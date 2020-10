Synnyttäjien maskisuositus nosti somekohun hetkessä, mutta onko se pakollista? Lue tästä, missä synnytyksen vaiheissa maskia olisi hyvä käyttää

HUSin mukaan synnyttäjät itse toivoivat tarkennettuja ohjeita, mutta niitä on tulkittu väärin.

Sosiaalisessa mediassa kauhistellaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin antamaa maskisuositusta synnyttäjille.

Oi kauhea. Itku tulee jo ajatuksesta. Maski päässä selviää hyvin harva synnyttäjä. — Annu (@AnnukkaW) 20. lokakuuta 2020

Ohjeet ovat aiheuttaneet hämmennystä, koska ne on suunnattu synnyttäjille. Tätä on osin tulkittu niin, että maskia pitäisi käyttää juuri silloin, kun synnytys on käynnissä.

Synnyttäjillä HUS kuitenkin tarkoittaa kaikkia naisia, jotka myös odottavat synnytystä osastoilla ja viettävät siellä aikaa synnytyksen jälkeen. Ponnistusvaiheessa potilaiden ei odoteta käyttävän maskia.

– Se on yleensä se kohta, jolloin maskia ei käytetä ihan ymmärrettävistä syistä, selventää ylihoitaja Katja Koskinen naisten tautien ja synnytysten yksiköstä.

Synnyttäjillä sama maskisuositus kuin muilla potilailla

Jo aiemmin synnytysosastoilla on noudatettu HUSin yleistä linjausta maskisuosituksessa. Erilliset ohjeet synnyttäjille laadittiin, koska nämä ovat toivoneet täsmennettyjä ohjeita juuri heitä varten.

Katja Koskisen mukaan sairaalassa suositellaan maskin käyttöä, kuten yleisissä tiloissa muutoinkin.

– Ihminen, joka ei ole potilas, käyttää suunenäsuojainta koko sairaalassa olonsa ajan. Sairaalat ovat yleisiä tiloja, ja kaikki siellä vierailevat käyttävät maskia. Samoin poliklinikoille tulevat potilaat, oli kyse äitiyspoliklinikasta tai muusta poliklinikasta.

Kun potilas otetaan sairaalaan sisään, tilanne muuttuu.

– Sairaalassa pyritään siihen, että pystytään noudattamaan turvavälejä. Jos potilaan vointi sallii, hänelle suositellaan maskin käyttöä. Henkilökunta käyttää maskia kaikkialla potilastyössä ja niissä tiloissa, joissa potilashoitoa suoritetaan osastoilla ja poliklinikoilla.

Synnytysosastolla maskin käyttösuositus on samanlainen kuin potilailla muualla sairaalassa. Se on suositeltavaa, mutta ei pakollista.

– Synnyttäjä voi päättää asiasta oman vointinsa mukaan. Yleensä, kun synnytys on ihan kunnolla käynnissä, hengitys kiihtyy ja silloin maskin käyttö voi olla hankalaa, eikä sitä ole välttämätöntä käyttää. Jos tilanne on rauhallinen, sitä kyllä suositellaan.

Käytetäänkö maskia avautumisvaiheessa?

– Jos maskin kanssa on vaikea olla, sitä ei tarvitse käyttää. Synnyttämisessä on muutenkin riittävästi haastetta, joten epämiellyttävyyttä ei tarvitse lisätä. Jos kuitenkin vointi on sellainen, että maskin käyttö ei tunnu pahalta, sitä on hyvä käyttää. Jos ollaan esimerkiksi käynnistämisyksikössä, eikä ole vielä supistuksia, useimmat voivat käyttää maskia.

Haluaako moni ottaa maskin pois synnytyksessä?

– Yleensä sitä ei käytetä ponnistusvaiheessa. Synnyttäminen on sen verran fyysistä ja hengitys voimistuu niin vahvasti, että se on usein epämiellyttävää. Jos haluaa käyttää ilokaasua kivunlievityksessä, se ei ole mahdollista maskin läpi.

Synnyttäjät saavat siis itse päättää maskin käytöstä?

Kyllä. Kaiken kaikkiaan HUSin linjaus on, että kun potilas on sairaalassa sisällä, me emme velvoita häntä käyttämään maskia, mutta voimme suositella sitä. Hän voi sitä käyttää, jos vointi sen sallii.

Pitääkö tukihenkilöiden käyttää maskia?

– Tukihenkilöitä velvoitetaan käyttämään maskia. Jos ei käytä, ei voi olla paikalla. Suojainohjeistuksilla pyritään välttämään sitä tilannetta, joka oli keväällä, kun jouduttiin rajoittamaan tukihenkilöiden läsnäoloa sairaalassa. Siihen ei haluta mennä, koska tukihenkilön rooli nähdään tärkeänä. Toivotaan, että maskin käyttö riittää ehkäisemään koronan leviämistä sairaaloissa.

Saako tukihenkilö nyt olla siellä maski päällä samaan tapaan kuin ennen korona-aikaa?

– Perhehuoneissa saa olla koko ajan paikalla. Useamman henkilön huoneissa tukihenkilön läsnäoloa on rajoitettu yhteen tuntiin päivässä kello 10–18 välillä. Tukihenkilö voi myös olla mukana synnytyksessä, keisarileikkauksessa ja synnytyksen käynnistämisessä.

Pitääkö äitien käyttää maskia yhteishuoneissa synnytyksen jälkeen?

– Äidit ovat sairaalassa keskimäärin 2–3 vuorokautta. Maskin käyttöä ei edellytetä, mutta sitä suositellaan, jos vointi on sellainen, että sitä voi käyttää. Jos esimerkiksi poistuu huoneesta hakemaan ruokaa, on erityisen tärkeää käyttää maskia. Sillä vähentää myös omaa sairastumisen riskiä.

Montako äitiä yhteishuoneissa on?

– Ne ovat periaatteessa neljän hengen huoneita, mutta niitä käytetään neljälle ihmiselle vain äärimmäisessä tilanteessa. Nyt samassa huoneessa on tavallisesti vain kaksi äitiä. Silloin turvavälit pystytään pitämään hyvin, kun äidit ovat vuoteissa, ja myös neljän hengen kohdalla.

– Täytyy muistaa, että vaikka nyt puhutaan paljon maskeista, ensisijaiset koronan leviämisen ehkäisykeinot ovat käsihygienia ja turvavälin pitäminen. Nyt opastamme tehostetusti synnyttäjiä ja tukihenkilöitä huolehtimaan niistä sairaalassa ja katsomme, että potilaat eivät joutuisi liian lähelle toisiaan.

Suositellaanko maskin käyttöä yöllä yhteishuoneissa?

– Ei nukkuessa voi pitää maskia, tuskin se pysyy paikallaan. Sängyt sijoitellaan niin, että turvavälit toteutuvat.

Onko synnyttäjän missään vaiheessa sairaalassa ollessaan pakko käyttää maskia?

– Ketään synnyttäjää ei poisteta sairaalasta, jos hän ei käytä maskia, mutta tukihenkilö voidaan poistaa. Näin siksi, että synnyttäjä on sairaalassa, koska tarvitsee hoitoa, ja tukihenkilö on tukemassa. Keväällä jouduttiin vetämään rajaa, kenen on välttämätöntä olla sairaalassa. Ne ovat potilaat, henkilökunta ja tukipalvelut, joita tarvitaan, että sairaala toimii.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 22.10. kello 23.00 asti.