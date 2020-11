Ladattavista autoista ikäviä yllätyksiä kuluttajille – "Innostuksissa tehtyjä kauppoja pitää välttää", sanoo kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja

Liki sadan tonnin hybridiauto ei toiminut sähköllä pikkupakkasella. Hybridiauto kulutti bensaa ilmoitettua enemmän. Pikalatausliittimestä huolimatta sähköautoa ei voinutkaan pikaladata. Sähköauton lataus ei onnistunutkaan tunnissa.

Nämä ovat kuluttajariitalautakunnan (siirryt toiseen palveluun) käsittelyyn päätyneitä pettyneiden asiakkaiden valitusten aiheita.

Perinteisten bensa- ja dieselautojen rinnalle on viime vuosina tullut sähkömoottoreilla ja akuilla varustettuja ladattavia autoja. Etenkin sekä sähköllä että bensiinillä toimivien ladattavien hybridiautojen suosio on kasvanut.

Samaan aikaan myös ladattaviin autoihin liittyvien kuluttajariitojen määrä on kasvanut.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg sanoo, että sähkö- ja hybridiautot sisältävät paljon uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, jotka eivät vielä ole yleisesti tiedossa.

– Yllätyksiä tulee kuluttajille, kun he lähtevät näitä sähköisiä ominaisuuksia käyttämään.

Siksi ladattavista autoista on hyvien ominaisuuksien lisäksi kerrottava yhtä painokkaasti myös niiden käyttöön liittyvistä rajoitteista, korostaa Ståhlberg.

Ståhlbergin mukaan kuluttaja voi perustellusti odottaa, että auton sähköiset ominaisuudet ovat käytettävissä kaikissa normaaleissa olosuhteissa, myös talvella.

Hybridiautoissa myös bensan kulutuksesta on annettava mahdollisimman todenmukainen kuva, korostaa Ståhlberg.

Hän muistuttaa, että myös ostajalla on oma vastuunsa.

– Kuluttajan pitää ehdottomasti kysyä autosta ja tutustua tarkasti kaikkeen markkinointitietoon ja ennen kaikkea arvioida sitä, onko auto hänen omiin käyttötarkoituksiin paras mahdollinen.

– Pikakauppoja ja innostuksissa tehtyjä kauppoja pitää välttää.

Tutustuimme tarkemmin neljään kuluttajariitalautakuntaan päätyneeseen riitaan.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg arvioi, että ladattavien autojen määrän ja mallien lisääntyminen on haasteellista automyyjille. Jouni Immonen / Yle

Pikalatausliitin ei tehnyt sähköautosta pikaladattavaa

Mies osti helmikuussa 2019 käytetyn, viisi vuotta vanhan Volkswagen e-Golf-sähköauton.

Käytössä selvisi, että auton lataaminen kesti kuusi tuntia. Mies vei auton korjaamolle, jossa selvisi, että vaikka autossa oli pikalatausliitin ja kaapelit, sitä ei voinut pikaladata eikä muuttaa pikaladattavaksi.

Pikalatauksella akku olisi täyttynyt 20 minuutissa. Mies vaati kaupan perumista.

Myyjä katsoi, että autossa ei ollut tehtaalta lähtiessä pikalatausta, joten siinä ei ollut vikaa. Pikalatausta ei mainostettu myynti-ilmoituksessa eikä ostaja myyjän mukaan sitä tiedustellut.

Kuluttajariitalautakunnan mielestä miehelle olisi pitänyt nimenomaisesti kertoa, että autossa ei ole pikalatausmahdollisuutta sillä latausaika vaikuttaa sähköauton käytettävyyteen varsinkin pitkillä matkoilla.

Kuluttajariitalautakunta katsoi, että ostajalla ei voida olettaa olevan yksityiskohtaista tietoa siitä, millainen latausaika ero automalleilla on ja onko jossakin yksittäisessä automallissa pikalatausmahdollisuus vai ei.

Lautakunta korosti, että tuntikausia kestävällä lataamisella voi olla ratkaiseva merkitys ostopäätöksen kannalta. Se suositti kaupan purkua.

Autoa ei markkinoitu pikaladattavana

Toisessa käytetyn Volkswagen e-Golf-sähköauton kaupassa ostaja vaati yli 3 000 euron hyvitystä kesällä 2018 ostamastaan autosta.

Hän katsoi myyjän antaneen vääriä tietoja auton latausajasta ja huollosta.

Miehen mukaan myyjä antoi ymmärtää, että autossa olisi nopea tunnin pikalataus. Auton lataaminen kesti kuitenkin neljä ja puoli tuntia.

Autoliikkeen mukaan myyntitiedoissa ei mainittu, että autossa olisi pikalataus. Jos autossa olisi ollut tämä lisävaruste, hinta olisi ollut selvästi korkeampi.

Myyjä epäili, että ostaja sekoitti auton pikaladattavaan Teslaan, josta puhuttiin kaupan yhteydessä.

Lautakunta katsoi, että autoa ei markkinoitu pikaladattavana ja että ostajan ja liikkeen kertomukset olivat ristiriitaisia. Lautakunta ei tässä tapauksessa pitänyt tietojen antamista virheellisenä.

Kallis hybridiauto ei toiminut sähköllä edes pikkupakkasella

Kolmannessa kuluttajariitalautakunnan käsittelemässä tapauksessa mies oli ostanut talvella 2016 uutena liki 94 000 euroa maksaneen BMW X5-hybridiauton, jonka kerrottiin kulkevan sähköllä 30 kilometriä.

Auto ei kuitenkaan toiminut sähköllä, kun pakkasta oli viisi astetta tai enemmän.

Mies vaati auton varustamista siten, että se toimii Suomen talvessa tai 15 000 euron hinnanalennusta tai kaupan purkua.

Autoliikkeen mukaan ostajalle oli annettu autosta kaikki myyntihetkellä saatavissa olleet tiedot eikä mies ollut esittänyt lisäkysymyksiä.

Lautakunnan mielestä auton sähkömoottorin käytöstä oli annettu liian myönteinen kuva ja sillä oli merkitystä kaupanteossa. Lautakunta suositti, että liike maksaisi miehelle hinnanalennusta 4 000 euroa korkoineen

Päätös oli erimielinen. Kaksi lautakunnan jäsentä katsoo, että oikeutta hinnanalennukseen ei ole.

He korostavat, että kylmyyden vaikutus sähköauton toimintasäteeseen on yleisesti tiedossa. Kyseessä oli myös aivan uusi automalli, josta ei myyntiajankohtana ollut saatavilla muuta tietoa kuin valmistajan antamat tiedot.

Hybridiauton polttoaineen kulutus yllätti autoilijan

Syksyllä 2014 uuden Volkswagen Golf GTE Plug-in-hybridiauton ostanut mies vaati autoliikkeeltä liki 18 000 euron hyvitystä tai kaupan purkua, koska sähköllä ajaminen ei ollut mahdollista alle kymmenessä pakkasasteessa. Auto ei liioin käynnistynyt, jos korkeajänniteakun lämpötila on alle 28 pakkasastetta.

Lisäksi auto kulutti polttoainetta huomattavasti esitteessä ilmoitettua enemmän. Bensan kulutus oli miehen käytössä yli 8 litraa sadalla kilometrillä vaikka esitteen mukaan keskikulutus oli 1,5 litraa.

Autoliike myönsi, ettei esitteessä eikä liikkeessä ollut kerrottu, että auto ei käy sähköllä alle 10 asteen lämpötilassa eikä auto käynnisty kovimmilla pakkasilla.

Lautakunta totesi, että myyjän vastuu virheestä ei poistu eikä vähene vaikka myyjällä itselläkään ei olisi ollut tietoa akun käyttöön kylmällä säällä liittyvistä rajoituksista

Polttoaineen kulutuksen osalta liike vetosi siihen, että se oli ilmoitettu määräysten mukaisesti. Tiedossa oli, että todellinen kulutus olisi testiolosuhteissa mitattua suurempi.

Lautakunnan mielestä ero oli niin suuri, että ostaja ei ollut saanut oikeaa kuvaa polttoaineen kulutuksesta käytännössä.

Lautakunta suositti, että liike maksaisi ostajalle 3 000 euron hyvityksen korkoineen.

Tämäkin päätös oli erimielinen. Kaksi lautakunnan jäsentä oli sitä mieltä, että ostaja oli itse vaikuttanut merkittävästi polttoaineen kulutukseen, koska hän ei ollut ajanut sähköllä juuri lainkaan.

Latauspisteitä löytyy kaupungeista, mutta pidemmillä matkoilla lataaminen ei välttämättä onnistu. Tiina Jutila / Yle

Autoalan Keskusliitto ohjaa myyjiä avoimuuteen

Autoalan Keskusliiton lakiasiainjohtaja Timo Niemi on kuluttajariitalautakunnan jäsen.

Hän katsoo, että tehtyjen kauppojen määrään verrattuna ladattavia autoja koskevia riitoja on päätynyt lautakunnan käsittelyyn vähän.

Etenkin ladattavien hybridiautojen suosio on kasvanut viime vuoden aikana tuntuvasti. Hinnat ovat laskeneet ja malleja on tullut lisää.

Ladattavia autoja on nyt liikennekäytössä 50 000, joista valtaosa on ladattavia hybridejä ja loput sähköautoja.

Liitto on jo aiemmin antanut jäsenilleen ohjeistuksen siitä, miten ladattavia autoja markkinoidaan.

Myynnin kasvun vuoksi valtaosa maahantuojista ja merkkiliikkeistä sekä osa isoista vaihtoautoja myyvistä liikkeistä on saanut hiljattain päivitetyn ohjeen.

– Haluamme meidän jäsenliikkeiden toimivan mahdollisimman avoimesti. Kerrotaan avoimesti kaikki ominaisuudet sekä uusista että käytetyistä autoista.

Niemi korostaa, että olennaisten tietojen antamisen lisäksi myyjän pitää keskustella asiakkaan tarpeista ja tarjota niitä vastaava ratkaisu. Myyjän tulee myös saada ostaja ymmärtämään, miten uutta teknologiaa käyttävät autot toimivat.

Ei autokauppiasta kannata pelätä. Autoalan Keskusliiton lakiasiainjohtaja Timo Niemi

Valittajia kismittäneet pitkät latausajat liittyvät Niemen mukaan vanhempiin autoihin, sillä uusimmissa malleissa pikalatausmahdollisuuksia on hyvin.

Niemen mukaan ladattavien hybridien polttoaineen kulutus on nykyisin lähempänä markkinointitiedoissa ilmoitettua kuin vielä muutama vuosi sitten. Tämä johtuu mittaustapaan tehdystä muutoksesta.

Markkinoinnissa käytetään EU-lainsäädännön mukaisesti laboratoriossa mitattua keskikulutuslukemaa. Niemi sanoo, että lukema ei välttämättä vastaa auton todellista kulutusta käytännössä vaan kulutukseen vaikuttavat olosuhteet ja se, miten autoa käytetään

Niemen mielestä ostajien ei pidä ajatella tekevänsä tyhmiä kysymyksiä.

– Varmaan jotkut kysyvät rohkeammin kuin toiset. Ei autokauppiasta kannata pelätä.

Autoalan Keskusliiton lakiasiainjohtaja Timo Niemi sanoo, että ladattavien autojen ostajat ovat yleensä tyytyväisiä autoihinsa. Jouni Immonen / Yle

Automyyjä joutuu joskus topputtelemaan ostajan intoa

Automyyjä Jussi Koivusalo J. Rintajoupin Helsingin Ala-Tikkurilan liikkeestä on tavannut asiakkaita laidasta laitaan. J. Rintajouppi on yksi Autoalan Keskusliiton jäsenyrityksistä.

– Asiakkailla on tietoa on hyvin vaihtelevasti. Jollakin on hyvin tarkkaa tietoa ja käsitys siitä, millainen esimerkiksi ladattava hybridi on. Joidenkin kanssa asia käydään alusta asti läpi.

Ladattaviin autoihin etukäteen perehtyneet asiakkaatkaan eivät aina tiedä kaikkea. Osa ostajista on jo etukäteen voinut päättää mitä haluaa, vaikka auto ei käytännössä ei olisikaan heille paras mahdollinen

– Pienempi kulutus ja pienempi ajoneuvovero ovat yleisimmät syyt hankintaan. Mutta yleensä törmätään esimerkiksi siihen, että käsitys polttoaineen kulutuksesta ei ole realistinen.

Asiakkailla on tietoa hyvin vaihtelevasti. Automyyjä Jussi Koivusalo

Koivusalo sanoo, että asiakkaalle on kerrottava lukemien perustuvan laboratoriotesteihin, joita ei voi verrata auton normaaliin käyttöön.

– Välillä tuntuu kieltämättä vähän pahalta lähteä oikaisemaan varsinkin, jos asiakas on hyvinkin innostunut asiasta ja varma siitä, mitä haluaa. Mutta on saatu paljon kiitosta myös siitä, että asia on tehty heille selväksi.

Automyyjä Jussi Koivusalo sanoo, että J. Rintajoupin Ala-Tikkurilan liikkeeseen tulee viikoittain ostajia, joilla ei ole lainkaan aiempaa tietoa ladattavista autoista. Jouni Immonen / Yle

Auton lataaminen ja latausmahdollisuudet on Koivusalon mukaan syytä miettiä tarkoin. Taloyhtiön parkkipaikalla se ei välttämättä onnistu. Ladattava auto ei kuitenkaan toimi suunnitellusti, jos sitä ei ladata riittävästi.

Myös Koivusalo korostaa asiakkaan tarpeiden kartoittamista tarkasti. Jos sitä ei tehdä, voi autokauppa myöhemmin aiheuttaa harmitusta.

Joskus käy niinkin, että ladattavaa autoa ostamaan tullut päätyy johonkin muuhun vaihtoehtoon.

– Vaikea sanoa prosentteja. Sanotaan, että yksi kymmenestä hybridin ostajasta kääntyy toiseen vaihtoehtoon. Yleensä bensaan tai dieseliin, se riippuu paljon auton käytöstä.

