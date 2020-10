Asiakkaat ärsyyntyvät, kun paketteja joudutaan ohjaamaan vaihtoehtoisiin noutopaikkoihin – ja pian alkaa kaikkien aikojen verkkokaupan sesonki

Loppuvuoden verkkokauppaan uumoillaan kaikkien aikojen sesonkia.

– Tulemme toimittamaan useana viikkona lähes 1,5 miljoonaa pakettia. Kovimpina viikkoina volyymi on lähes kaksi miljoonaa, ennustaa Postin paketti- ja verkkokaupasta vastaava liiketoimintajohtaja Tommi Kässi.

Vastaavanlaista verkkokaupan räjähdysmäistä kasvua loppuvuoteen povaavat Postin suurimmat kilpailijat Matkahuolto ja Schenker.

– Olemme syyskuun loppuun mennessä kuljettaneet 60 prosenttia enemmän paketteja kuin vastaavana aikana vuosi sitten, myhäilee Matkahuollon pakettipalveluista vastaava johtaja Kati Nevalainen.

Kasvun syynä on korona, joka on kuluvan vuoden aikana vauhdittanut ihmisten halua ostaa tuotteita verkossa.

Nyt vauhdin uskotaan entisestään kiihtyvän, sillä edessä siintää varsinainen sesonki: Black Friday ja joulumyynti.

Matkahuollon johtaja Kati Nevalainen iloitsee verkkokaupan kasvusta. Matkahuolto

Paketteja ohjataan sinne, minne niitä ei ole tilattu

Asiakkaat saavat tilaamansa paketin joko automaattiin tai sellaiseen noutopisteeseen, jossa on palvelua.

– Tässä saa kauppareissulla hoidettua myös postiasiat. Oikein hyvää palvelua, kiittelee kuopiolainen Auli Boman asioidessaan kauppakeskuksen aulassa olevalla pakettiautomaatilla.

Kaikki eivät kuitenkaan ole yhtä tyytyväisiä, sillä pakettimäärän nopea kasvu on lisännyt pakettien uudelleen ohjaamista. Paketteja viedään toisin sanoen noudettavaksi muualta kuin sieltä, mistä asiakas on itse halunnut ne noutaa.

Yksi yleisimmistä syistä uudelleen ohjaamiseen on paketin koko, eli se ei mahdu automaatin lokeroon.

Vieläkin yleisempää on se, että pakettiautomaatti on noutamattomien pakettien vuoksi täynnä.

– Riippuu ihan siitä, miten ihmiset ovat hakeneet pakettinsa, sanoo automaatin lokerikkoa täyttävä Postin kuljettaja Janne Viljala, joka joutuu kärräämään osan paketeista takaisin autoonsa.

Postin liiketoimintajohtajan Tommi Kässin mukaan pakettien uudelleen ohjaaminen aiheuttaa tyytymättömyyttä. Posti

Postin liiketoimintajohtaja Tommi Kässi tunnustaa, että pakettien uudelleen ohjaus ärsyttää ihmisiä.

– Aina kun paketti ei päädy sinne, mihin se on tilattu, se aiheuttaa tyytymättömyyttä meidän asiakkaissamme.

Posti ei paljasta uudelleen ohjattavien pakettiensa määrää, toisin kuin sen pahimmat kilpailijat. Esimerkiksi Matkahuollon paketeista runsaat kolme prosenttia ohjataan uudelleen sen vuoksi, että pakettiautomaatti on täynnä.

Itä-Suomen aluejohtajan Antti Reinikaisen mukaan Schenkerillä tämä osuus on vieläkin vähemmän.

– Kaksi lähetystä tuhannesta.

Schenkerin aluejohtajan Antti Reinikaisen mukaan asiakkaat tarvitsevat automaattien lisäksi myös noutopisteitä, joissa on asiakaspalvelu. Sami Takkinen / Yle

Automaattien määrä lisääntyy

Ratkaisua pakettien uudelleen ohjaamisen ongelmaan etsitään nyt erityisesti pakettiautomaattien määrän kasvattamisesta.

Postilla on jo nyt maan laajin, yhteensä 2 800 noutopisteen verkosto. Automaatteja on niistä jo valtaosa, 2 000, mutta nyt niitä on tulossa lisää sesongin ajaksi.

– Tulemme perustamaan noin kahdensadan noutopisteen kapasiteettia vastaavan väliaikaisen verkon, selittää liiketoimintajohtaja Kässi.

Toiseksi suurin pakettitoimittaja on Matkahuolto, jolla on 1 800 noutopistettä. Niistä lähes joka kolmas on automaatti.

– Automaatit ovat todella suosittuja. Aiomme kasvattaa niiden määrää, johtaja Kati Nevalainen sanoo.

Schenkerillä on puolestaan runsaan tuhannen noutopisteen verkosto, jossa on toistaiseksi vain satakunta automaattia.

Aluejohtaja Antti Reinikainen uskoo, että automaattien määrä lisääntyy. Schenker ei aio kuitenkaan panostaa pelkästään niihin.

– Menemme hybridimallilla, eli sekä että. Tarvitaan automaatteja, jotka ovat lähellä kuluttajaa, mutta tarvitaan myös palvelupisteitä, joista ihmiset voivat noutaa paketteja.

Posti aikoo avata kaksi sataa väliaikaista noutopistettä loppuvuoden sesonkia varten. Sami Takkinen / Yle

