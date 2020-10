Iso taksiyritys pitää nykyistä valvontaa riittämättömänä: "Ihan sama, millainen laki kirjoitetaan, kun sitä ei valvota"

Taksialan perinteiset toimijat pitävät villiä menoa taksitolpilla edelleen pahana ongelmana. Alan näkymistä kertoneen Lähitaksin mukaan tolpilla voidaan nähdä asiakkaita kärkkymässä jopa autoja, joilla ei ole esimerkiksi liikennevakuutusta maksettuna tai autoa ei ole katsastettu.

Alalla toivotaankin nykyistä tehokkaampaa valvontaa, joka puuttuisi tolpilla kyytejä kalasteleviin villeihin takseihin, jotka pyrkivät välttämään veroja esimerkiksi pyytämällä maksun käteisellä ja joissa hinta ei ole aina sitä, mitä asiakas odottaa.

– Valvonnan pitää olla viranomaislähtöistä, kattava alueellinen ja ajasta riippumaton valvonta on tuotava taksitoimialalle. Ilman tehokasta valvontaa lainmuutokset jäävät perin köykäisiksi, sanoo Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen.

Samaa mieltä on vuoden 2019 taksiammattilaiseksi valittu Pauli Marjakangas.

– Näillä nykyisillä valvonnan resursseilla on ihan sama, millainen laki kirjoitetaan, kun sitä ei valvota, Marjakangas toteaa.

Alalla on huomattu, että asiakkaat eivät vielä osaa valita luotettavia toimijoita, vaan tolpalla mennään usein vanhasta tottumuksesta ensimmäiseen autoon eikä katsota, mitä kyyti maksaa tai kuuluuko auto mihinkään isompaan yritykseen.

– Vanhoihin aikoihin ei ole paluuta. Asiakkaan pitää osata valita sellainen toimija, joka tuottaa sellaista palvelua mitä asiakas haluaa, Marjakangas sanoo.

Pääkaupunkiseudun taksitolpilla ongelmana ovat myös uudet, villit toimijat, jotka luulevat, että heillä on etuoikeus joidenkin tolppien kyyteihin.

– Lähitaksin yrittäjät ja kuljettajat ovat saaneet kuulla jopa suoranaisia uhkauksia toisilta taksinkuljettajilta eri taksiasemilla, Pentikäinen kertoo.

Lainsäädäntö muuttumassa

Alan lainsäädäntöön on esitetty monia muutoksia ongelmien korjaamiseksi. Tulossa on esimerkiksi (siirryt toiseen palveluun) hintojen selkeytystä, koulutuksen lisäämistä ja vaatimus valaistusta taksikyltistä.

Yrittäjiltä vaadittaisiin Y-tunnus jo taksiliikenneluvan myöntämisvaiheessa. Taksiliikenneluvan edellytyksiin tulisi velvollisuus suorittaa yrittäjäkoulutus sekä -koe. Muutokset tulevat voimaan ensi vuonna.

Ylen Helsingin keskustassa haastattelemat kansalaiset pitivät alan tarkentuvaa sääntelyä toivottavana.

– Eniten hämmentää se, onko kuljettajilla varmasti ammattitaitoa. Ja haluaisin tietää, mikä on vakuutustilanne. Jos sattuu joku onnettomuus ja sattuu henkilövahinko, niin onko näillä takseilla riittävät vakuutukset, enkä tiedä, mistä tämän tarkastaisin, miettii Leena Vekka.

Leena Vekka piti selkeytystä taksien hinnoitteluun ja tunnustettavuuteen tervetulleena. Yle

Janika Kaivola kritisoi taksilain muutaman vuoden takaisen muutoksen johtaneen siihen, että uudet kuljettajat eivät osaa reittejä ja käyttävät tarpeettoman pitkiä reittejä suorempien sijaan.

– Taksipalvelut ovat periaatteessa luotettavia, mutta kalliita, toteaa Eliza Veta.

Veta helpottaisi taksipalveluiden tuottajien ja käyttäjien tilannetta keventämällä verotusta.

Kert Lipponen kertoo huomanneensa, että taksien hintaerot ovat suuria. Siksi kannattaa itse valita, mistä kyydin ottaa.

– Esimerkiksi lentokentällä on rivi takseja, mutta yhtään ei tiedä, mitä kyyti maksaa, jos asiasta ei ota etukäteen selvää. Kuluttajan pitää olla valveutunut, Lipponen katsoo.

Alan yrityksillä mahdollisuus erottautua palvelulla

Nyt esitetyt muutokset yhtenäistävät pelisääntöjä, toteaa Cabonline Finlandin toimitusjohtaja Kati Rajala. Cabonline tunnetaan Kovasen ja Fixutaxin taustayhtiönä.

– Alalla pitää löytää kilpailukeinot jostain muualta kuin siitä, hoidetaanko pakolliset velvoitteet. Nyt villit kuljettajat vääristävät rajusti markkinatilannetta, Rajala toteaa.

Isojen taksiyhteenliittymien kuljettajat ovat havainneet esimerkiksi villejä kuljettajia, jotka ajavat taksia pimeästi samalla, kun nostavat työttömyyskorvausta.

Rajalakin toteaa, että menee aikansa siinä, kun kuluttajat muuttavat käyttäytymistään ja ryhtyvät valitsemaan tarkemmin, mitä taksia käyttävät.

Taksialalla on totuteltu vapaaseen kilpailuun kesästä 2018 alkaen. Petteri Bülow / Yle

– Enää ei ole olemassa tasapäistä taksipalvelua, mutta alan yrityksillä on mahdollisuus erottautua. Tämä siirtymäaika tuottaa kipuilua ja on todella ikävää, että osa kuluttajista on menettänyt luottamuksensa takseihin. Sen luottamuksen palauttamiseksi on nyt tehtävä kaikkensa, Rajala sanoo.

Rajala ennakoi, että vaikka takseista oli jo ennen koronatilannetta ylitarjontaa ja nyt sitä on entistä enemmän, voi ensi kesänä tilanne näyttää hyvin erilaiselta.

