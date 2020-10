Yle selvitti hoivakotien koronatartuntojen määrän 10 suurimman kaupungin laitoksissa – vain harvassa laitoksessa on tartuntoja, mutta väsyminenkin huolettaa

Suurimmissa kaupungeissa hoivakotien koronatapausten määrä on syys-lokakuussa pysynyt maltillisena. Monella paikkakunnalla syksyn tartuntamäärä on pyöreä nolla.

Millainen tilanne hoivakodeissa on tällä hetkellä? Yle kysyi asiaa kymmeneltä Suomen suurimmalta kaupungilta – ja vastausten perusteella tilanne on hyvä. Ylen kysymyksiin vastasi kaupunkien vanhuspalveluista vastaavia virkahenkilöitä.

Viime keväänä korona levisi hoivakodeissa, ja asukkaiden suojaamiseksi esimerkiksi vierailuja rajoitettiin. Huhtikuun puolessavälissä Yle selvitti, että noin kaksi kolmasosaa kaikista koronakuolemista oli tapahtunut hoivakodeissa.

Hoivakotien ohjeistuksia on sittemmin päivitetty, ja kotimaan koronatilanne rauhoittui kesällä. Syksyn edetessä koronan toinen aalto on kuitenkin saavuttanut Suomen.

Lukujen perusteella tilanne Suomen kymmenen suurimman kaupungin hoivakodeissa on tällä hetkellä rauhallinen. Koronatartuntoja on suurimpien kaupunkien hoivakodeissa todettu syys-lokakuun aikana asukkailla ja henkilökunnalla parisenkymmentä. Kyselyn vastausten perusteella koronaan liittyviä kuolemia on kolme, ja ne ovat tapahtuneet Helsingissä.

Yhteensä Suomessa on syys-lokakuussa THL:n tilastojen perusteella todettu noin 5 800 koronatartuntaa. Koronaan liittyviä kuolemia on syys-lokakuun aikana todettu 20 kappaletta.

THL:n tilannekatsauksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) tähän mennessä kaikista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista 42 prosenttia on tapahtunut sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä. Kuolemantapauksia on Suomessa tähän mennessä 355.

Tilanne hoivakodeissa on hyvä, mutta tekemistä riittää

Keväällä puhututtanutta suojavälinetilannetta kuvaillaan kaupungeissa tällä hetkellä hyväksi. Myös valmistautumisen esimerkiksi ohjeistuksen, toimintamallien ja henkilökunnan koulutuksen osalta kuvataan parantuneen keväästä.

– Kevääseen verrattuna vaikuttaa siltä, että niin henkilökunta, asiakkaat kuin omaiset ovat sopeutuneita tilanteeseen, suositukset otetaan vakavasti ja ymmärretään taudin vakavuus, kertoo Porin vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula.

Hoivakodeissa ollaan kuitenkin vastausten perusteella edelleen varuillaan. Koronan toinen aalto leviää Suomessa, ja esimerkiksi asukkaiden ja henkilökunnan jaksaminen sekä omaisten ohjeistaminen aiheuttaa huolta.

– Tietynlainen väsyminen koronaan, suojautumiseen ja perusviesteihin alkaa tulla esille. Suojaetäisyyksiä, yskimisen välttämistä, suojamaskeja osataan käyttää hyvin, mutta maaliskuusta lähtien jatkunut tilanne alkaa väsyttää ihmisiä suojautumisessakin. Tämä voi kostautua siten, että voi tulla alueellisia tautiryppäitä, kun ei aina jakseta suojautua tarkoituksenmukaisella tavalla, kuvailee esimerkiksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialajohtaja Tuomo Nieminen.

Suojautumiseen, siivoukseen ja hygieniaan on hoivakodeissa kiinnitettävä erityishuomiota, jotta omaisten ja läheisten vierailut pysyisivät mahdollisina, sanoo Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen.

Testauskynnys on Lahnalampi-Lahtisen mukaan pidettävä hyvin matalana.

– Jos olisi jostain tullut se tauti, [pitäisi katsoa] ettei se pääse leviämään siellä yksikön sisällä. Ja varmaan myöskin se, että hyvin matalalla kynnyksellä ihmiset jäävät pois töistä ja käyvät testissä, niin se estää sitä [koronaa] tulemasta tänne hoivakoteihin.

Yle kysyi tietoja suurimpien kaupunkien hoivakotien koronatartunnoista ja kuolemista syyskuun alusta lähtien tähän päivään (21.10.2020) saakka sekä kaupungin omien että yksityisten hoivakotien osalta.

Helsinki

Syys-lokakuussa Helsingin hoivakodeissa on todettu yhteensä 14 koronatartuntaa, joista kuusi on todettu asukkailla ja kahdeksan työntekijöillä.

Koronatartuntoja todettiin syyskuussa Kustaankartanon seniorikeskuksessa. Yle kertoi eilen tietoihinsa perustuen, että yksityisessä Tilkan hoivakodissa on lokakuussa menehtynyt kolme asukasta. Tänään tulleen tiedon mukaan toisessa yksityisessä hoivakodissa on todettu tartuntoja sekä toisessa altistus.

Uusia koronatartuntoja ei viimeisen viikon aikana ole todettu.

Espoo

Syys-lokakuussa yhdessä hoivakodissa on todettu kaksi asukastartuntaa, henkilökunnalla yksittäisiä tartuntoja. Koronaan liittyviä kuolemia ei ole todettu. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan “rauhalliseksi”.

Tampere

Syys-lokakuussa Tampereen hoivakodeissa asukkailla ei ole todettu tartuntoja, henkilökunnalla tartuntoja on ollut muutamia. Koronaan liittyviä kuolemia ei ole todettu. Tällä hetkellä uusia tartuntoja ei ole todettu.

Vantaa

Syys-lokakuussa Vantaan hoivakodeissa ei ole todettu tartuntoja eikä koronaan liittyviä kuolemia.

Oulu

Syys-lokakuussa Oulun hoivakodeissa ei ole todettu tartuntoja (tieto maanantailta 20.10.) eikä koronaan liittyviä kuolemantapauksia.

Turku

Syys-lokakuussa Turun hoivakodeissa ei ole todettu tartuntoja eikä koronaan liittyviä kuolemia.

Lahti

Koronatartunnoista yksilöidysti Lahden hoivakotien osalta ei tietosuojasyistä kerrota. Koko Päijät-Hämeessä todettiin viime viikolla uusia koronatartuntoja yhdessä iäkkäiden tehostetun palveluasumisen yksikössä, jossa tartuntoja on todettu neljällä yksikön asukkaalla ja yhdellä työntekijällä. Koronaan liittyviä kuolemantapauksia ei ole todettu, eikä tällä hetkellä uusia tartuntoja ole ilmennyt.

Kuopio

Syys-lokakuussa Kuopion hoivakodeissa on todettu yksi koronatartunta. Koronaan liittyviä kuolemia ei ole todettu, eikä uusia altistumisia tai tartuntoja ole tiedossa.

Pori

Syys-lokakuussa Porin hoivakodeissa ei ole todettu koronatartuntoja eikä koronaan liittyviä kuolemia.

Jyväskylä

Syys-lokakuussa Jyväskylän hoivakodeissa on todettu yksi koronatartunta Jyväskylän Hoivapalvelut Oy:n Kyllikinhoivassa. Koronaan liittyviä kuolemia ei ole todettu.

