. Itse en pysty luomaan yhtään mitään, jos olen stressaantunut.

Hollywoodin vuosista lähtien musiikki on kuulunut olennaisesti Björklundin elämään. Hän on tehnyt kuusi albumillista musiikkia. Tunnetuimmat kappaleet ovat tuttuja suomalaisia lauluja, jotka Björklund on kääntänyt ranskaksi. Hän sai Ranskassa jopa ritarin arvon tekemästään kulttuurityöstä.

Irina Björklundia harmittaa, että pianon- ja viulunsoitto jäivät nuorena. Nyt niistä taidoista olisi paljon apua musiikkia tehdessä. Juha Kivioja / Yle

Entä se saha? Parhaiten Björklund tunnetaan sahansoittotaidoistaan. Miten ihmeessä pianoa ja viulua lapsuudessaan soittanut näyttelijä ryhtyi soittamaan sahaa?

– Sytyin siihen jo nuorena asuessamme Ranskassa. Näin elokuvan Delicatessen. Sen loppukohtauksessa yksi päähenkilöistä soittaa sahaa katolla. Päätin jo silloin, että tuon haluan oppia.

Saha soi yhä usein keikoilla, sillä yleisö odottaa sitä.

Asuinpaikka on salaisuus

Ranska on Björklundille toinen kotimaa. Hän asui siellä lapsuudessaan pariin otteeseen isänsä töiden takia. Ensimmäisellä muuttokerralla Björklund oli neljävuotias. Hän muistaa haltioituneensa ranskalaisista metsistä. Ne olivat aivan erilaisia kuin suomalaiset havumetsät. Sitä hän ei itse muista, että oli muuton jälkeen puoli vuotta mykkä.

– Vanhempani kertoivat, että en puhunut kodin ulkopuolella sanakaan. Kunnes yhtenä päivänä padot avautuivat ja puhuin ranskaa, englantia, suomea ja ruotsia. Tarvitsin ilmeisesti puolen vuoden kypsyttelyajan kielien kanssa.

Björklundin kielirepertuaari on vaikuttava. Yllä mainittujen kielten lisäksi hän osaa jonkun verran venäjää. Se harmittaa, että Rauhantekijää varten opeteltu turkin kieli unohtuu nopeasti käytön puutteessa.

Irina Björklund vaihtelee kieliä sujuvasti. Kotona puhutaan suomea ja ruotsia ja naapureiden kanssa tietenkin ranskaa. Petteri Bülow / Yle

Nykyään ranska on Björklundilla jälleen ahkerassa käytössä. Asuttuaan 15 vuotta Los Angelesissa kolmihenkiseksi kasvanut perhe muutti Etelä-Ranskaan.

– Kalifornian jälkeen muuttaminen Suomen ilmastoon olisi tuntunut aika ankealta. Siksi valitsimme Ranskan.

Björklund haluaa varjella yksityisyyttään, eikä paljasta asuinpaikkaansa tarkemmin Ranskassa. Sen verran hän kertoo, että perhe asuu maalla ja että heillä on kaikenkarvaisia eläimiä. Mitä eläimiä, sitäkään emme saa tietää.

Björklundia tuntuu vieläkin harmittavan, kun hän lipsautti vuohet kesällä Helsingin Sanomien haastattelussa.

– Sen jälkeen kaikissa otsikoissa oli vuohet, ja minä olin paimen. Mutta eipä siinä mitään, paimenhan minä olen, Björklund nauraa.

Somettaminen ei tunnu luontevalta

Björklund rakastaa eläinten hoitamista, sillä eläimet ovat pyyteettömiä. Jokainen yksilö on myös omanlaisensa persoona.

– Välillä tuntuu kuin olisin töissä lastentarhassa. Eläinten kiistoja ratkoessa tuntee olevansa kaikkea muuta kuin diplomaattinen rauhanneuvottelija.

Tilalla riittää töitä aamusta iltaan, sillä eläimiä on parisenkymmentä. Päivän päättyessä takki on tyhjä.

– Arjessa ei tule sellaisia hetkiä, että voisi istua alas ja miettiä, että mitähän sitä tekisi.

Maatilaelämä on kuitenkin juuri sitä, mitä perhe haluaa. Elää rauhassa, poissa julkisuudesta.

Etenkin korona-aikana omavaraisuus ja eristäytyneisyys ovat nousseet arvoonsa. Edes koulujen sulkeminen ei vaikuttanut perheen arkeen, sillä kaiken muun lisäksi Irina on myös opettaja. Björklundin ja Franzénin 13-vuotias poika käy kotikoulua. Se ei ole Ranskassa mitenkään harvinaista.

– Se on ollut meille elinehto, koska olemme joutuneet matkustamaan töiden takia niin paljon.

Korona-aika ei ole tuonut suuria muutoksia Irina Björklundin arkeen kotona. Tosin Suomen keikkakiertueen vuoksi hän joutuu olemaan karanteenissa lähes kuukauden. Petteri Bülow / Yle

Maatilan työt vievät paljon aikaa, mutta välillä on onneksi myös oikeita töitä, näyttelijäntöitä. Niitäkin on riittänyt, vaikka Björklund ei muistuttele itsestään roikkumalla lehtien palstoilla huvikseen. Ja some-maailma – se tuntuu hänestä hyvin vieraalta.

Ei Björklundin kännykällä kovin näppärästi somettaisikaan, sillä se on yksinkertainen puhelin, jossa on vain isot numeronäppäimet.

Siksi myös Ann-Mari Sundellin hahmo soittelee vanhanaikaisella simpukkapuhelimella.

– Halusin tuoda rooliin hieman itseäni. Puhelin on soittamista varten. Myös Ann-Marille. Hän keskittyy muihin asioihin kuin puhelimen näpräämiseen.

Rauhantekijä-sarjasta toivotaan myös toista tuotantokautta. Poikkeusolojen takia mitään ei voi kuitenkaan tehdä nyt.

– Toivon todella, että toinen kausi toteutuisi. Voisin tehdä sarjaa vaikka eläkeikään asti, sanoo Björklund, vaihtaa kasvoilleen uuden maskin ja lähtee valmistautumaan illan laulukeikkaa varten.

Rauhantekijä on katsottavissa Yle Areenassa.

Kuuntele miten Irina Björklund ja Pauanne hurmasivat Levylautakunnassa.