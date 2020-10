Paavi: Homoseksuaaleillakin oikeus perhe-elämään

Paavi Franciscus ehdottaa, että samaa sukupuolta oleville säädettäisiin oikeus rekisteröidä parisuhteensa siviililiittona.

– Homoseksuaaleilla on oikeus elää perheessä. He ovat Jumalan lapsia ja heillä on oikeus perheeseen, paavi sanoo tuoreessa Francesco- eli Franciscus-nimisessä dokumentissa.

Paavi korostaa, että ketään ei pidä hylätä ja tehdä onnettomaksi.

Paavi ottaa dokumentissa tähän asti selkeimmin kantaa homojen oikeuksien puolesta. Hän kannatti homojen siviililiittoja ollessaan Buenos Airesin arkkipiispa. Paavina hän ei kuitenkaan ole aiemmin puhunut niiden puolesta.

Katolisen kirkon kanta homoseksuaalisuuteen on ollut kielteinen.

Lähteet: Reuters, AP