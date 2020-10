Hallitus hakee ratkaisua tapahtuma-alan ahdinkoon – uudessa työryhmässä mukana Paula Vesala

Hallitus ryhtyy yhdessä tapahtuma-alan ja terveysviranomaisten kanssa selvittämään, miten tapahtumia voisi järjestää turvallisesti korona-aikana ja sen jälkeen.

Ylen aamussa vieraillut tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) asettaa tapahtumien järjestämistä pohtivan työryhmän tänään. Saarikon mukaan kulttuurialalle suunnitellaan myös lisäpakettia tämän vuoden seitsemänteen lisätalousarvioesitykseen.

– Työryhmän tarkoituksena on luoda yhteiset pelisäännöt ja periaatteet siitä, millainen on turvallinen tapahtuma nyt, näinä poikkeuksellisina aikoina, mutta myös tulevaisuudessa. Kun pitkäjänteisesti katsotaan, emme tiedä, miten pitkään korona vieraanamme on.

Saarikon mukaan työryhmässä on mukana terveysviranomaisia sekä kulttuuri- että urheilukentän väkeä. Musiikkialan edustuksesta Saarikko mainitsee nimeltä taiteilija Paula Vesalan. Vesala, Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö sekä artisti Antti Tuisku keskustelivat Saarikon kanssa kulttuurialan ahdingosta pari viikkoa sitten.

“Alaa uhkaa musertava ja pitkäkestoinen lasku”

Suomalaisen musiikin etujärjestö Music Finland on kiitollinen, että työryhmä on saatu kasaan ripeällä aikataululla. Järjestön toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö kertoo, että alaa uhkaa tällä hetkellä musertava ja pitkäkestoinen lasku.

Huhtikuussa, pandemian alkuvaiheessa Music Finland arvioi, että koronavirusepidemia aiheuttaa musiikkialalle 127 miljoonan euron tulonmenetykset.

Nyt Music Finland arvioi Ylelle, että menetykset tulevat olemaan liki kaksinkertaiset: kotimaisen musiikkialan arvo tulee laskemaan tänä vuonna peräti 235 miljoonaa euroa. Suurimmat menetykset tulevat elävän musiikin tapahtumista.

Manageri ja Manage me -yrityksen toimitusjohtaja Carla Ahonius kertoo, että työssä on edetty viimeisen seitsemän kuukauden aikana viikko kerrallaan. Hänen mukaansa etenkin isoja konsertteja valmistellaan kuukausia etukäteen, joten ala ei voi reagoida jouhevasti nopeisiin muutoksiin koronarajoituksissa.

– Jos me puhutaan areenatason kiertueista, niin niitä ryhdytään valmistelemaan yleensä 12 kuukautta etukäteen. Esimerkiksi Erin ehti tehdä maaliskuussa neljä keikkaa. Sen jälkeen kaikki peruuntu. Jos syksyn kiertue olisi toteutettu näillä rajoituksilla, niin me olisimme tehneet 100 000 euroa tappiota, Ahonius toteaa Ylen aamun haastattelussa.