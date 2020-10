COVID-19-tartuntoja on todettu Kanta-Hämeessä syyskuun alun jälkeen jo 150.

COVID-19-tartuntoja on todettu Kanta-Hämeessä syyskuun alun jälkeen jo 150. Ville Viitamäki / Yle

Keskussairaalassa on jouduttu koronatartunnan takia laittamaan osasto 6A karanteeniin.

Kanta-Hämeessä on kuollut kolmas ihminen COVID-19-tautiin. Seniori-ikäinen potilas oli keskussairaalassa osastohoidossa. Hän menehtyi tautiin tiistaina. Sairaanhoitopiiri ei kerro tapauksesta enempää.

Ensimmäinen koronaan menehtynyt oli riskiryhmään kuuluva keski-ikäinen ja toinen oli seniori-ikäinen.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin mukaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa viisi koronapotilasta. Sen sijaan tehohoidossa ei ole yhtään koronapotilasta.

Kanta-Hämeessä todettiin maanantaina vain yksi uusi koronatartunta, mutta tiistaina todettujen tartuntojen määrä oli kuusi. Neljälle näistä löytyy selkeä aikaisempi altistus eli tartunnanlähde. Sen sijaan kahden tartunnanlähde on epäselvä. Maakunnassa onkin tähän mennessä todettu yhteensä 268 COVID-19-tartuntaa. Näistä 150 on todettu syyskuun alun jälkeen.

Keskussairaalan osasto 6A karanteenissa

Yksi uusista tartunnoista on Kanta-Hämeen keskussairaalan osasto kuusi A:n hoitohenkilökunnan jäsenellä. Tartunnanlähde on todennäköisesti osastolla aiemmin hoidossa ollut potilas, jonka tartunta havaittiin maanantaina Vanajaveden sairaalan vuodeosastolla.

Sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että osasto 6A:lla on testattu potilaita ja henkilökuntaa, mutta toistaiseksi ei muita tartuntoja ole havaittu. Tartunnan saanut työntekijä on kuitenkin sunnuntaina 18. lokakuuta ja mahdollisesti aikaisemminkin oireettomana tartuttavana altistanut osastolla muita henkilöitä. Tästä syystä osasto 6A asetetaan karanteeniin ja kaikki osastolla 12. lokakuuta lähtien työskennelleet tai vierailleet henkilöt testataan tartunnan varalta.

Samana ajankohtana osastolta 6A kotiutuneisiin potilaisiin ollaan yhteydessä mahdollisien oireiden havaitsemiseksi. Osastolla on alkuviikon aikana ilmaantunut joillekin työntekijöille koronaan sopivia oireita, ja he ovat jääneet välittömästi oireiden alkaessa pois töistä. Myös nämä henkilöt on testattu. Potilaiden ja henkilökunnan oireita ja vointia seurataan tarkasti tartuntataudeista vastaavan lääkärin ohjeiden mukaisesti.