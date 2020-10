Syyttäjä: Ranskalaisopettajan surmaaja maksoi oppilaille opettajan tunnistamisesta ja oli yhteydessä somekohun alullepanijaan

Samuel Patya on muisteltu monin tavoin eri puolilla Ranskaa, mutta myös ulkomailla. Kuvassa muistopaikka Berliinissä Ranskan lähetystön luona.

Samuel Patya on muisteltu monin tavoin eri puolilla Ranskaa, mutta myös ulkomailla. Kuvassa muistopaikka Berliinissä Ranskan lähetystön luona. Clemens Bilan / EPA

Ranskassa oipettaja Samuel Patyn viime viikolla surmannut tšetšeenimies tunnisti Patyn tämän koulun oppilaiden avulla.

Surmaaja, 18-vuotias Abdoullakh Anzorov, oli maksanut oppilaille tunnistuksesta, kertoo terrorisminvastainen syyttäjä Jean-François Ricard.

Ricard kertoi tiedotustilaisuudessa myös, että Anzorov oli ollut yhteydessä isään, joka aloitti Patyn murhaa edeltäneen somekohun.

Somessa raivottiin siitä, että Paty oli käyttänyt sananvapausopetuksessa pilakuvia profeetta Muhammedista. Poliisin mukaan hän oli saanut myös uhkauksia.

Patyn murhaaja kuoli poliisin luodeista, mutta poliisi on pidättänyt useita ihmisiä epäiltynä osallisuudesta. Tutkijoille on esitelty kaikkiaan seitsemän epäiltyä. Joukossa on somekohun alullepanija sekä kaksi alaikäisiä.

Yhdeksän pidätettyä vapautetaan.

Ainakin yksi epäilty kuului kiellettävään järjestöön

Ranskan hallitus ilmoitti keskiviikkona myös, että islamistijärjestö Sheikh Yassinin kollektiivi kielletään. Hallituksen edustajan mukaan ryhmä liittyy Patyn surmaan ja sitä on käytetty Ranskan tasavallan vastaisen vihapuheen levittämiseen.

Järjestön perustajaa epäillään osallisuudesta Patyn murhaan.

Kollektiivi on nimetty palestiinalaisen islamistijärjestö Hamasin yhden perustajan mukaan. Sheikh Yassin salamurhattiin vuonna 2004. Hamas on kiistänyt, että sillä olisi mitään yhteyttä ranskalaisjärjestöön.

Tiistaina kerrottiin, että pariisilainen Pantinin moskeija suljetaan puoleksi vuodeksi. Sulkeminen on rangaistus siitä, että moskeija jakoi edelleen oppilaan isän viestiä Patyn opetuksesta.

Kaksi moskeijaa poliisisuojeluun

Etelä-Ranskassa kaksi moskeijaa pannaan poliisisuojeluun väkivallan uhan takia.

Asiasta kertoi sisäministeri Gérald Darmanin. Hän tuomitsee uhkaukset.

Kyseiset moskeijat sijaitsevat Bordeaux'ssa ja Beziers'ssä. Radioasema France bleun mukaan (siirryt toiseen palveluun) Beziers'n Ar-Rahman moskeija oli ilmoittanut poliisille Facebookissa julkaistuista vihaviesteistä, joissa moskeija uhattiin polttaa kostoksi opettaja Samuel Patyn viimeviikkoisesta murhasta.

Lähteet: Reuters, Yle Uutiset