Mikä tekee kuppilasta ruokaravintolan? Avin mukaan ravintolat punnitsevat toimintaideansa itse

Kulttuuriravintola Railon omistaja Pirita Vessman on odottavalla kannalla. Tampereen Nekalassa toimivassa lähiöravintolassa saa kyllä ruokaa, mutta anniskelu muodostaa ison osan sen tuotosta. Miten marraskuun alussa voimaan tulevat rajoitukset siis koskevat Railoa?

– Katsotaanko myytyjen annosten määrää vai kassaa? Tähän tarvitaan kyllä ohjeistusta, Vessman sanoo.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta linjasi tiistaina, että marraskuun alusta ravintolat jaetaan kahteen sen mukaan, ovatko ne luonteeltaan ruokaan vain alkoholitarjoiluun keskittyviä. Ravintolan luonne vaikuttaa jatkossa aukioloaikoihin ja asiakaspaikkojen määrään.

Pirita Vessman toivoo, että ihmiset lähtisivät liikkeelle ja uskaltautuisivat lasilliselle ja tuttuja tapaamaan. - Ravintoloissa noudatetaan koronaohjeita hyvin, hän sanoo. Miikka Varila / Yle

Vessmanin mielestä linjaus on ihan ymmärrettävä.

– Onhan siinä järkeä. Kyllä tämä rajua on, kun myynti on tippunut puoleen. Voi olla, että tällaiset lähikuppilat vielä pärjäävät, mutta miten käy yökerhojen, hän pohtii.

Korona-aika on vaatinut ravintoloilta nopeaa muuntautumiskykyä, kun tautitilanne ja rajoitukset ovat muuttuneet tiuhaan tahtiin. Siitä huolimatta Pirita Vessman on valmis viilaamaan ravintolansa toimintaa rajoitusten mukaan.

– Ihan varmasti painotetaan enemmän ruokaan, jos se auttaa. Vaatiihan se työtä ja markkinointia, mutta voihan sen ajatella positiivisesti. Panostus säilyy tämän kriisin jälkeenkin, hän sanoo.

Aluehallintovirasto ohjeistaa ja valvoo

Pirita Vessmanin toivomia ohjeita on tulossa, mutta niitä joudutaan vielä odottamaan. Aluehallintovirasto lupaa ohjeistaa ravintoloita heti, kun asiaa koskevat lait ja mahdolliset asetukset saadaan voimaan.

Ravintoloiden kannattaa kuitenkin alkaa miettiä toimintaperiaatteitaan jo nyt, sanoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston elinkeinovalvontayksikön päällikkö Kristian Dahl.

– Elinkeinonharjoittaja joutuu ensisijaisesti itse punnitsemaan, mikä ravintolan toimintaidea on. Eli onko toiminta ruokaravintola- tai kahvilatyyppistä vai pubi- tai yökerhotyyppistä. Siltä pohjalta voi sitten suhtautua säännöksiin, kun ne aikanaan tulevat, Dahl sanoo.

Eilisessä mietinnössä ruokaravintoloita luonnehditaan esimerkiksi sillä, että niissä ruokailu tapahtuu omissa pöytäseurueissa. Dahl muistuttaa, että rajoitusten ensisijainen päämäärä on tartunnan leviämisen ehkäiseminen.

– Kun ravintoloille laaditaan ohjeistuksia, niitä tuetaan tartunnan leviämisen ehkäisyssä, hän sanoo.

Ruuan ottaminen listalle ei ole yksinkeraista

Pub Goljatin ravintolapäällikkö Gil Haqqai pitää ravintoloihin kohdistuvia rajoituksia kohtuuttomina ja turhina.

– Moni terveydenhuollon ammattilainen on sanonut, että tartunnoista todella pieni prosentti on lähtenyt ravintoloista. Tehdäänkö tässä nyt alkoholipolitiikkaa vai yritetäänkö pysäyttää korona? hän sanoo.

– Ravintoloissa pidetään todella tarkkaa huolta hygieniasta ja turvaväleistä, toisin kuin kotibileissä.

Gil Haqqai toivoo jonkinlaista kompensaatiota niille ravintoloille, joihin koronarajoitukset kohdistuvat pahimmin. - Juuri jouduimme pitämään ravintolaa kaksi kuukautta kiini, hän sanoo. Miikka Varila / Yle

Pub Goljat on yli 30 vuotias lähiöpubi Tampereen Kaukajärvellä. Kun vieressä on ruokaravintola, Goljat on voinut keskittyä tiukasti anniskeluun. Haqqain mukaan konseptin muutos vaatisi kymmenien tuhansien investoinnit.

– Ja vielä tällä aikataululla – se on käytännön mahdottomuus. Tämä pistää ravintolat hyvin eriarvoiseen asemaan, hän sanoo.

Pahimpana Haqqai pitää aukiolorajoituksia.

– Jo pelkästään viikonloppuisin meiltä lähteen kahdessa päivässä 12 tuntia myyntiajasta. Jokainen ymmärtää, että se vaikuttaa esimerkiksi työllisyyteen, kun joudutaan lomauttamaan ihmisiä. Se on aika rankkaa.

