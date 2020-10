Suositun Kaikki synnit -sarjan uusi kausi käsittelee sukupuolten välistä sotaa, ja tekijät ottavat sen yhtä vakavasti kuin aiemmat aiheensa

Pohjois-Pohjanmaalla Varjakan kylässä riittää poliisilla töitä, kun suositun Kaikki synnit -rikossarjan toinen kausi starttaa torstaina. Rikossarjan ensimmäinen kausi sijoittui 2010-luvulle, mutta uudella kaudella seurataan murhatutkintaa viime vuosituhannen vaihteessa.

– Kakkoskauden teemana on muutos ja muutoksen vastustaminen. Vuosi 1999 tuntui loogiselta ajankohdalta käsitellä aihetta. Vaikka se tuntuu nyt tässä ajassa absurdilta, silloin odotettiin jonkinlaista suurta muutosta, sanoo ohjaaja-käsikirjoittaja Mika Ronkainen, joka on toinen sarjan luojista.

Uusi kausi tuo uuden tarinan lisäksi tv-ruutuun myös uusia päähenkilöitä. Johannes Holopaisen ja Maria Sidin esittämän poliisiparin sijaan sarjan pääosassa ovat ykköskaudella sivuosassa nähty vanhempi konstaapeli Jussi Ritola (Matti Ristinen) ja hänen vaimonsa Meeri Ritola (Inka Kallén).

Rikossarjan tekijät tiesivät jo ensimmäistä tuotantokautta luodessaan, että toisen kauden päähenkilö olisi Matti Ristisen esittämä Jussi Ritola. MRP/Maiju Pohjanheimo

– Jussi Ritola on 15 vuotta nuorempi. Hän on kakkoskaudella vielä aika sinisilmäinen ja ehkä tämmöinen Niinistön kutsuma tolkun mies, Ristinen sanoo.

"Ookko nää lammas?"

Kaikki synnit -sarjan ensimmäinen kausi on ollut yleisön suosikki Elisan suoratoistopalvelussa ja Yle Areenassa. Kautta on kehuttu siitä, että sen hahmot tuntuvat aidoilta ihmisiltä. Tällaisia elementtejä ovat muun muassa homoseksuaali miespäähenkilö, jolta puuttuvat homoseksuaaleille stereotyyppisesti mielletyt piirteet, sekä keski-ikäinen naispäähenkilö, joka on avoimen seksuaalinen. Ensimmäinen kausi myös käsittelee vaikeita aiheita, kuten hengellistä väkivaltaa ja parisuhdeväkivaltaa.

Tässä suhteessa toinen kausi ei jää ensimmäisen varjoon. Yksi toisen kauden teemoista on sukupuolten väliset konfliktit. Päähenkilö Jussi Ritolan mielenmaisemaa kuvataan sarjan trailerissa tällä pään sisäisellä monologilla:

"Naisten ja miesten välillä on sota. Sukupolvien välillä on sota. Poikien ja isien, äitien ja tyttöjen. Arvojen välillä on sota. Konservatiivien ja liberaalien. Tiiän pohjimmiltaan, että on menossa hyökkäys miehenä ja naisena olemista vastaan."

Myöhemmin Ritola esittää itselleen kysymyksen: "Ookko nää lammas, ookko nää mies vai ookko nää akka?"

Yhteiskunnallista myllerrystä tapahtuu millenniumin kynnyksellä myös Varjakan kylässä. Kuvassa Laura Malmivaaran esittämä Anu Leinonen johtaa protestia poliisiaseman edessä. MRP/Maiju Pohjanheimo

– Sukupuolten välinen sota lihallistuu toisella kaudella parhaiten Jussi ja Meeri Ritolan välisessä parisuhteessa, jossa toinen haluaa muutosta ja toinen uskoo ja toivookin, että mikään ei muutu. Kauden aikana se laajenee myös yhteiskunnalliseksi, ihmisryhmien väliseksi asiaksi, Ronkainen sanoo.

Ohjaaja-käsikirjoittajan mukaan isojen aiheiden käsittely on sarjan tekijöille tärkeää, koska hän ja toinen käsikirjoittaja Merja Aakko tulevat kumpikin "totuudellisuuden maailmasta". Ronkainen itse on ohjannut aikaisemmin dokumenttielokuvia (mm. Laulu koti-ikävästä (2013) ja Huutajat - Screaming Men (2003)). Aakko puolestaan on entinen journalisti.

– Taiteilijana minua ei kiinnosta tehdä pintapuolista tai ohutta kamaa. Haluan rakentaa sisältöjä, jotka merkitsevät oikeasti jotakin. Ei siis pelkkää viihdettä, Ronkainen sanoo.

Pohjois-Pohjanmaan tosietsivät

HBO:n rikossarja True Detective on yksi Kaikki synnit -sarjan isoimmista esikuvista. HBO Nordic

Kaikki synnit edustaa kotimaisille tv-sarjoille vielä harvinaista kerrontatapaa, jossa joka kausi kertoo uuden itsenäisen tarinan. Yhdysvalloissa muoto on hyvin suosittu. Sen menestyneimpiä esimerkkejä ovat American Horror Story, Fargo ja True Detective.

Ronkaiseen vaikutuksen on tehnyt eritoten HBO:n poliisisarja The Wire – Langalla.

– Sehän on rikossarja, mutta siinä käsitellään kuuden kauden aikana oikeastaan amerikkalaista yhteiskuntaa.

Myös edellä mainittu True Detective on vaikuttanut Kaikki synnit -sarjaan tunnelmaa ja kuvaustapaa myöten.

– Ei tarvitse olla kauhean tarkkasilmäinen huomatakseen, että True Detectiven maisemat muistuttavat meidän Pohjois-Pohjanmaan maisemia.

Ronkaisen mukaan maisema ja Varjakan kyläyhteisö ovat yksi sarjan roolihenkilöistä.

– Se maisema kuvastaa jollain lailla myös pohjoispohjalaista henkistä mentaliteettia. Se on sillä lailla aika litteä, ja sitten siellä välillä näkyy yksi kirkontorni.

Suositun rikossarjan toisella kaudella pääosaa esittää Matti Ristinen. Sarjan kaikki jaksot on ohjannut Mika Ronkainen, joka on myös toinen sen käsikirjoittajista. Jorge Gonzalez / Yle

Kaikki synnit -sarjan kakkoskauden pääosaa esittävä Matti Ristinen sanoo, että hänen mukaansa sarja kertoo kyläyhteisöstä, jonka erilaiset ihmiset yrittävät tulla toimeen keskenään. Sarjaa valmisteltaessa hän ja muu työryhmä pohtivat paljon sääntöjä ja niiden noudattamista.

– Jussi Ritola edustaa virkavaltaa ja siksi sääntöjä. Tässä kakkoskaudella sitten ihmetellään, miten paljon sääntöjä voi rikkoa ja mitä seurauksia niiden rikkomisesta on. Sekä sitä, mitä ne säännöt oikeastan ovat.

Kaikki synnit -sarjan kakkoskausi saa ensiesityksensä Elisa Viihteessä (siirryt toiseen palveluun) ja elokuvateattereissa.

