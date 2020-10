Liikkuminen rajoitetaan minimiin ja kaupat suljetaan – Huimasta koronatapausten kasvusta kärsivä Tšekki joutuu palaamaan kevään keinoihin

Vahvistettujen tartuntojen määrä kasvaa EU:n nopeimmin ja sairaalaan joutuneiden määrä on nelinkertaistunut kuun alusta.

Tšekissä otetaan uudelleen käyttöön tiukat liikkumisrajoitukset ja suljetaan valtaosa kaupoista koronaepidemian rajun kiihtymisen takia.

Koronatartuntojen määrä lisääntyy Tšekissä nopeimmin EU:ssa huolimatta siitä, että hallitus on määrännyt maskipakon useimpiin paikkoihin ja muun muassa koulut, ravintolat, museot ja uimahallit on jo suljettu.

Torstaista lähtien ihmiset saavat käydä enää töissä, lääkärissä ja ruokakaupassa, kertoo terveysministeri Roman Prymula.

Kauppojen pitää sulkea ovensa ruokakauppoja ja apteekkeja lukuunottamatta.

Rajoitukset ovat voimassa marraskuun 3. päivään asti.

Pääministeri Andrej Babis toteaa, että tartuntojan määrä on kasvanut Tšekissä huimasti eivätkä tähänastiset rajoitukset ole onnistuneet parantamaan tilannetta.

Sairaalapaikat uhkaavat loppua ja maa on pyytänyt apua ulkomailta. Tšekkiin on tulossa 28 amerikkalaista lääkäriä. Maa on tilannut 2 000 sairaalasänkyä lisää. Osa niistä sijoitetaan pääkaupungin Prahan liepeille rakennettavaan kenttäsairaalaan.

Sairaalahoidossa on nyt yli 4 400 koronapotilasta, mikä on neljä kertaa niin paljon kuin kuun alussa.

Terveysministeri Prymula, siviiliammatiltaan epidemiologi, uskoo, että uusien rajoitusten myötä tartuntojen määrän kasvu saadaan taittumaan 2–3 viikossa.

10,7 miljoonan asukkaan Tšekissä on vahvistettu 194 000 koronatartuntaa ja yli 1 600 ihmistä on kuollut. Tiistaina uusia tartuntoja vahvistettiin ennätysmäärä, 11 984.

Testatuista noin 30 prosenttia onilla todetaan tartunta.

Vielä keväällä Tšekki näytti saavan nopeilla rajoitustoimilla koronaepidemian hyvin kuriin.

