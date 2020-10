Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut: Iran lähetti äärioikeistolaisen Proud Boys -järjestön nimissä uhkailuviestejä demokraateille

Yhdysvaltojen kansallisen tiedustelun johtaja John Ratcliffe kertoi keskiviikkona, että Venäjä ja Iran ovat yrittäneet vaikuttaa marraskuun alussa pidettäviin presidentinvaaleihin. Ratcliffen mukaan kumpikin maa olisi saanut haltuunsa äänestäjätietoja.

Ratcliffe sanoi, että erityisesti Iran olisi lähettänyt amerikkalaisille väärennettyjä sähköposteja. Ratcliffen mukaan sähköposteilla olisi pyritty pelottelemaan äänestäjiä, yllyttämään levottomuuksiin ja vahingoittamaan presidentti Donald Trumpia. Ratcliffe myös sanoi Iranin levittäneen videota, jossa vihjattiin ihmisten voivan lähettää väärennettyjä äänestyslippuja, myös Yhdysvaltojen ulkopuolelta.

Ratcliffen mukaan sekä Iran että Venäjä olisivat pyrkineet käyttämään äänestäjätietoja hyväkseen levittämällä rekisteröityneille äänestäjille virheellistä tietoa, aiheuttamalla kaaosta ja heikentämään äänestäjien luottamusta amerikkalaiseen demokratiaan.

– Nämä yritykset ovat epätoivoisia, Ratcliffe sanoi.

Ratcliffen lausunto tuli pian sen jälkeen, kun demokraateiksi rekisteröityneet äänestäjät olivat kertoneet saaneensa uhkailevia sähköposteja äärioikeistolaisen Proud Boys -järjestön nimissä. Näiden sähköpostien Ratcliffe kertoo olevan Iranin aikaansaannoksia, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun).

Ratcliffe ja tilaisuudessa paikalla ollut liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Christopher Wray eivät kertoneet, miten venäläiset tai iranilaiset olisivat hankkineet äänestäjien tietoja tai miten venäläiset saattaisivat käyttää niitä.

BBC:n mukaan monissa osavaltioissa äänestäjien rekisteröintitietoja on saatavilla pyydettäessä, mutta eri osavaltioissa on erilaisia säädöksiä sille, mitä tietoja on saatavilla ja kuinka tietoja on mahdollista käyttää.

Wray sanoi, että Yhdysvaltojen vaalijärjestelmät ovat turvallisia.,

