Turun Pansiontien suurpaloon johtaneita tapahtumia selvitetään vielä pitkään – jälkiraivaus edelleen käynnissä

Turussa Pansiontiellä keskiviikkona sattuneen tuhoisan tulipalon jälkisammutustyöt ovat edelleen käynnissä. Paikalla oli torstaina aamukuudelta viisi pelastusyksikköä ja vesihuoltojoukkoja.

Tilanne palopaikalla oli torstaina aamulla rauhallinen. Rakennuksen raunioista nousee edelleen savua.

– Teemme torstaina uuden tilannearvion, jonka jälkeen alamme selvittämään jatkotoimia ja pääsemme pohtimaan muita seurauksia, kertoo Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Petri Nenonen.

Rakennus on suurilta osin sortunut. Romahtaneen rakennuksen sisälle on tarkoitus mennä torstain aikana, siltä osin kun se on mahdollista ja kun olosuhteet ovat turvalliset.

Paloon johtaneita tapahtumia selvitellään Nenosen mukaan vielä useita päiviä.

Osa alueen teistä on edelleen suljettu liikenteeltä. Turun ympäristötoimi ja pelastuslaitos seuraavat sammutusvesistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Kahdesta rakennuksen lähellä olleesta kerrostalosta evakuoitiin asukkaat keskiviikkona. Pelastuslaitos purki vaaratiedotten keskiviikon ja torstain välisenä yönä, mutta talojen asukkaille suositeltiin vielä jäämistä muualle.

